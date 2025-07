Mercedes-Benz introduceert nieuwe CLA Shooting Brake

De volledig nieuwe CLA Shooting Brake is tot aan de B-stijl identiek aan de CLA sedan. Samen met de optionele LED-koplampen en de lichtband draagt het verlichte panel met Mercedes-Benz pattern bij aan de onderscheidende uitstraling van alle modellen die deel uitmaken van de nieuwe voertuigfamilie. Ook de achterlichten hebben een stervormig design en zijn met elkaar verbonden door een lichtbalk.

De daklijn van de CLA Shooting Brake loopt verder naar achteren door en loopt geleidelijk af. Het glazen panoramadak bestaat uit één geheel en loopt zodoende door van de voorruit tot aan de achterzijde. De spoilerrand is aan de binnenkant zwart en aan de buitenkant carrosseriekleurig. Hierdoor lijkt het alsof het glazen dak overgaat in de achterruit.

Panoramadak met verlichte sterrenhemel

Het grote panoramadak zorgt voor een gevoel van ruimte. Ter bescherming tegen zonnestraling bestaat het uit warmte-isolerend gelaagd veiligheidsglas met een infrarood-reflecterende en een emissiearme (LowE) coating aan de binnenzijde. Dit vermindert de opwarming van het interieur in de zomer. In de winter vermindert de LowE-coating het warmteverlies door de warmte in het interieur te houden.

Het panoramadak kan als optie worden uitgebreid met een nieuwe functie. Hiermee kan de transparantie van het glas in 10 tot 20 milliseconden worden aangepast. Passagiers kunnen kiezen tussen transparant voor een duidelijk zicht naar buiten of ondoorzichtig voor meer privacy. De ondoorzichtige (melkglasachtige) stand beschermt niet alleen tegen nieuwsgierige blikken van buitenaf, maar biedt ook een betere bescherming tegen verblinding bij direct zonlicht. De bediening vindt plaats via een menu in de voertuiginstellingen in het centraal display.

Als kers op de taart is het panoramadak verlicht. Voor het eerst is het gekoppeld aan de sfeerverlichting en beschikt het over een verlichte sterrenhemel. In het glasoppervlak zijn 158 sterren geïntegreerd, die in dezelfde kleur van de sfeerverlichting kunnen worden verlicht. Het licht wordt vanaf de voorkant via led-modules aangevoerd.

Ruimte

Het langere dak met een naar achteren toe licht aflopende daklijn biedt meer hoofdruimte op de tweede zitrij dan in de CLA (+26 mm). De instap achterin is bovendien makkelijker dankzij de grotere portieropeningen. In vergelijking met zijn voorganger is in de nieuwe CLA Shooting Brake dankzij een hogere daklijn meer hoofdruimte voorhanden op alle vijf de zitplaatsen. Achterin bedraagt het verschil 7 mm. Op de voorste zitrij is de hoofdruimte met 14 mm toegenomen, terwijl de beenruimte met 11 mm is vergroot. De nieuwe CLA Shooting Brake is 35 mm langer (4.723 mm) en 27 mm hoger (1.469 mm) dan zijn voorganger. De wielbasis is met 61 mm vergroot tot 2.790 mm.

De achterbank kan standaard in een 40:20:40 verhouding worden neergeklapt. Hierdoor neemt het bagageruimtevolume toe tot 1.290 liter. Samen met de 101 liter grote frunk onder de motorkap zorgt dat ervoor dat de nieuwe CLA Shooting Brake meer bagageruimtevolume biedt dan zijn voorganger. De elektrische EASY PACK-achterklep is standaard en vergemakkelijkt het in- en uitladen. KEYLESS GO met HANDSâ€'FREE ACCESS is als optie leverbaar. Ook de dakreling maakt deel uit van de standaarduitrusting, een trekhaak is als optie leverbaar. De achterwielaangedreven uitvoeringen van de CLA Shooting Brake kunnen aanhangwagens tot1.500 kg trekken. Dit neemt toe tot 1.800 kg bij uitvoeringen met vierwielaandrijving.

Interieur

Het interieur is identiek aan dat van de CLA Coupé. Kenmerken zijn onder andere de hoog geplaatste middenconsole die in twee niveaus is verdeeld, het middendeel van de portieren en het MBUX superscreen. Deze zijn zo vormgegeven dat ze als het ware lijken te zweven.

Voor de stoelbekleding is er keuze uit lederlook ARTICO/stof, lederlook ARTICO en leder in verschillende kleuren, van klassiek zwart tot ivoorbeige en beukenbruin. Het aanbod aan sierdelen loopt uiteen van sierdelen in antracietkleurige anodiseerlook en geborsteld of carbongeslepen aluminium tot oppervlakken van hout of papier. Het lakaanbod omvat een groot aantal uni- en metalliclakken, zoals poolwit uni, kosmoszwart metallic, MANUFAKTUR patagoniërood metallic en de nieuwe, exclusief voor de nieuwe voertuigfamilie ontwikkelde lakken aquamint uni en helderblauw metallic.

