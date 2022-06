Mercedes-Benz VISION EQXX verbreekt eigen efficiëntierecord

De langeafstandsritten van de VISION EQXX op de openbare weg hebben de prestaties van de elektrische efficiëntietechnologieën van Mercedes-Benz in een groot aantal reële verkeerssituaties aangetoond. Daarnaast hebben de R&D-experts ook waardevolle data ontvangen voor het lopende ontwikkelingsprogramma.

De VISION EQXX vierde zijn eerste record in april van dit jaar. Tijdens een eerste recordrit legde hij 1.008 km af van Stuttgart naar Cassis aan de Franse Middellandse Zeekust. Bij temperaturen tussen een frisse 3 graden en lenteachtige 18 graden Celsius voltooide hij die trip met een energieverbruik van 8,7 kWh/100 km en een resterende actieradius bij aankomst van circa 140 km. Maar één keer is niet genoeg. Om de echte praktijkmogelijkheden te demonstreren en het ontwikkelingsproces naar een nog hoger niveau te tillen, volbracht het engineeringteam een reeks extra ritten om de technologie die aan de VISION EQXX ten grondslag ligt, onder uiteenlopende omstandigheden te testen.

Ditmaal waren veel omstandigheden compleet anders, bijvoorbeeld het routeprofiel. De eerste rit voerde door de Alpen en bevatte veeleisende stukken qua energieverbruik en recuperatie. Dat was niet het geval bij de tweede rit. Daarnaast was er ook geen sprake van lage temperaturen, maar van zomerse temperaturen tot 30 graden Celsius die samen met een verhoogde verkeersdrukte rond Stuttgart en in het zuidoosten van Engeland de belangrijkste uitdagingen vormden tijdens deze rit. Desondanks hield de VISION EQXX het hoofd continu koel met dank aan het innovatieve thermomanagement.

Dankzij de efficiëntie van de elektrische aandrijving genereert deze slechts minimale restwarmte. Dit helpt het thermomanagement extreem klein en licht te houden. Het samenspel van luchtkleppen, koelvloeistofkleppen en pompen zorgt ervoor dat de elektromotor een zeer efficiënte temperatuurbalans handhaaft bij een minimaal energieverbruik. Het luchtstroommanagement in combinatie met een koelplaat in de voertuigbodem, maakt het mogelijk om de lucht die langs de onderkant van de VISION EQXX stroomt te gebruiken. Dit is de aerodynamisch meest efficiënte manier om de elektromotor onder normale omstandigheden koel te houden, waardoor het actieradius in de meest aerodynamische modus met ongeveer 2 procent kan worden vergroot.

Door de hoge buitentemperaturen en het start-stop-verkeer op de snelweg moesten de elektrische aandrijflijn en het interieur worden gekoeld. Het 'cooling-on-demand-system' deed dat echter zonder noemenswaardige impact op de actieradius. De multi-source warmtepomp in de VISION EQXX bleek efficiënt in het koel houden van de interieurtemperatuur bij het warme zomerweer. Tijdens de reistijd van 14 uur en 30 minuten stond de airconditioning iets meer dan 8 uur lang aan, met een minimale negatieve impact op het totale energieverbruik.

Op weg naar Silverstone maakte de VISION EQXX een stop bij het hoofdkantoor van het Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team in Brackley, zo'n 13 km naar het zuidoosten, waar het voertuig enthousiast werd ontvangen door de medewerkers van Mercedes-AMG HPP en Mercedes-Benz Grand Prix, die een cruciale rol speelden bij het constructie van het voertuig. In nauwe samenwerking met het engineeringteam in Stuttgart hielpen de Formule 1- en Formule E-specialisten de energieverliezen in de aandrijflijn te verminderen en een volledig nieuwe, compacte en lichtgewicht accumodule te ontwikkelen.

Na een rijderswissel was het HPP's Advanced Technology Director Adam Allsopp die het stuur overnam voor het laatste deel naar Silverstone. Het belang van de rit naar het circuit waar in 1950 de allereerste Formula 1TM Grand Prix werd verreden, maakte duidelijk indruk op hem: "Om deze pionier voor de toekomst van elektromobiliteit naar de plek te rijden waar de geschiedenis van de Formule 1 ooit begon, en waar we een aantal iconische Formule 1-races hebben gereden, is voor mij persoonlijk heel bijzonder. Het voltooien van de rit van Stuttgart naar Silverstone op één enkele acculading met een nog grotere efficiëntie getuigt echt van een grote vooruitgang in de versnelde ontwikkeling van de technologieën die ten grondslag liggen aan onze elektrificatiestrategie en de rol die de autosport door de jaren heen bij Mercedes-Benz heeft gespeeld. Daar zijn we heel trots op", aldus Allsopp.

Op het circuit verwelkomde Mercedes' Formule E-coureur Nyck de Vries de VISION EQXX. De 27-jarige Nederlander, die de afgelopen twee seizoenen vier Formule E-overwinningen behaalde, heeft veel ervaring om het laatste beetje energie uit een geavanceerde elektrische aandrijflijn te halen. Dus spaarde hij de VISION EQXX niet en klokte waar hij maar kon de topsnelheid van 140 km/h op het legendarische asfalt. De Vries kwam na elf ronden over de finish en gebruikte het laatste beetje energie om de pitstraat in te rijden, met 1.202 km op de teller. "De VISION EQXX is een genot om mee te rijden. Ik weet waartoe dit team in staat is, en het was een hele eer om met zo'n geweldig voertuig op zo'n historisch circuit te rijden", glimlacht De Vries. "En ik kan je verzekeren dat het interieur absoluut veel luxer is dan de cockpit van een Formule E-auto."

Na een korte laadsessie vervolgde de VISION EQXX zijn weg naar het HPP-hoofdkantoor in Brixworth, 33 km verderop, voor een overnachting, verfrissing en volledige laadsessie ter voorbereiding op zijn volgende uitstapje dit weekend naar het Goodwood Festival of Speed. Want naast andere Mercedes-iconen uit verleden, heden en toekomst staat ook de VISION EQXX aan het start bij de beroemde heuvelklim.

Met twee succesvolle ritten van meer dan 1.000 km achter de rug heeft de VISION EQXX zijn claim als de meest efficiënte Mercedes overduidelijk bewezen. Daar stopt het verhaal echter niet. Er wordt doorgewerkt aan de ontwikkeling van veel VISION EQXX-technologieën voor toepassing in toekomstige seriemodellen. Voor het team dat daarvoor verantwoordelijk is en waardevolle data uit de praktijk verzamelt, is de belangrijkste vraag: waar nu naartoe?