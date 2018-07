Mercedes-Benz X-Klasse nu ook met V6

29 juni 2018 | De Mercedes-Benz X-Klasse is nu ook beschikbaar met zescilindermotor, 7G-TRONIC PLUS automaat en permanente vierwielaandrijving 4MATIC. Het nieuwe topmodel X350d 4MATIC levert een vermogen van 190 kW/258 pk en een maximumkoppel van 550 newtonmeter. De sprint van nul naar 100 km/u legt de pick-up af in 7,5 seconden. Het gedrag van de motor en transmissie kan met DYNAMIC SELECT worden aangepast, van off road, naar comfortabel tot sportief. Het topmodel is in Europa bestelbaar vanaf deze zomer in de uitrustingslijnen PROGRESSIVE en POWER. In Nederland heeft de X350d 4MATIC PROGRESSIVE enkele cabine een vanafprijs van 51.455 euro exclusief BTW/BPM.

De basis voor de rijeigenschappen vormen de grote spoorbreedte, lange wielbasis en het Comfort-onderstel. Dit onderstel bestaat uit een ladderchassis, een vooras met dubbele draagarmen en een multilink achteras met schroefveren op beide assen. De 3,0-liter zescilinder dieselmotor met common-rail directe inspuiting levert 550 newtonmeter is beschikbaar over een toerenbereik van 1.400 tot 3.200 tpm. Bijzondere kenmerken zijn de lichtgewicht constructie, eentraps uitlaatgasturbo met variabele turbinegeometrie voor een bijzonder dynamisch motorgedrag en innovatieve NANOSLIDE cilinderwandcoating die ook in de Formule 1 wordt toegepast.

De standaard automaat 7G-TRONIC PLUS met stuurschakelpaddles werkt zonder trekkrachtonderbreking bij schakelacties. Dat zorgt voor een beter rijgedrag op hellingen, in het terrein en bij het trekken van aanhangers. Andere voordelen zijn de snelle schakelacties en een laag toerental. Dit heeft vooral een positieve uitwerking op de efficiency en het geluidscomfort. De grote spreiding van de versnellingen maakt via het DYNAMIC SELECT-systeem een individuele rijervaring mogelijk. Met de schakelpaddles aan het stuur kan de bestuurder ook handmatig schakelen.

Met het DYNAMIC SELECT-systeem beschikt de X350d 4MATIC standaard over een rijprogrammafunctie. Aan de hand van vijf rijprogramma's kan de rijkarakteristiek met een druk op de knop worden aangepast, van ontspannen comfortabel tot sportief dynamisch. Deze rijmodi passen het aanspreekgedrag van de motor, schakelmomenten van de automaat en ECO start-stop-functie aan:

Comfort: dit programma wordt automatisch ingeschakeld bij het starten van de motor. Het zorgt voor een comfortabele en harmonieuze afstelling van de gaspedaal kenlijn en vroege schakelmomenten.

Eco: de 7G-TRONIC PLUS wisselt bij zeer lage toerentallen van verzet.

Sport: de motor reageert spontaner op gaspedaalbewegingen. De automaat maakt bij het schakelen gebruik van het gehele toerenbereik van de motor en schakelt bij hogere toerentallen.

Manueel: de automaat kan handmatig worden bediend met stuurschakelpaddles aan het stuur. Dat zorgt voor aanzienlijk kortere schakeltijden dan in de programma's Comfort en Eco.

Offroad: dit programma is geschikt voor het rijden in zwaar terrein. Er wordt later geschakeld en de gaspedaal kenlijn is vlakker en daarmee nauwkeuriger regelbaar.

De ECO start-stop-functie is - met uitzondering van de offroad-modus - beschikbaar in alle rijprogramma's. De DYNAMIC SELECT schakelaar bevindt zich in het centrale bedieningsgedeelte van de middenconsole.