Superscreen

Het optionele MBUX superscreen strekt zich uit over de gehele breedte van het interieur. Het 26 cm (10,25 inch) bestuurdersdisplay en het 35,6 cm (14 inch) centraal display bevinden zich achter het glazen oppervlak. Voor de voorpassagier is als optie een 35,6 cm (14 inch) voorpassagiersdisplay leverbaar voor individueel entertainment. Het app-aanbod wordt continu uitgebreid en omvat bijvoorbeeld videostreamingplatforms, zoals Disney+ en RIDEVU van Sony Pictures Entertainment, en computerspelletjes van Boosteroid. Om optimaal te kunnen spelen in de auto, kunnen klanten gebruikmaken van hun Bluetooth gamecontroller of mobiele telefoon. De controller kan ook tijdens het rijden worden gebruikt via het voorpassagiersdisplay. Via het centraal display is dit alleen mogelijk wanneer de auto stilstaat.

Als het voorpassagiersdisplay niet is besteld, wordt de glaslook voortgezet door een sierdeel met starpattern. Afhankelijk van de uitrusting is dit sierdeel van achteren verlicht. Een andere extra is het optionele head-up display. Dit biedt de bestuurder een zwevend, virtueel beeld met een diameter van 31 cm (12,2 inch) op circa 2,8 meter vóór de auto.

Nieuwe generatie MBUX

De nieuwe CLA Shooting Brake is het tweede model dat werkt met het Mercedesâ€'Benz Operating System (MB.OS). Het model is uitgerust met een computer die verbonden is met de Mercedesâ€'Benz Intelligent Cloud. Dit maakt regelmatige over-the-air-updates mogelijk; niet alleen voor het entertainmentsysteem, maar ook voor de belangrijkste voertuigfuncties, waaronder de rijassistentiesystemen. Zo blijft de CLA Shooting Brake jarenlang even actueel als een auto die net van de band is gerold.

De vierde generatie van het Mercedesâ€'Benz User Experience (MBUX) infotainmentsysteem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) van Microsoft en Google. De nieuwe MBUX virtuele assistent is dan ook veel meer dan alleen een spraakassistent. De assistent kan complexe, meerdelige dialogen voeren en heeft een kortetermijngeheugen. Hierdoor kan een gesprek op een later tijdstip worden voortgezet. Op basis van ChatGPT4o en Microsoft Bing Search combineert de assistent de kennis die hij op internet heeft verzameld. Dankzij Google Gemini weet hij ook de weg naar navigatiebestemmingen. Tijdens een actieve dialoog herkent de MBUX virtuele assistent emoties en kan hij daarop reageren, net als een vriend. Als 'levende' avatar in de vorm van de Mercedes-Benz ster is hij altijd aanwezig op de MBUX zero layer van het centraal display.

Verbruik en laden

Er worden in eerste instantie twee uitvoeringen op de markt gebracht. De CLA 250+ Shooting Brake met EQ-technologie heeft een vermogen van 200 kW en een theoretische actieradius tot 761 kilometer volgens WLTP. De CLA 350 4MATIC Shooting Brake met EQ-technologie is gepositioneerd aan de top van het gamma als een performance-versie met twee motoren en vierwielaandrijving. Hij heeft een vermogen van 260 kW en een theoretische actieradius tot 730 km volgens WLTP.

De nieuw ontwikkelde elektrische aandrijflijn met een permanent bekrachtigde synchroonmotor (PSM) en een tweetraps transmissie op de achteras is gericht op prestaties met en efficiëntie. De eerste versnelling zorgt voor de acceleratie, direct na het wegrijden. De CLA 250+ Shooting Brake sprint in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/h. De tweede versnelling is bedoeld voor een goede vermogensafgifte bij hoge snelheden.

De volledig elektrische CLA Shooting Brake beschikt ook over een nieuw remsysteem, dat in één behuizing is geplaatst. Dit optimaliseert de terugwinning van remenergie en vergroot zo de actieradius. Omwille van de efficiëntie worden bijna alle remprocessen volledig met behulp van recuperatie uitgevoerd. Het recuperatievermogen bedraagt maximaal 200 kW. De CLA 250+ Shooting Brake en de CLA 350 4MATIC Shooting Brake hebben een lithium-ion-accu met een bruikbare energie-inhoud van 85 kWh. De cellen hebben anodes waarin siliciumoxide aan het grafiet is toegevoegd, waardoor de energiedichtheid toeneemt. Samen met deze nieuwe accugeneratie verkort de 800V-architectuur de laadtijd aanzienlijk. Daardoor kan de actieradius van de CLA 250+ Shooting Brake onder ideale omstandigheden binnen 10 minuten met 310 km (WLTP) worden vergroot. Snelladen met gelijkstroom is mogelijk tot 320 kW. Laden met wisselstroom, bijvoorbeeld via een wallbox thuis, geschiedt is mogelijk tot 22 kW. Begin volgend jaar worden er nog meer volledig elektrische varianten aan het modellengamma toegevoegd.