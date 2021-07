Mercedes-Benz S-Klasse PHEV nu te bestellen

27 juli 2021 | De S580e is de vierde generatie S-Klasse met hybride aandrijving. De plug-in hybrid is per direct te bestellen, in zowel korte als lange wielbasis, met een consumentenadviesprijs vanaf 135.060 euro. Het motorengamma werd onlangs nog uitgebreid met de mild hybrid S580 4MATIC. Deze V8-benzinemotor met geïntegreerde startdynamo van de tweede generatie en 48V-boordnet is eveneens leverbaar in beide wielbases, met consumentenadviesprijzen vanaf 179.737 euro. Voor het nieuwe modeljaar heeft Mercedes-Benz de uitrusting van het topmodel opgewaardeerd. De S-Klasse is nu ook leverbaar met het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL en enkele nieuwe veiligheids- en comfortopties die al bekend zijn van de Mercedes-Maybach S-Klasse. Enkele voorbeelden zijn de MBUX interieurassistent en de gordelaanreiker voor de achterpassagiers.

Met een elektrisch vermogen van 110 kW / 150 pk en een volledig elektrische actieradius van meer dan 100 km (WLTP) kan de S580e in veel gevallen rijden zonder de verbrandingsmotor te gebruiken. De actieradius is meer dan verdubbeld ten opzichte van het vorige model. De basis voor de hybride aandrijving wordt gevormd door de zescilinder lijnmotor M256 met 270 kW / 367 pk. De hoge vermogensdichtheid van de hybride tractiemodule wordt bereikt met behulp van een permanent bekrachtigde synchroonmotor met interne rotor. Het maximumkoppel van de elektromotor, 480 Nm, is direct beschikbaa. In het rijprogramma ELECTRIC is de topsnelheid 140 km/h, waarna de snelheid wordt begrensd. De gunstige plaatsing van de accu in de auto biedt voordelen ten opzichte van het vorige model: er is meer bagageruimte en nu ook een doorlaadmogelijkheid.

Voor het driefase laden met wisselstroom is standaard een 11 kW-lader aan boord en voor het snelladen met gelijkstroom is de 60 kW DC-lader standaard. Een lege accu kan in circa 30 minuten volledig worden geladen.

Het bagageruimtepakket, dat standaard is op alle S-Klasse Limousines, maakt het in- en uitladen gemakkelijker. Met HANDS-FREE ACCESS is het kofferdeksel eenvoudig te openen met een voetbeweging onder de achterbumper. Dankzij dedoorlaadmogelijkheid is er ruimte voor volumineuze of lange voorwerpen zoals ski's. Het op afstand sluiten van het kofferdeksel werkt comfortabel met een druk op de knop.

Er zijn ook nieuwe lakken leverbaar waaronder nauticblauw metallic, designo kasjmierwit magno, designo kalaharigoud en designo selenietgrijs magno. Voor de middenconsole is nu een variant in glaslook zwart dotted lines leverbaar.

Het optionele, actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL claimt meer rijcomfort en wendbaarheid. Het wordt gecombineerd met de standaard luchtvering AIRMATIC. Omdat het systeem de veer- en demperkrachten op elk wiel afzonderlijk regelt, gaat het niet alleen rolbewegingen tegen, maar ook knik- en duikbewegingen. Door de technologie kan bij een botsing van opzij de carrosserie omhoog worden gebracht. E-ACTIVE BODY CONTROL zorgt samen met ROAD SURFACE SCAN en de curve tilting function CURVE voor een hoog comfortniveau.

De 'voorbereiding digitale sleuteloverdracht' is een nieuwe service van Mercedes me die het mogelijk maakt om de S-Klasse te delen met bijvoorbeeld familie of vrienden. De eigenaar kan de auto op afstand ontgrendelen via een app. Een in het interieur opgeborgen reservesleutel wordt dan tijdelijk geactiveerd om de auto door een ander te laten starten.

De S-Klasse is nu ook te bestellen met nieuwe veiligheids- en comfortopties voor de achterpassagiers, die al leverbaar waren voor de onlangs geïntroduceerde Mercedes-Maybach S-Klasse:

De MBUX interieurassistent achter kan passagiers op de tweede zitrij herkennen. In dat geval worden de hoofdsteunen automatisch uitgeschoven. Met intuïtieve handgebaren kan bovendien de achterste zonwering in het panoramaschuifdak worden bediend. Deze optie is leverbaar in combinatie met de MBUX interieurassistent voor en is te combineren met alle interieurkleuren behalve de bekleding in nappaleder Exclusief zilvergrijs/zwart.

De automatische gordelaanreiker achter nodigt indirect uit om de gordel om te doen. Een comfortabele zithouding die al is aangenomen, hoeft niet te worden verlaten voor het omgespen. De gordelaanreiker is geïntegreerd in de verstelbare rugleuning en staat daardoor altijd in de juiste positie ten opzichte van de passagier. Deze optie is leverbaar in combinatie met de elektrisch verstelbare achterzitplaatsen inclusief memoryfunctie.

De adaptieve achterverlichting maakt het mogelijk om de helderheid en kleurtemperatuur van de interieurverlichting meertraps aan te passen. De led-spots zijn verstelbaar in positie en grootte, zodat ze kunnen worden gebruikt omte lezen of als loungeverlichting.

De kuitmassage achter stimuleert de bloedsomloop en helpt vermoeidheid te voorkomen. Deze comfortfunctie is inbegrepen bij de S-Klasse met lange wielbasis wanneer de executivestoelen zijn besteld.

