Mercedes-Benz zet koers naar volledig elektrisch tijdperk

22 juli 2021 | Mercedes-Benz zet de koers uit naar een volledig elektrische toekomst: tegen het einde van het decennium is het merk klaar om volledig elektrisch te gaan (daar waar de marktomstandigheden het toelaten). Met deze strategische stap van 'Electric first' naar 'Electric only' versnelt Mercedes-Benz de transformatie naar een emissievrije en softwaregedreven toekomst. Tegen 2022 wil Mercedes-Benz accu-elektrische voertuigen (BEV's) aanbieden in alle segmenten waarin het merk vertegenwoordigd is. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe voertuigarchitecturen uitsluitend elektrisch zijn en kunnen klanten bij elk model kiezen voor een volledig elektrisch alternatief. Zelfs tijdens deze versnelde transformatie houdt Mercedes-Benz vast aan zijn rentabiliteitsdoelstellingen.

De onderneming gaat de investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk verhogen. In totaal is er meer dan Euro 40 miljard uitgetrokken voor investeringen in accu-elektrische voertuigen tussen 2022 en 2030. De snellere uitbreiding van het aanbod aan overtuigende elektrische voertuigen zal de doorbraak van elektromobiliteit versnellen.

Architecturen: in 2025 gaat Mercedes-Benz drie volledig elektrische architecturen introduceren:

MB.EA is geschikt voor alle middelgrote en grote personenauto's en zal, als schaalbaar modulair systeem, de elektrische basis vormen van het toekomstige BEV-portfolio.

AMG.EA is een elektrisch platform dat is ontworpen voor topprestaties en voldoet aan de behoeften van de technologiebewuste en prestatiegerichte klanten van Mercedes-AMG.

VAN.EA luidt een nieuw tijdperk in voor elektrische bestelwagens en lichte trucks die in de toekomst zullen bijdragen aan emissievrij vervoer en CO2-vrije steden.

Verticale integratie: na de reeds voltooide reorganisatie van de aandrijvingsactiviteiten met de bundeling van planning, ontwikkeling, inkoop en productie onder één dak, verhoogt Mercedes-Benz nu zijn eigen toegevoegde waarde inontwikkeling en productie door het insourcen van aandrijvingstechnologieën voor elektrische voertuigen. Deze stap omvat de overname van de Britse elektromotorenspecialist YASA. Met deze overname krijgt Mercedes-Benz toegang totunieke technologie op het gebied van axiale fluxmotoren en expertise voor de ontwikkeling van ultra-high performance axiale fluxmotoren. Eigen elektromotoren, waaronder de eATS 2.0, vormen een belangrijk onderdeel van de strategie met een duidelijke focus op de efficiëntie en kosten van het hele systeem, inclusief omvormers en software. Verwacht wordt dat China een sleutelrol gaat spelen in de versnelde elektrische strategie van Mercedes-Benz. Het land is nu al de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld, met honderden bedrijven en leveranciers die gespecialiseerd zijn in software en componenten voor elektrische voertuigen.

Accu's: Mercedes-Benz heeft een accucapaciteit van meer dan 200 gigawattuur nodig en is van plan om samen met partners wereldwijd acht gigafabrieken te bouwen voor celproductie. Deze capaciteiten vormen een aanvulling op het reeds geplande netwerk van negen fabrieken voor de productie van accusystemen. De volgende generatie accu's zal sterk gestandaardiseerd zijn en geschikt voor gebruik in meer dan 90% van alle toekomstige personen- en bestelwagens van Mercedes-Benz. Tegelijkertijd zal deze techniek flexibel genoeg zijn om alle Mercedes-Benz klanten individuele oplossingen te kunnen bieden. In Europa wil Mercedes-Benz met nieuwe partners toekomstige cellen en modules ontwikkelen en efficiënt produceren. Deze stap gaat ertoe bijdragen dat Europa in het elektrische tijdperk een centrum van de auto-industrie blijft. Dankzij de celproductie kan Mercedes-Benz zijn bestaande netwerk voor de productie vanaandrijflijnen omvormen.

Door continu de meest geavanceerde accutechnologie in personen- en bestelwagens te integreren, wil Mercedes-Benz de actieradius van zijn voertuigen tijdens hun levensduur vergroten. Mercedes-Benz werkt samen met partners als SilaNano aan de volgende generatie accu's. Het doel is om de energiedichtheid te verhogen door het siliciumgehalte van de anode aanzienlijk te verhogen. Dit gaat ongekende actieradii en nog kortere laadtijden mogelijk maken. Op het gebied van solid-state technologie voert Mercedes-Benz gesprekken met partners om accu's te ontwikkelen met een nog hogere energiedichtheid en een nog hoger veiligheidsniveau.

