Virgil Abloh en Mercedes-Maybach werken samen

De limited edition Maybach by Virgil Abloh is een zeer royaal uitgeruste Mercedes-Maybach S-klasse S680. Het exterieur, ontwikkeld door een team van individualiserings- en ambachtslieden van de Mercedes Maybach Manufaktur in Sindelfingen, is gespoten in de tweekleurige lak die speciaal voor Project MAYBACH werd gecreëerd. Waar het bovenste deel van het voertuig glanzend obsidiaanzwart is, zijn het onderste deel, de flanken en de speciale gesmede velgen zandkleurig.

De vier stoelen, het stuurwiel, de portieren, de onderkant van het dashboard en de interieurhemel zijn bekleed met zwart en zandkleurig nappaleder en voorzien van zandkleurige sierlijsten. De hoogpolige vloermatten zijn zwart met een zandkleurige lederen rand en een gestikt logo van Mercedes-Maybach. Om de monolithische uitstraling verder aan te zetten, zijn de ruitframes gelakt en is een speciaal logo van Mercedes-Maybach en Virgil Abloh in het pianozwarte centrale deel van de middenconsole, de achterbankbekleding, de instaplijsten en de hoofdsteunen gegraveerd.

Uniek aan de gelimiteerde S-Klasse is een op maat gemaakte user interface. Geselecteerde visuele elementen worden gebruikt om de inhoud te verfraaien: van een Home-toets met gekleurde rand en een merklogo dat de limited edition onderscheidt tot profielfoto's versierd met luxe modeaccessoires. Alle klanten krijgen tevens een op speciaal gemaakte houten kist bekleed met zandkleurig nappaleder en voorzien van het logo van Mercedes-Maybach en Virgil Abloh. De giftbox bevat een 1:18 schaalmodel van het voertuig, de twee voertuigsleutels en een karabijnhaak. Klanten krijgen ook een autohoes met logo van Mercedes-Maybach en Virgil Abloh cadeau.

De capsule collection, die eveneens op 5 april 2022 werd gelanceerd, werd door Virgil Abloh samen met Off White ontworpen voor de elektrische showcar van het Project MAYBACH. De collection bestaat uit zandkleurige T-shirts van gewassen vintage katoen, crewnecks en hoodies van halfgeborsteld katoenfleece, evenals baseballcaps en racehandschoenen van canvas, neopreen en suède, gecoat met een zwart spray-effect en voorzien van borduursels.

De gelimiteerde S-Klasse is het derde samenwerkingsproject van Virgil Abloh met Mercedes-Benz en het tweede met Mercedes-Maybach. Op 1 december 2021 opende Mercedes-Benz tijdens de Miami Art Week de deuren van het Rubell Museum in Miami om Project MAYBACH te presenteren: een showcar die de mogelijkheden van toekomstig design voor elektrovoertuigen illustreert. Een jaar eerder gaven Abloh en Wagener met Project Geländewagen al een nieuwe invulling aan de Mercedes Benz G-Klasse.

Virgil Abloh, geboren in Rockfort (Illinois), was kunstenaar, architect, engineer, creative director, artistiek directeur, industrieel ontwerper, modeontwerper, muzikant, dj en filantroop. Na het behalen van een graad in civiele techniek aan de Universiteit van Wisconsin-Madison voltooide hij een masterstudie in architectuur aan het Illinois Institute of Technology (IIT) in Chicago. Op het IIT, waar hij oorspronkelijk een door Ludwig Mies van der Rohe ontwikkeld leerplan volgde, legde hij de basis voor zijn artistieke werk. Het Museum of Contemporary Art in Chicago presenteerde in de zomer van 2019 een retrospectief van zijn werk, ontworpen als een reizende tentoonstelling. Het was een van de best bezochte tentoonstellingen in de geschiedenis van het museum. Abloh was chief creative director en oprichter van het label Off-White en artistiek directeur van de mannencollectie van Louis Vuitton.