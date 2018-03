Mercedes-Benz C-Klasse Coupe en Cabriolet ondergaan facelift

22 maart 2018 | Slechts een paar weken na de wereldpremière van de sedan en Estate maakt de tweedeursversie van de C-Klasse duidelijk dat er ook bij de Coupé en Cabriolet ruimte was voor verdere verbetering. Sportiviteit en rijplezier worden aangevuld met een scherper design, digitaal combi-instrument en DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel. Nieuwe viercilindermotoren, die gedeeltelijk zijn voorzien van 48V-techniek (EQ Boost), en de Mercedes-AMG C 43 4MATIC met voortaan een vermogen van 287 kW/390 pk onderstrepen het dynamische karakter van deze uitvoeringen. De Coupé en Cabriolet staan vanaf juli 2018 bij de dealer.

In de vernieuwde C-Klasse maakt een nieuwe generatie viercilindermotoren (M 264) zijn debuut. De nieuwe benzineversie komt in eerste instantie op de markt als C 200 en C 200 4MATIC met 1,5 liter cilinderinhoud, later volgt een 2,0 liter-variant. Tegelijkertijd worden deze modellen voorzien van een extra 48V-boordnet met een riemaangedreven startdynamo (EQ Boost).

De combinatie van een 48V-boordnet en EQ Boost maakt extra functies mogelijk die het brandstofverbruik verlagen en tegelijkertijd voor meer dynamiek en comfort zouden zorgen. Tijdens het accelereren kan EQ Boost de 135 kW/184 pk motor ondersteunen met een extra vermogen van 10 kW/14 pk, waarmee het korte moment wordt overbrugd waarin de maximale turbodruk wordt opgebouwd. Dit boosten wordt tevens gebruikt om zo snel mogelijk het optimale motortoerental te bereiken tijdens het schakelen. De schakeltijden van de automaat worden hierdoor korter. Tijdens het afremmen recupereert de startdynamo kinetische energie en wordt de accu opgeladen.

Andere voordelen zijn de 'zeil'functie met uitgeschakelde motor en de recuperatieve rem met intelligente motoruitschakeling als de auto aan het 'zeilen' is: de recuperatie met motoruitschakeling begint pas als er wordt geremd. Als de snelheid onder een bepaald niveau komt, wordt de aandrijflijn losgekoppeld en de motor uitgeschakeld. Dit levert niet alleen een maximale brandstofbesparing op door middel van recuperatie, maar ook een comfortabele respons van de auto.

Tal van maatregelen in de motor om de wrijving te verminderen, maken ook deel uit van de efficiëntiestrategie van de nieuwe viercilindemotor. Hiertoe behoort het door Mercedes-Benz gepatenteerde CONICSHAPE-proces, dat intern bekendstaat als conisch honen. Bij het honen van de cilinderwanden wordt de cilinderwand iets breder naar onderen toe, de wrijving bij de zuigermantel wordt beperkt voor minder slijtage en brandstofverbruik. Behalve de dieselmotoren zijn alle benzinemotoren in Europa ook voorzien van een partikelfilter.

De nieuwe C220d beschikt over dezelfde viercilinder dieselmotor als de geplande plugin diesel hybrid. Het is de eerste dieselmotor voor een personenauto die gebruikmaakt van een verbrandingsproces met getrapte verbrandingskommen in de zuigers. Andere innovaties zijn de combinatie van een aluminium motorblok en metalen zuigers alsmede de verder verbeterde NANOSLIDE-cilinderwandcoating.

Hoewel hij een kleinere cilinderinhoud heeft dan zijn voorganger, net iets minder dan 2 liter, en tevens circa 16 procent minder weegt, levert de nieuwe dieselmotor (OM 654) in de C 220 d een vermogen van 143 kW/194 pk, exact 18 kW meer dan de vorige motor, en het gecombineerde verbruik bedraagt volgens de NEDC-norm 4,9-4,6 (Cabrio: 5,1-4,8) l/100 km. Dit staat gelijk aan een CO2-emissie van 130-121 (136-126) g/km. Naast een verbeterde luchtstroom aan de inlaat- en uitlaatzijde en de toepassing van Common-Rail directe inspuiting van de vierde generatie met een druk tot 2050 bar is de brandstofbesparing ook te danken aan een vermindering van de interne weerstand met circa 25 procent. Daar komt bij dat de motor compacter is dan zijn voorganger.