Laden: Mercedes-Benz werkt ook aan nieuwe normen voor het laden. 'Plug & Charge' maakt laden mogelijk zonder dat er extra stappen voor authenticatie en betalingsverwerking nodig zijn. 'Plug & Charge' gaat live met de introductievan de EQS later dit jaar. 'Mercedes me Charge' is nu al een van de grootste laadnetwerken ter wereld en omvat momenteel wereldwijd meer dan 530.000 DC- en AC-laadpunten. Daarnaast werkt Mercedes-Benz samen met Shell aan de uitbreiding van het laadnetwerk. Klanten krijgen eenvoudiger toegang tot het Recharge-netwerk van Shell, dat tegen 2025 meer dan 30.000 laadpunten zal tellen in Europa, China en Noord-Amerika, waaronder meer dan 10.000 snellaadstations. Bovendien plant Mercedes-Benz premium laadstations in Europa, die klanten een op maat gemaakt laadaanbod op toplocaties zullen bieden.

Mercedes-Benz werkt hard om zijn wereldwijde productienetwerk voor te bereiden op de productie van volledig elektrische auto's. Dankzij vroegtijdige investeringen in flexibele productie en het gebruik van het ultramoderne MO360-productiesysteem is Mercedes-Benz nu al in staat om BEV's in grote aantallen te produceren. Vanaf volgend jaar rollen er acht elektrische modellen van Mercedes-Benz van de band op zeven locaties op drie continenten. Bovendien schakelen alle door Mercedes-Benz AG geëxploiteerde personenwagen- en accufabrieken tegen 2022 over op klimaatneutrale productie.

Door de samenwerking met GROB, een Duitse wereldmarktleider op het gebied van uiterst innovatieve accuproductie- en automatiseringssystemen, versterkt Mercedes-Benz zijn accuproductiecapaciteit en zijn eigen knowhow. De samenwerking is gericht op de assemblage van accumodules en accupakketten. Bovendien is Mercedes-Benz van plan een recyclingfabriek voor accu's te bouwen in Kuppenheim, Baden. Dit zal de onderneming in staat stellen de juiste knowhow teontwikkelen en recyclingcapaciteiten veilig te stellen. De start is gepland voor 2023, afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken die met de autoriteiten worden gevoerd.

De transformatie van de verbrandingsmotor naar elektrische aandrijving is mogelijk en bij Mercedes-Benz al in volle gang. Samen met de werknemersvertegenwoordigers werkt Mercedes-Benz aan de herschikking van het personeelsbestand. Daarbij zet de onderneming in op uitgebreide kwalificatie- en omscholingsprogramma's, natuurlijke fluctuatie en ontslagvergoedingen. Technologieacademies bieden werknemers opleidingen voor toekomstgerichte kwalificaties. Alleen al in 2020 zijn in Duitsland ongeveer 20.000 werknemers opgeleid met een focus op elektromobiliteit. Er worden wereldwijd 3.000 nieuwe banen voor software-engineering gecreëerd voor de ontwikkeling van het toekomstige MB.OS-besturingssysteem.

Mercedes-Benz blijft vasthouden aan de margedoelstellingen die in de herfst van 2020 bekend zijn gemaakt. Deze doelstellingen waren gebaseerd op een aandeel van 25% hybride en volledig elektrische voertuigen (xEV) in de totale verkoop in 2025. De bevestiging van de doelstellingen vandaag is gebaseerd op de volgende veronderstellingen: een aanzienlijk hoger aandeel xEV's van 50% in 2025 en een marktscenario waarin elektrische voertuigen tegen het einde van het decennium in wezen de verbrandingsmotor zullen hebben vervangen.

Een belangrijke hefboom voor het bereiken van de margedoelstellingen is de stijging van de netto-omzet per auto, bijvoorbeeld door een groter aandeel elektro-auto's in het hogere segment, zoals dat van Mercedes-Maybach en Mercedes-AMG. Bovendien wordt gestreefd naar meer directe controle over prijzen en afzet. Verwacht wordt dat de hogere omzetten die met digitale services worden behaald, ook een positieve bijdrage gaan leveren. Tegelijkertijd werkt Mercedes-Benz aan een verdere verlaging van de vaste en variabele kosten, alsmede aan een vermindering van het aandeel van de materiële investeringen in de totale investeringen. Gestandaardiseerde accuplatforms en schaalbare voertuigarchitecturen moeten, samen met de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van accutechnologie, de kosten helpen verlagen. Het aandeel van de accukosten in de auto zal naar verwachting aanzienlijk afnemen.

De kapitaalallocatie verschuift van 'Electric first' naar 'Electric only'. Ook is de verwachting dat de investeringen in verbrandingsmotoren en technologieën voor plug-in hybrids tussen 2019 en 2026 met 80% zullen afnemen. Op basis hiervan voorspelt Mercedes-Benz voor de volledig elektrische wereld een vergelijkbaar rendement als in het tijdperk van de verbrandingsmotor.

