Mercedes-Benz VISION EQXX legt 1.000 km af op volle accu

De langeafstandsrit werd afgelegd met een verzegelde laadaansluiting en het team werd begeleid door een onafhankelijke deskundige van TÜV Süd. De behaalde resultaten bevestigen officieel de effectiviteit van de nieuwe ontwikkelingsaanpak van Mercedes-Benz, waarbij wordt gekeken naar efficiëntie die verder gaat dan de aandrijflijn, aerodynamica tot in het kleinste detail. Een ander, zeer belangrijk onderdeel van de strategie is een intensievere samenwerking tussen afdelingen en met externe partners. Het is een blauwdruk voor autotechniek die nieuwe stappen zet voor de efficiëntie en actieradius van elektrische auto's. Veel van de technologieën van de VISION EQXX zullen dan ook worden gebruikt in toekomstige productiemodellen van Mercedes-Benz.

"Het is ons gelukt! Met gemak legden we meer dan 1.000 kilometer af op één acculading en realiseerden we een verbruik van slechts 8,7 kWh/100 km in het dagelijks verkeer. De VISION EQXX is de meest efficiënte Mercedes ooit gebouwd. Het technologieprogramma erachter markeert een mijlpaal in de ontwikkeling van elektroauto's. Het ondersteunt ons strategische doel om 'Lead in Electric' te worden", aldus Ola Källenius, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG.

"Met onze succesvolle rit naar Zuid-Frankrijk hebben we laten zien dat alles draait om efficiëntie. En dit succes spreekt ook duidelijk voor ons nieuwe gezamenlijke ontwikkelingsproces, waarin veel geleerd is van het Mercedes-AMG F1-team en hun knowhow op het gebied van elektrische aandrijflijnen. De VISION EQXX is het resultaat van omvangrijk technologieprogramma dat een blauwdruk vormt voor de toekomst van de autotechnologie. Veel van de innovatieve ontwikkelingen worden al geïntegreerd in productiemodellen, enkele daarvan ook in de volgende generatie elektroauto's van de modulaire architectuur voor compacte en middelgrote voertuigen van Mercedes-Benz. En de reis gaat verder. Met de VISION EQXX blijven we de grenzen opzoeken van wat technisch mogelijk is", zegt Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer verantwoordelijk voor ontwikkeling en inkoop.

De VISION EQXX zit boordevol innovaties. Als software-geoptimaliseerd prototype maakt hij deel uit van een verreikend technologieprogramma dat de nieuwste digitale technologie combineert met de pioniersgeest van Mercedes-Benz, de flexibiliteit van een start-up en de snelheid van de Formule 1. De missie bij de ontwikkeling van de VISION EQXX was om de grenzen van het mogelijke te verleggen. Om te laten zien wat elektrisch 'haalbaar' is, maakte de technologiedrager een eendaagse roadtrip binnen Europa: van Duitsland naar Zwitserland, door Italië, en via Milaan naar de eindbestemming, de havenstad Cassis bij Marseille in Zuid-Frankrijk.

Het routeprofiel, van snelweg tot bergpassen, inclusief wegwerkzaamheden, en de weersomstandigheden vormden samen de meest uiteenlopende uitdagingen voor de VISION EQXX. De temperatuur varieerde van 3 °C bij de start vanaf het R&D-centrum in Sindelfingen bij Stuttgart tot 18 °C op de eindbestemming. Ten noorden van de Alpen viel er lichte regen en verder naar het zuiden waaide een lichte wind bij een zonnetje. Tijdens de proefrit kon het effect van de vele verschillende efficiëntiemaatregelen goed worden vastgelegd.