Met tal van maatregelen hebben de AMG-ontwikkelaars de rijdynamiek naar een hoger plan getild. De 3,0 liter V6-motor levert nu 17 kW/23 pk meer dan voorheen, namelijk 287 kW/390 pk. Het maximumkoppel van 520 Nm is beschikbaar van 2500 tot 5000 t/min. De C 43 4MATIC Coupé accelereert vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,7 seconden en de Cabriolet in 4,8 seconden.

Vanaf de marktintroductie is de C 200 leverbaar met permanente vierwielaandrijving 4MATIC voor meer grip en meer rijstabiliteit, met name onder uitdagende omstandigheden. De 4MATIC heeft een actieve koppelverdeling van 45 procent naar de voorzijde en 55 procent naar de achterzijde. Zoals gebruikelijk maakt de combinatie van het rijdynamisch regelsysteem ESP met het elektronisch tractiesysteem 4ETS reguliere sperdifferentiëlen overbodig. Dit bespaart gewicht en verbetert zowel de rijveiligheid als het rijcomfort. De vierwielaandrijving is standaard bij de Mercedes-AMG C 43 en stuurt het merendeel van het vermogen naar de achteras: 69 procent.

Het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel (optie) is voorzien van continu verstelbare dempers op de voor- en achteras. Het traploze systeem past de demperkarakteristiek individueel aan voor elk wiel en werkt samen met de motor, de transmissie en de besturing om zich aan te passen aan de rijsituatie, de snelheid en de staat van het wegdek.

De setup van het onderstel kan in drie trappen op de persoonlijke voorkeuren worden afgestemd met de DYNAMIC SELECT-schakelaar: de dempers worden straffer afgesteld in de twee rijprogramma's 'Sport' en 'Sport+'. De 'Comfort'-modus is zoals de naam al zegt comfortabeler, oneffenheden worden beter verwerkt en het afrolcomfort wordt merkbaar verbeterd.

In combinatie met DYNAMIC BODY CONTROL is de auto voorzien van SPORT DIRECT STEERING. Dit koppelt een variabele overbrenging, die afhankelijk is van de stuurhoek en voor zeer nauwkeurige, dynamische reacties zorgt, aan een snelheidsafhankelijke elektromechanische stuurbekrachtiging voor een plezierig, soepel rijgedrag.

De KEYLESS GO-startfunctie behoort tot de standaarduitrusting. De start-stoptoets heeft nu een turbinelook. De voertuigsleutel heeft eveneens een nieuw design. Er is keuze uit drie varianten: zwart met een rand van hoogglanzend chroom, wit met een rand van chroom of hoogglanzend wit met een rand van matchroom. Bij de Cabriolet kan het stoffen dak van binnenuit en van buitenaf worden bediend met de voertuigsleutel en de 'openen'/'sluiten'-toetsen.

De C-Klasse beschikt over aanraakgevoelige touch control-buttons op het stuurwiel. Deze reageren op wisbewegingen met de vingers, net als het scherm van een smartphone. Ze stellen de bestuurder in staat om de functies van het combi-instrument en het gehele infotainmentsysteem te bedienen zonder de handen van het stuurwiel te halen. Nieuw is ook de bediening van DISTRONIC en cruisecontrol direct op het stuurwiel.

Het infotainmentsysteem kan ook worden bediend via het touchpad met controller (nieuw: haptische feedback) in de middenconsole of via de spraakbediening LINGUATRONIC. Voertuigfuncties als de stoelverwarming kunnen nu ook met de stem worden aangestuurd. Het head-up display (optie) kan nu over een nog groter bereik worden versteld.