De permanente vierwielaandrijving 4MATIC met Low-Range-ondersteuning en tegen meerprijs leverbaar sperdifferentieel op de achteras zorgt voor betere prestaties en tractie op de meest uiteenlopende soorten ondergrond. De vierwielaandrijving beschikt over een tweetraps tussenbak die aan de 7G-TRONIC PLUS is bevestigd. Deze is voorzien van een centraal differentieel met een planetenconstructie die het vermogen in een vaste vermogensverdeling van 40/60 procent over de voor- en achteras verdeelt. Het feit dat er een groter deel van het vermogen naar de achterwielen gaat, zorgt voor meer rijdynamiek en een sterkere dwarsacceleratie op de weg alsmede voor meer tractie bij het accelereren. Een continu regelbaar langssperdifferentieel in de tussenbak, in de vorm van een elektromechanische lamellenkoppeling, garandeert een optimale tractie in het terrein. Deze verdeelt onder uitdagende terreinomstandigheden het vermogen optimaal over alle vier de wielen.

Er is keuze uit drie 4x4-modi: 4MAT voor meer rijdynamiek, 4H voor meer tractie in het terrein en 4L voor zwaar terrein. De combinatie van een geregeld langssperdifferentieel (0-100 procent), een achteras-sperdifferentieel en een lage gearing zorgen voor optimale prestaties op en naast de gebaande paden. De X-Klasse bedwingt moeiteloos hellingen van maximaal 45 graden, hij rijdt door maximaal 60 centimeter diep water en hij kan overhelhoeken van bijna 50 graden aan.

De X350 d 4MATIC is leverbaar in de uitrustingslijnen PROGRESSIVE en POWER, die in dit segment van de midsize pick-ups een nieuwe maatstaf vormen qua comfort en kwaliteitsuitstraling. Beide uitrustingslijnen van het X-Klasse topmodel beschikken standaard over Keyless-Go en de 2-zone airconditioning THERMOTRONIC.

Het uitrustingsniveau PROGRESSIVE omvat standaard onder meer 17 inch lichtmetalen velgen met 6-spaaks design, luchtroosters die zijn gegalvaniseerd met zilverkleurig chroom, lederen bekleding op het stuurwiel en de handrem, stoelen met de zwarte stof Posadas (tegen meerprijs lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA), het infotainmentsysteem Audio 20 CD en een 8-voudig luidsprekersysteem.

De uitrustingslijn POWER beschikt standaard onder meer over een verchroomde optische onderrijdbescherming in de voorbumper, een verchroomde achterbumper, 18 inch lichtmetalen velgen met 6-dubbelspaaks design, high-performance led-koplampen, een dashboard met het grote sierdeel in pixellook matzwart en met een bovenzijde die is bekleed met lederlook ARTICO, stoelen die zijn bekleed met lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA zwart (tegen meerprijs leder zwart of notenbruin), elektrisch verstelbare stoelen en het infotainmentsysteem Audio 20 CD met multifunctionele touchpad.

Voor verdere individualisering staan er tal van speciale uitrustingen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld een elektrisch bedienbare achterruit. Daarnaast heeft Mercedes-Benz een omvangrijk accessoireprogramma ontwikkeld waarmee het karakter van de X-Klasse individueel kan worden veranderd. Naast de nieuwe Sports Bar, die kan worden gecombineerd met een rollcover in zwart of zilver, is er bijvoorbeeld keuze uit een Styling Bar, hardcover, hardtop, opbergbox, laadruimtebekleding en sjorogen in de laadruimte.

Dankzij de communicatiemodule met vaste simkaart kunnen bestuurders van een X-Klasse in meer dan 20 Europese landen gebruikmaken van de omvangrijke Mercedes me connect diensten en hebben ze via de smartphone toegang tot de auto. Tot de diensten behoren Live Traffic Information, de basisdiensten pech-, ongeval- en onderhoudsmanagement alsmede de diensten autostatus en autodiagnose op afstand. Ook kan de locatie van de X-Klasse worden opgevraagd en is geografische bewaking van de auto mogelijk. De gegevens kunnen met de smartphone, een tablet en de pc worden opgevraagd.