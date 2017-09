Mercedes-Benz start Intelligent World Drive

21 september 2017 | Met de Intelligent World Drive test Mercedes-Benz geautomatiseerde rijfuncties op alle vijf continenten. Het startschot ervoor werd gegeven op de IAA in Frankfurt door dr. Dieter Zetsche, Daimler-bestuursvoorzitter en Hoofd Mercedes-Benz Cars. De testauto waarmee de Intelligent World Drive wordt uitgevoerd, is gebaseerd op de huidige S-Klasse. Deze is voor de gelegenheid volledig geautomatiseerd en krijgt tussen nu en januari 2018 op vijf continenten te maken met veel complexe verkeerssituaties. De Intelligent World Drive begint in Duitsland, gaat in oktober naar China, in november naar Australië, in december naar Zuid-Afrika en eindigt in januari Las Vegas (VS), waar op dat moment de Consumer Electronics Show (CES) wordt gehouden. Het doel van de vijf maanden durende testrit is om wereldwijd informatie te verzamelen over verkeerssituaties. Met deze informatie kunnen toekomstige geautomatiseerde en autonome rijfuncties worden afgesteld op de gebruikers- en verkeerssituaties in de verschillende landen.

"Om ervoor te zorgen dat geautomatiseerd en autonoom rijden veilig is, moeten we hele complexe rijsituaties in kaart brengen en analyseren", verklaart Ola Källenius, Daimler-bestuurslid en verantwoordelijk voor Group Research & Mercedes-Benz Cars Development. "Autonoom rijden is vooral moeilijk in druk stedelijk verkeer. Dat is waarom wij onze geautomatiseerde rijfuncties testen in en rond de grote wereldsteden. Hierdoor worden onze voertuigen niet alleen intelligenter, maar ook veiliger."

Daarbij is Daimler voorstander van uniforme internationale wetgeving omtrent geautomatiseerd en autonoom rijden. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de huidige internationale afspraken op het gebied van verkeerswetgeving. Die vormen een bindend kader voor nationale wetgeving en schrijven nu bijvoorbeeld nog voor dat iedere auto een bestuurder moet hebben. Ook is het belangrijk om de voertuigcertificering te veranderen en te kijken naar wettelijke voorschriften op het gebied van dataopslag.

"Vooruitgang moet niet stoppen bij de landsgrenzen", aldus Renata Jungo Brüngger, Daimler-bestuurslid en verantwoordelijk voor Integrity & Legal Affairs. "De wetgeving moet gelijke pas houden met de technologische ontwikkelingen. Anders is het niet mogelijk om belangrijke innovaties op het gebied van geautomatiseerd en autonoom rijden te implementeren. Rechtszekerheid is essentieel voor de acceptatie van autonoom rijden in de samenleving. We moeten dus snel zorgen voor een internationale standaardisatie van het wettelijke kader."

De Intelligent Word Drive richt zich in Duitsland vooral op het rijgedrag op de snelweg en in files. In China daarentegen ligt de focus op hoe weggebruikers zich gedragen in het drukke stadsverkeer van de miljoenenstad Shanghai. Op het zuidelijk halfrond, in Australië, staat een testrit van Sydney naar Melbourne op het programma. Tijdens die reis worden de nieuwste digitale kaarten van HERE getest. Hetzelfde wordt gedaan in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar eveneens wordt gekeken naar landspecifieke verkeersgedragingen. In de VS wordt in eerste instantie getest in Los Angeles, waarna de Intelligent World Drive naar Las Vegas vertrekt. De aandacht gaat tijdens de testritten vooral uit naar het analyseren van het rijgedrag in druk stadsverkeer en in files op de highways (rechts inhalen bijvoorbeeld).

Verlichting speelt een belangrijke rol op de weg naar geautomatiseerde en autonome mobiliteit. Tijdens de Intelligent World Drive wordt daarom het prototype van een speciale koplamp met DIGITAL LIGHT-technologie getest. Dit revolutionaire lichtsysteem werd begin 2015 onthuld op het studiemodel F 015 Luxury in Motion. Het werkt met chips die bedekt zijn met meer dan een miljoen microspiegeltjes (pixels) per koplamp en stuurt constant een HD-lichtstraal uit die niet verblindt. DIGITAL LIGHT kan bovendien lichtstralen op het wegdek projecteren en zo met zijn omgeving communiceren.