De gefacelifte C-Klasse is voorzien van de nieuwste rijassistentiesystemen van Mercedes-Benz, die de bestuurder ondersteuning bieden en daarmee een hoger niveau van actieve veiligheid bieden dan in het voorgaande model. De C-Klasse voor modeljaar 2018 kan ook semi-autonoom rijden in bepaalde situaties. Hiervoor monitort de auto de verkeerssituatie nauwlettend: door de verbeterde camera- en radarsystemen kan het systeem tot 500 m vooruitkijken. De omgeving van de auto wordt gescand door een radar tot 250 m naar voren, 40 m opzij en 80 m naar achteren. De camera kan tot 500 m vooruitkijken, waaronder 90 m in 3D.

De C-Klasse maakt ook gebruik van kaart- en navigatiedata voor de assistentiefuncties. Zo biedt de actieve afstandsassistent DISTRONIC die deel uitmaakt van het rijassistentiepakket de bestuurder kaartgebaseerde ondersteuning in tal van situaties en past het systeem de snelheid anticiperend aan bij het naderen van bochten, kruisingen of rotondes. Daar komen nog nieuwe functies van de actieve stuurassistent bij: de intuïtief werkende actieve rijbaanwisselassistent en de actieve noodstopassistent.

De nieuwe C-Klasse is standaard voorzien van een uitgebreide actieve remassistent. Afhankelijk van de situatie kan deze helpen om de gevolgen van kop-staartaanrijdingen met langzaam rijdende, stoppende of stilstaande auto's en zelfs met overstekende voetgangers en fietsers te verminderen of deze mogelijk zelfs te voorkomen.

Voortaan zijn als optie ook MULTIBEAM LED-koplampen leverbaar voor de C-Klasse. Elke koplamp is voorzien van 84 afzonderlijk aangestuurde leds. Deze maken een bijzonder snelle en nauwkeurige, elektrisch aangestuurde aanpassing van de koplampen aan de verkeerssituatie mogelijk. Nieuwe functies ten opzichte van het tot op heden leverbare led-Intelligent Light System (19 leds per koplamp) zijn de kruispuntverlichting, rotondeverlichting, stadsverlichting en slecht-weerverlichting.

In de grootlichtmodus maakt de adaptieve grootlichtassistent plus een continue verlichting van de weg over een grote afstand mogelijk zonder tegenliggers te verblinden. Als er geen andere weggebruiker wordt waargenomen, als de weg recht is en als de auto harder rijdt dan 40 km/h, wordt het ULTRA RANGE-grootlicht automatisch ingeschakeld. Deze produceert de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan, wat betekent dat de felheid van het grootlicht pas onder de referentiewaarde van 1 lux komt op een afstand van meer dan 650 meter. In geval van voor- of tegenliggers worden de leds van het grootlicht gedeeltelijk uitgeschakeld, waarbij een U-vormig gedeelte van de lichtbundel wordt gedimd. De andere weggedeeltes worden dan nog steeds verlicht door het grootlicht (gedeeltelijk grootlicht). Het ULTRA RANGE-grootlicht is alleen actief als de grootlichtmodus handmatig is ingeschakeld.

Het ENERGIZING-comfortprogramma (optie) koppelt tal van comfortsystemen in de auto aan elkaar. Dit programma combineert verschillende comfortsystemen in de auto en maakt gericht gebruik van functies van de airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie) alsmede licht- en muziekstemmingen. Afhankelijk van de stemming of de behoefte van de klant zorgt het programma voor een speciale wellness-setup, waardoor het welzijn en de fitheid toenemen.

Afhankelijk van het uitrustingsniveau zijn er maximaal zes programma's beschikbaar (frisheid, warmte, vitaliteit, plezier, comfort en training). De programma's hebben allemaal een duur van 10 minuten. Ze worden gevisualiseerd in het centrale display met kleurengraphics en ondersteund door bijpassende muziek. Vijf nummers zijn reeds opgeslagen in het programma. Het 'Vitality'-programma kenmerkt zich bijvoorbeeld door snelle muziek met veel beats per minute (bpm). Indien er persoonlijke muziekselecties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via de media-interface, analyseert het systeem deze op de achtergrond en stelt ze vervolgens beschikbaar in een programma op basis van het aantal bpm. De afzonderlijke functies van de programma's kunnen worden uitgeschakeld.

