Autotest | Mercedes-Benz introduceert de zevende generatie van de S-Klasse. Die is logischerwijs groter, stiller, sneller en comfortabeler dan de voorgaande generaties. Echter, superieure rijeigenschappen zijn met de komst van elektrische auto's zelfs in een middenklasser te realiseren. Bovendien wordt rekenkracht steeds voordeliger, zodat geavanceerde elektronica beschikbaar is in doorsnee auto's. Als de S-Klasse niet kan innoveren met rijeigenschappen of luxe, wat maakt dit topmodel van Mercedes-Benz dan superieur?

Een doorsnee auto met elektrische aandrijving mag ultiem rijcomfort bieden en moderne elektronica mag beschikbaar zijn op grote schaal. Echter, om een "doorsnee" prijs te kunnen rekenen, moeten compromissen worden gezocht. En dat is waar de S-Klasse anders is. Voor het topmodel van Mercedes-Benz is alleen het beste goed genoeg.

En dus heeft Mercedes-Benz de ruimte genomen! De standaard S-Klasse is 5 meter 18 lang. De hier gereden versie met verlengde wielbasis meet zelfs 5 meter 30. De nieuwe huisstijl van Mercedes-Benz geeft de S-Klasse desondanks een beschaafde en zelfs elegante uitstraling. Zo is de grille weliswaar breed, maar ook heel laag. De relatief kleine, maar hoog geplaatste, koplampen geven de S-Klasse geen imposante of agressieve uitstraling, maar juist een nobele. Verzonken handgrepen verlagen de luchtweerstand (0.22 CD), voor minder rijgeluiden en meer efficiency.

Achterin

Bij de S-Klasse gaat het om de ruimte achterin, want daar zal de eigenaar de meeste tijd doorbrengen. De ruimte achterin de S-Klasse met lange wielbasis is ruim voldoende om ontspannen onderuit te zitten. Bovendien bieden de achterste stoelen dankzij de vele verstelmogelijkheden volop comfort.

Toch zijn het de weelderige materialen en vele voorzieningen die het reizen met de S-Klasse echt bijzonder maken. Waar hout wordt gebruikt, is gekozen voor hout dat doet denken aan het dek van een schip. Waar leder is gebruikt, is steevast gekozen voor extra of extra-extra zacht leder. Goed om te weten: voortaan zijn ook achterin frontale airbags te vinden. Voorheen werden achterpassagiers alleen beschermd door zijairbags.

Uitrusting

In de S-Klasse debuteert de nieuwe versie van MBUX, ofwel de "Mercedes-Benz User eXperience". Hiermee worden audio, communicatie, navigatie en comfort gecombineerd. MBUX kan worden bediend via een touchscreen of met gesproken commando's, een centrale druk/draaiknop is (terecht) komen te vervallen. In de S-Klasse is MBUX vanaf iedere zitplaats te bedienen omdat iedere zitplaats een eigen beeldscherm heeft. Bovendien heeft iedere zitplaats een eigen microfoon, zodat het systeem weet wie een commando geeft en bijvoorbeeld de temperatuur alleen voor die zitplaats aanpast.

Een lichtstrip loopt vanaf de achterportieren met een grote boog onder de voorruit over de gehele breedte van de auto. Deze strip maakt voortaan ook deel uit van MBUX en communiceert met kleuren en patronen. Het animeert bijvoorbeeld ritmisch bij gesproken dialogen en knippert bij gevaar. Hoe effectief dit is, is afhankelijk van het weer. Bij invallende zon is de zichtbaarheid gering, terwijl het bij donker juist zeer duidelijk is.

Ook nieuw is het "3d display" achter het stuurwiel. Een camera is gericht op de ogen van de bestuurder en bepaalt de kijkhoek, waarna het beeld zo wordt aangepast dat het lijkt alsof het beeldscherm er decimeters diep is. Dit maakt kaartmateriaal van het navigatiesysteem nog eenvoudiger te interpreteren. Maar het zorgt er ook voor dat belangrijke informatie "vooraan" wordt getoond en daarom beter opvalt. Ook het head-up display maakt gebruik van 3d beelden. Het projecteert pijlen en lijnen in het blikveld van de bestuurder om navigeren en rijden in het donker makkelijker maken. Beide 3d-functies werden tijdens de test ervaren als zinvolle bijdrage aan het comfort en de veiligheid.

Dat de S-Klasse streeft naar perfectie blijkt ook uit het audiosysteem. Specialist Burmester kreeg de vrije hand en heeft een audiosysteem ontwikkeld dat bijna griezelig echt klinkt. Ondergetekende zou alleen al vanwege het superieure geluid voor een S-Klasse kiezen!

„Bij de S-Klasse is nooit een compromis gemaakt en is steevast gekozen voor perfectie“

Naast de traditionele navigatie, communicatie en audio-functies biedt MBUX ook extra comfortfuncties. Zo zijn diverse "Energizing"-programma's beschikbaar. Hiervoor wordt alles ingezet wat de S-Klasse in huis heeft: de lichtstrip, het centrale beeldscherm, het audiosysteem, de stoelverwarming, de stoelkoeling, de stoelmassage en zelfs de stoelverstelling. De programma's varieren van "warm en behaaglijk" (stoelverwarming, zachte massage, rood licht, kalme muziek) tot "fris en energiek" (stoelkoeling, stevige massage, blauw licht, zeegeluiden). Om aan te geven hoe aangenaam deze functies zijn: na een eerste test zijn de energizing-programma's iedere rit opnieuw gebruikt!

