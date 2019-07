Mercedes-Benz

Waarschuwingsgeluid verplicht voor elektrische auto's

16 juli 2019 | Sinds 1 juli 2019 is het verplicht om een akoestisch waarschuwingssysteem in elektroauto's in te bouwen. Dit besluit is een gevolg van nieuwe EU-regelgeving. Die schrijft voor dat in nieuw geregistreerde hybride, elektrische en brandstofcelvoertuigen (ook trucks en bussen) het Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) moet worden geïnstalleerd voor de bescherming van andere weggebruikers.