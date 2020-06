Mercedes vervoert grondstof per trein

4 juni 2020 | Bij de implementatie van zijn duurzame bedrijfsstrategie zet Mercedes-Benz Cars de volgende stap richting CO2-neutrale mobiliteit: in samenwerking met Deutsche Bahn is al het vervoer per spoor begin dit jaar overgeschakeld op een CO2-vrije energievoorziening. Het productiemateriaal voor de Mercedes-Benz personenwagenfabrieken in Duitsland en de fabriek in Kecskemét (Hongarije) wordt nu over het spoor vervoerd op groene stroom.

Mercedes-Benz Cars werkt voortdurend aan de optimalisatie van de logistieke netwerken wereldwijd. De onderneming breidt met name het goederenvervoer per spoor steeds verder uit, waarbij de focus op duurzame en digitale innovatie ligt. Samen met logistiek partner Deutsche Bahn heeft Mercedes-Benz Cars een nieuwe mijlpaal bereikt op het gebied van Inbound Logistics: het vervoer per spoor van voertuigonderdelen is nu CO2-vrij. Dit geldt voor de Mercedes-Benz fabrieken in Bremen, Rastatt, Sindelfingen, Hamburg, Kuppenheim, Untertürkheim en MDC Power GmbH in Kölleda, Duitsland, alsmede voor de fabriek in Kecskemét in Hongarije. Het goederenvervoer per spoor komt overeen met zo'n 270 truckladingen per dag, die niet over de weg hoeven te worden vervoerd.

"Duurzaamheid is altijd een integraal onderdeel geweest van het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars. Het reduceren van CO2 is een van onze belangrijkste aandachtspunten, die we systematisch doorvoeren in meer dan dertig van onze fabrieken, alsmede in onze logistiek. Ons doel is een duurzame en milieuvriendelijke transportmix in ons gehele wereldwijde logistieke netwerk. De conversie naar CO2-vrij vervoer per spoor is een belangrijke stap in deze richting", aldus Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG en verantwoordelijk voor Production and Supply Chain Management.

De groene energie die de onderneming gebruikt voor het vervoer per spoor in Duitsland en Oostenrijk, is uitsluitend afkomstig van lokale, hernieuwbare energiebronnen. Het wordt momenteel voornamelijk opgewekt in waterkrachtcentrales.

"Naast kosten, transittijd en transportkwaliteit ligt de focus van onze logistieke concepten op de CO2-uitstoot. Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij het selecteren van onze logistieke dienstverleners - dit varieert van het gebruik van milieuvriendelijke apparatuur tot de inzet van emissiearme trucks conform de nieuwste Euronorm of met alternatieve aandrijftechniek", aldus Elke Pusskeiler, Hoofd Supply Chain Management bij Mercedes-Benz Cars.

Als onderdeel van 'Ambition2039' heeft Mercedes-Benz Cars een aantal veelomvattende doelen voor de bescherming van het klimaat gesteld: in 2039 wil de onderneming een volledig CO2-neutraal modellengamma aanbieden. In 2030 zal meer dan de helft van de voertuigen een elektrische aandrijving hebben - inclusief volledig elektrische personenwagens en plug-in hybrids.

De CO2-neutrale productie is een belangrijke mijlpaal: vanaf 2022 zullen alle eigen Mercedes-Benz personenwagen- en bestelwagenfabrieken CO2-neutraal produceren. Nieuwe fabrieken zijn hier inmiddels op voorbereid. De fabriek van Mercedes-Benz in Sindelfingen, Factory 56, dient op het gebied van state-of-the-art productietechnologie, klimaatbescherming en behoud van energiebronnen als blauwdruk voor alle toekomstige fabrieken die van CO2-neutrale energie gebruikmaken vanaf het moment dat ze operationeel zijn. Op het dak wordt een fotovoltaïsch systeem geïnstalleerd, dat de fabriek jaarlijks van 5000 MWh zelf-opgewekte groene energie voorziet. De smart fabriek in Hambach (Frankrijk) maakt inmiddels gebruik van hernieuwbare energiebronnen (groene stroom, biogas) en produceert CO2-neutraal. Ook de Mercedes-Benz fabriek in Jawor (Polen) gaat CO2-neutraal produceren.

In Duitsland zal Mercedes-Benz AG in de toekomst energie afnemen van Duitse windmolenparken waarvan de subsidie in 2020 afloopt volgens de wet op hernieuwbare energie (Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG). Mercedes-Benz AG is daarmee de eerste grote industriële klant die gebruik zal maken van deze energiebron, en verzekert zo op lange termijn de toekomst van zes windmolenparken in Noord-Duitsland.