Zelfrijdende functies

Om het rijden nog makkelijker te maken, kan de S-Klasse deels zelfstandig rijden. Dit betreft niet alleen het automatisch afstandhouden en automatisch remmen voor gevaar, hetgeen tegenwoordig bijna standaard is. Door gebruik te maken van informatie van het navigatiesysteem kan de S-Klasse ook zelfstandig afslagen nemen en bijremmen danwel tot stilstand komen bij kruispunten. Daarbij kan de S-Klasse zelfstandig van rijstrook wisselen. Door simpelweg een tikje tegen de richtingaanwijzer te geven, bepaalt de elektronica of het veilig is om van rijstrook te wisselen en stuurt de auto zelf.

Hoe goed deze zelfrijdende functies werken, is sterk afhankelijk van het verkeerdbeeld. Met name het automatisch wisselen van rijstrook gaat zo traag en vraagt zoveel ruimte, dat het in druk of zelfs gemiddeld druk verkeer onbruikbaar is. Het automatisch (bij)remmen voor bochten en afslagen werkt in de praktijk feilloos.

Dat moet ook wel: de S-Klasse is "onderhuids" namelijk al klaar om geheel zelfstandig te rijden. Omdat dit wettelijk nog niet is toegestaan, is deze functie vooralsnog echter uitgeschakeld. Wanneer de software en de wetgever er helemaal klaar voor zijn, kan de S-Klasse op "level 3" zelfstandig rijden. De auto stuurt, remt en accelereert dan geheel zelfstandig. Er moet echter nog wel een bestuurder aanwezig zijn die kan ingrijpen wanneer de elektronica daarom vraagt (bijvoorbeeld in uitzonderlijke verkeerssituaties).

Aandrijving

Tegenover alle vooruitstrevende elektronica staat traditionele mechaniek voor de aandrijving. Mercedes-Benz is van mening dat elektrische aandrijving het beste tot zijn recht komt met een op maat gemaakt platform. Daarom is de S-Klasse voorzien van verbrandingsmotoren en is een elektrisch aangedreven limousine, de ES, inmiddels te bestellen.

De testauto wordt aangedreven door een 3.0 liter zescilinder benzinemotor. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor die kortstondig vermogen levert voor een lager verbruik of juist betere prestaties ("mild hybrid"). Ondanks het feit dat dit de modernste en meest verfijnde benzinemotor is die Mercedes-Benz in huis heeft, kan deze niet wedijveren met een elektromotor. Het vraagt een uiterst voorzichtige rechtervoet om even soepel te laten acceleren als een elektrische auto. Dat ligt zeker niet aan de negentraps automaat: die schakelt absoluut onmerkbaar.

Het vermogen van de "S500" is zoals het hoort bij limousines in het topsegment: ruim voldoende. Op ieder moment is zelfs zoveel vermogen beschikbaar, dat dit steeds een superieur gevoel geeft. Of het diepe, tevreden spinnende geluid van de zescilinder in de achtergrond een voor- of een nadeel is, is persoonlijk.

Weggedrag

Vooruitgang zit niet alleen in elektronica, maar ook in mechaniek. Om de S-Klasse nog stiller te maken zijn alle holle ruimtes in het chassis opgevuld met een speciaal geluiddempend materiaal. Daarbij zorgt verfijnde ondersteltechniek voor een betere combinatie tussen comfort en gevoel dan voorheen. Zonder te vervallen in het "zweven" boven het wegdek, weet de onevenheden perfect glad te strijken. Zelfs op de optionele 20 inch velgen bood de testauto maximaal comfort.

Optioneel is de S-Klasse te voorzien van sturende achterwielen (4 of 10 graden). Boven de 60 km/u sturen deze mee voor meer stabiliteit. Beneden de 60 km/u sturen de achterwielen juist tegen, voor een kleinere draaicirkel. Daarbij heeft de S-Klasse een nieuw en relatief klein stuurwiel. Samen zorgen ze ervoor dat de S-Klasse ongekend lenig voelt, zonder afbreuk te doen aan de kenmerkende rust en waardigheid.

Conclusie

Hoe weet de S-Klasse zich te onderscheiden nu doorsnee auto's met elektrische aandrijving al ultiem comfort bieden en geavanceerde elektronica steeds meer gemeengoed wordt? Met innovaties op het gebied van ergonomie, veiligheid, ondersteltechniek en natuurlijk de omvang.

Moderne techniek dient in gewone auto's de functionaliteit en veiligheid. Bij Mercedes-Benz is diezelfde techniek verfijnd en doorontwikkeld om veel meer dan dat te doen. De S-Klasse verwent de inzittenden met overdaad en perfectie. De elektronica gaat verder met 3d weergave. De veiligheid gaat verder met meer zelfrijdende functies. De onderstel-techniek zet stappen vooruit met een betere combinatie van comfort en communicatie met de bestuurder. Daarbij zorgt achterwielbesturing voor ongekende wendbaarheid.

Kortom: bij gewone auto's moet omwille van het budget een keuze worden gemaakt. Bij de S-Klasse is nooit een compromis gemaakt en is steevast gekozen voor perfectie.

plus Zeer ruim

Vernieuwend

Extreem comfortabel min Geen virtuele buitenspiegels

Hinderlijke reflectie luchtroosters in voorrruit

Goede benzinemotor, maar niet zo goed als een elektromotor