Het ENERGIZING-comfortprogramma omvat tevens de sfeerverlichting, die harmonieus is afgestemd op de verschillende displays. Met 64 kleuren biedt de uitgebreide sfeerverlichting (optie) tal van individuele instelmogelijkheden.

De C-Klasse is standaard voorzien van het multimediasysteem AUDIO 20 met twee usb-aansluitingen, sd-kaartlezer, Bluetooth-verbinding en media-interface. De nieuwste generatie COMAND Online (optie), biedt snelle 3D-navigatie vanaf harde schijf met topografische kaartweergave, realistisch ogende 3D-gebouwen en 3D-kaartrotaties. Op de navigatiekaart wordt veel informatie getoond: naast realtime verkeersinformatie kunnen bijvoorbeeld ook Car-to-X waarschuwingsberichten, het weerbericht, informatie over tankstations inclusief brandstofprijzen en beschikbare parkeerplaatsen worden getoond.

Met de Concierge Service (waarop men zich moet abonneren) kunnen Mercedes me connect-gebruikers gebruikmaken van tal van services: van het reserveren van een tafeltje in een restaurant tot tips over toeristische routes, informatie over culturele evenementen of sportwedstrijden. Navigatiebestemmingen kunnen direct naar de auto worden gestuurd.

Een andere nieuwe functie is de automatische mededeling wanneer de auto bij een parkeerschade betrokken is of wordt weggesleept. De bijzonder gevoelige sensoren van het antidiefstalsysteem (optie) kunnen dergelijke situaties detecteren en een 'push notification'-bericht naar de Mercedes me-app sturen. Zodra de bestuurder de auto weer start, wordt hij ook geïnformeerd door een bericht in het display van het multimediasysteem COMAND Online. In de Mercedes me-app of het COMAND Online-display kan de bestuurder zien wanneer (op welk tijdstip) en waar (bijvoorbeeld linksvoor) de aanrijding heeft plaatsgevonden. Deze optie bevat de nieuwe sensoren en bijbehorende software; de service gaat live in de tweede helft van 2018.

De digitale voertuigsleutel (optie) maakt gebruik van Near Field Communication (NFC) waarmee de smartphone van de bestuurder in een voertuigsleutel verandert. Niet elke smartphone heeft echter een NFC-interface die voldoet aan de veiligheidsnormen van Mercedes-Benz. Voor de nieuwe C-Klasse is er, in eerste instantie alleen in Duitsland, een speciale digitale voertuigsleutel-sticker met ingebouwde microcontroller beschikbaar. Mercedes-Benz rijders kunnen deze stickers bestellen via de Mercedes me-portal. De levering vindt plaats via de Mercedes-Benz dealer.

Met de digitale voertuigsleutel -sticker kan de auto op afstand worden ontgrendeld, vergrendeld en gestart. Om de motor te starten, hoeft de bestuurder de smartphone alleen maar met de sticker in het aflegvak van de middenconsole te leggen. Mobiele apparaten die de Qi-standaard ondersteunen kunnen comfortabel worden opgeladen tijdens het rijden met het draadloos oplaadsysteem (optie). Het oplaadoppervlak in het aflegvak van de middenconsole is ook geschikt voor grote smartphones. Deze functie omvat ook multifunctionele telefonie, waarbij de smartphone wordt gekoppeld aan de buitenantenne van de auto. Hiermee is de auto voorbereid op een optimale telefoonverbinding en een goede data-overdracht.

Als optie is nu een extra sound system leverbaar. Met negen luidsprekers en 225 watt vermogen (tweemaal frontbass met 50 watt, de vijf overige kanalen elk 25 watt) is het gepositioneerd tussen het standaard sound system en het Burmester surround sound system.