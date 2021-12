Mercedes-Benz werkt samen met Factorial Energy

1 december 2021 | Op weg naar een volledig elektrische toekomst zijn Mercedes-Benz en Factorial een technologische samenwerking overeengekomen. Het doel van het partnership is de gezamenlijke ontwikkeling van geavanceerde accutechnologie├źn, te beginnen met cellen en modules tot en met de integratie in de voertuigaccu. Komend jaar worden de eerste celprototypes getest.

"Door onze Mercedes-Benz strategie 'Electric Only' te versnellen, hebben we de koers uitgezet voor een volledig elektrische toekomst. Ook op het gebied van accutechnologie gaan we een leidende rol spelen. Met Factorial als nieuwe partner tillen we onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de veelbelovende solid-state accu's naar een hoger plan. Om dit te doen, investeren wij een hoog tweecijferig miljoenenbedrag in Amerikaanse dollars in Factorial", aldus Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en COO van Mercedes-Benz Cars. "Met deze samenwerking combineren we de expertise van Mercedes-Benz op het gebied van accu-ontwikkeling en voertuigintegratie met de uitgebreide knowhow van onze partner Factorial op het gebied van solid-state accu's. We delen de gemeenschappelijke visie van CO2-neutraliteit. De constante doorontwikkeling van innovatieve accutechnologieën gaat elektromobiliteit nog aantrekkelijker maken voor onze klanten."

Binnen vijf jaar moet de technologie voor het eerst in kleine series in een beperkt aantal modellen worden toegepast. Met zijn investering verkrijgt Mercedes-Benz het recht om een vertegenwoordiger af te vaardigen in de raad vanbestuur van Factorial.

"Bij Factorial Energy kijken we ernaar uit om samen te werken met Mercedes-Benz, de uitvinder van de auto", aldus Siyu Huang, medeoprichter en CEO van Factorial Energy. "Ons doel is om gezamenlijk de auto verder te ontwikkelen met onze schone, efficiënte en veilige solid-state accutechnologie."

Vanuit het huidige perspectief zijn solid-state accu's een van de meest veelbelovende technologieën op het gebied van elektromobiliteit. Het belangrijkste verschil is het gebruik van een elektrolyt van vast materiaal in plaats van de vloeibare elektrolyt die normaliter wordt gebruikt. De elektrolyt is nodig om ionen tussen de elektroden heen en weer te transporteren tijdens het laden en ontladen van de accu. Vaste elektrolyten verhogen het veiligheidsniveau van de accu aanzienlijk en maken het gebruik van nieuwe soorten anodes mogelijk, zoals lithium-metaalanodes. Deze bieden een bijna verdubbelde energiedichtheid ten opzichte van de huidige lithium-ion-accucellen. Als gevolgdaarvan maken ze een grotere actieradius en tegelijkertijd korte laadtijden mogelijk.

Factorial Energy, met hoofdkantoor in Woburn (Massachusetts, VS), heeft solid-state accu's ontwikkeld die per lading een circa 20 tot 50 procent grotere actieradius en meer veiligheid bieden tegen een prijs die vergelijkbaar is met conventionele lithium-ion-accu's. De gepatenteerde Factorial Electrolyte System Technology (FEST (TM)) van de onderneming maakt gebruik van een vast elektrolytmateriaal dat veilige en betrouwbare celprestaties mogelijk maaktdankzij kathode- en anodematerialen met een grote capaciteit. FEST(TM) elektrolyt is succesvol opgeschaald in 40Ah-cellen en werkt bij kamertemperatuur. Voor de productie kunnen grotendeels bestaande fabrieken voor de productievan lithium-ion-accu's worden gebruikt.

