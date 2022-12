Mercedes-Benz toont Concept EQT Marco Polo

De EQT vormt niet alleen de basis voor de Concept EQT Marco Polo en de Marco Polo Module. De compacte elektrische MPV is binnenkort te bestellen voor de consumentenadviesprijs vanaf € 47.753,- euro (EQT met 90 kW e-motor en standaardlengte).

Met zijn Black Panel grille met centrale ster en dynamisch ontworpen koellamellen is de nieuwe EQT direct herkenbaar als lid van de Mercedes-EQ familie. Dankzij de ruimtebesparende inbouw van de batterij in de bodemplaat heeft hij niet alleen een gunstig laag zwaartepunt, maar biedt hij ook variabiliteit en functionaliteit in het interieur. De EQT is 4.498 millimeter lang, 1.859 millimeter breed en 1.819 millimeter hoog. In 2023 volgt de variant met lange wielbasis.

De EQT heeft een laaddrempel van 561 millimeter hoog, waardoor het in- en uitladen van zware voorwerpen gemakkelijker is. De schuifdeuren aan beide zijden van het voertuig bieden elk een opening van 614 millimeter breed en 1.059 millimeter hoog. Op de achterbank is plaats voor maximaal drie kinderzitjes.

Elektromotor

Bij de marktintroductie is een elektromotor met een piekvermogen van 90 kW (122 pk) en een maximumkoppel van 245 Nm leverbaar. De lithium-ion batterij bevindt zich in de bodemplaat voor de achteras, is beschermd tegen aanrijdingen en heeft een bruikbare capaciteit van 45 kWh. Op het werk, thuis of bij openbare laadstations kan de EQT worden opgeladen met 22 kW wisselstroom (AC). Bij snellaadstations met gelijkstroom (DC) verloopt het laden sneller, afhankelijk van de SoC (State of Charge) en de temperatuur van de hoogspanningsbatterij. De EQT is voorzien van een 80 kW DC-lader, die de batterij in 38 minuten van 10-80 procent kan opladen. De laadaansluiting van de EQT bevindt zich in de grille onder de Mercedes-ster, wat praktisch en handig is, vooral bij het opladen in de stad op krappe parkeerplekken.

Microcamper

De Concept EQT Marco Polo is gebaseerd op de EQT met lange wielbasis. Deze conceptversie is een concrete vooruitblik op de nieuwe, volledig elektrische en volwaardige microcamper die momenteel in ontwikkeling is. De Concept EQT Marco Polo kan ook worden uitgerust met een pop-up dak met een bed. Dankzij de schaarconstructie kan het pop-up dak worden opgetild met een lichte hellingshoek. Dit betekent dat de Concept EQT Marco Polo achterin ruimte biedt om rechtop te kunnen staan. Het pop-up dak kan rondom worden geopend met een ritssluiting aan de achterzijde om een optimaal gevoel van vrijheid te creëren. Het dakbed is 1,97 meter bij 0,97 meter groot en biedt met zijn puntelastische schotelveersysteem slaapcomfort.

Achterin de camper bevindt zich een opklapbare slaapgelegenheid van 2 meter bij 1,15 meter. In de tweede zitrij achter de bestuurdersstoel is een unit geïntegreerd die een verzonken wasgelegenheid en een eveneens verzonken compressorkoelbox van 16 liter bevat. Direct daaraan gekoppeld is een van de twee zitplaatsen. Aan de linkerzijde is, tegenover de achterste cockpit, nog een zitplaats gecreëerd. Bovendien bevinden zich in het gehele interieur meerdere opbergruimtes voor kampeeraccessoires. Er kan in deze microcamper op twee manieren worden gekookt, ofwel op een inductiekookplaat of een gastoestel dat in een lade is geïntegreerd. Ook aanwezig: een elektrisch in hoogte verstelbare tafel.

Een aantal interieurelementen kan door twee personen in minder dan vijf minuten worden verwijderd. Dit betekent dat de volledig elektrische microcamper indien nodig ook als dagelijkse auto kan worden gebruikt. Met een hoogte van minder dan twee meter kan hij ook veel conventionele garages, parkeergarages en autowasstraten in- en uitrijden.

Het meubilair van de Concept EQT Marco Polo is niet alleen functioneel, maar past ook naadloos in het interieur van de EQT. Het ontwerp neemt bijvoorbeeld het zitconcept van de elektrische MPV over: net als de stoelen zijn ook de keuken-, bank- en slaapkamerelementen uitgevoerd in Artico Microcut. De lambrisering van de meubelfronten is daarentegen als contrast uitgevoerd in kersenhout Avola. De sfeerverlichting zorgt voor een comfortabele ambiance. Het bovenste bedgedeelte is voorzien van een donkere hemelbekleding en LED-verlichting. De microcamper bevat in totaal zeven USB-poorten, waarvan één in het hefdakgedeelte en twee in het leefgedeelte.

De toekomstige versie van de EQT met lange wielbasis, waarop de conceptcar is gebaseerd, is gespoten in chroomgrijs metallic met contrasterende elementen in glanzend zwart. Opvallende details zijn de zwart gelakte sierlijsten voor en achter en de speciale 19 inch diamond-cut velgen. De beige kleurtint van het hefdak is ook terug te vinden in andere elementen van de microcamper, zoals het zonnescherm. Verschillende roodkleurige exterieuraccenten creëren een subtiel contrast.

Een ander kenmerk van de Concept EQT Marco Polo is het zonnepaneel dat is geïntegreerd in het pop-up dak. De zonne-energie kan worden opgeslagen in een uitneembare opslagaccu, waardoor de camper gedurende een bepaalde periode zelfvoorzienend kan zijn en daarmee de actieradius kan behouden. De uitneembare opslagaccu wordt tijdens gebruik opgeborgen in een lade in de stoel en kan eenvoudig worden verwijderd om thuis of op de camping op te laden. Twee overige opvallende kenmerken van de elektrische microcamper zijn de zonneluifel die aan de zijkant van het voertuig is bevestigd, en een innovatief verduisteringssysteem voor de achterruiten, waarbij deze met een druk op de knop kunnen worden gekleurd. Gordijnen of rolluiksystemen behoren daarmee tot het verleden.