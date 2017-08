Mercedes-Benz viert 50 jaar veiligheidsbesturing

8 augustus 2017 | Sinds augustus 1967 voorziet Mercedes-Benz alle personenauto's standaard van een veiligheidsbesturing inclusief botsabsorptie. Het zijn twee van de belangrijke voorzieningen van het merk uit Stuttgart die deel uitmaken van de holistische ontwikkeling van de veiligheid in auto's. Andere voorbeelden zijn de veiligheidsportiersloten met conische pinnen, die in 1949 gepatenteerd werden, en de inklapbare Mercedes-ster uit 1957. Enkele fundamentele veiligheidsconcepten: de veiligheidscarrosserie met kreukelzones (1959), het antiblokkeersysteem ABS (1978), de airbag (1981) en het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP (1995).

Een belangrijk element in de lange historie van veiligheidsontwikkeling door Mercedes-Benz is de veiligheidsbesturing met de telescopische stuurkolom en botsabsorptie. Het systeem werd vijftig jaar geleden, in augustus 1967, als standaarduitrusting geïntroduceerd voor alle personenauto's van Mercedes-Benz. Het bestaat uit twee componenten die bij een botsing de directe risico's voor de bestuurder beperken. Bij een frontale aanrijding wordt de telescopische stuurkolom, die uit verschillende onderdelen bestaat, in elkaar gedrukt, zodat hij niet binnendringt in het inzittendencompartiment. De extra botsabsorptieconstructie in het hart van het stuurwiel is ontworpen om de kinetische energie te absorberen en beperken wanneer de bestuurder bij een botsing in aanraking komt met het stuurwiel. De ontwikkeling van deze technologie dateert uit 1954 toen het systeem werd gepatenteerd.

Het was 1959 toen de veiligheidscarrosserie met stijf passagierscompartiment en kreukelzones zijn intrede deed in de Mercedes-Benz 'Heckflosse' limousines (W 111). De grondlegger van deze constructie was Mercedes-Benz engineer Béla Barényi, die in 1951 patent aanvroeg op het systeem. Barényi werd in 1939 aangetrokken op advies van het toenmalige hoofd carrosserie-ontwikkeling, Karl Wilfert. Hij kreeg de opdracht om nieuwe voertuigconcepten te ontwikkelen.

Barényi werkte tot 1974 voor Mercedes-Benz en patenteerde in die periode meer dan 2.500 van zijn uitvindingen. Vele ervan vormden voor de gehele industrie de basis voor baanbrekende oplossingen in de veiligheid van auto's. In de jaren vijftig werkten voertuigveiligheidspecialisten echter ook aan kleinere, meer verfijnde details die uitgroeiden tot ijkpunten van Mercedes-Benz personenauto's.

Een voorbeeld is de inklapbare Mercedes-ster, die zestig jaar geleden in de zomer van 1957 zijn debuut beleefde. Hoewel de achterliggende technologie relatief eenvoudig is, vormt hij bij een aanrijding een belangrijk veiligheidselement voor voetgangers. Daardoor kan de bekende ster, die oorspronkelijk als symbool op de grille werd ontworpen, tegenwoordig nog steeds worden gebruikt. Ondanks het verbod op vaste grillesymbolen in Duitsland dat in april 1959 van kracht werd.

Een communiqué uit juni 1957 van het toenmalige Daimler-Benz AG aan zijn vestigingen en dealers berichtte over deze innovatie: "Wij kunnen u informeren dat wij een 'inklapbare' Mercedes-ster voor onze modellen hebben ontwikkeld [...]. De ster wordt op spanning gehouden door een krachtige spiraalvormige veer in de voet van de nu volledig vlakke houder die zich terugtrekt wanneer hij wordt blootgesteld aan sterke druk. Deze innovatie, die vóór eind juni wordt geïntroduceerd, beperkt het risico op letsel bij een aanrijding."

Naast de al eerder genoemde voorzieningen verdienen ook de onderstaande innovaties uit de jaren vijftig en zestig vermelding: