Mercedes-Benz en S-Coupe en Cabrio nu te koop

8 november 2017 | De vernieuwde Mercedes-Benz S-Klasse Coupe en Cabriolet zijn vanaf nu te koop. De S 63 4MATIC+ Coupé is bij de marktintroductie ook verkrijgbaar als exclusieve Yellow Night Edition. De nieuwe tweedeursuitvoeringen van de Sâ€'Klasse kunnen per direct worden besteld, de vanafprijs inclusief kosten rijklaarmaken bedraagt 143.611 euro. Vanaf eind januari 2018 staan de modellen in de Europese showrooms.

Als leden van de S-Klasse familie profiteren de Coupé en Cabriolet ook van de ingrijpende innovaties die recent op de sedan zijn geïntroduceerd. Tal van nieuwe of doorontwikkelde assistentiesystemen maken deel uit van het als optie leverbare rijassistentiepakket (standaard bij de Mercedes-AMG S 65 Coupé en Cabriolet). De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent bieden de bestuurder nu een nog betere ondersteuning bij het aanhouden van een veilige afstand tot de voorligger en bij het besturen van de auto. De snelheid wordt voortaan automatisch aangepast als er bochten of kruisingen naderen. De uitwijk-stuurassistent, de aanzienlijk verbeterde actieve spoorassistent en de extra functies van de actieve noodstopassistent zijn hier een aanvulling op. Ook onderdeel van het rijassistentiepakket is PREâ€'SAFE PLUS, dat tevens rekening houdt met gevaarlijke situaties die worden veroorzaakt door het achteropkomend verkeer, bijvoorbeeld kop-staartbotsingen.

Een innovatie op het gebied van interieurcomfort en welzijn is het ENERGIZING-comfortprogramma met zes programma's die verschillende comfortfuncties combineren. Dit verbetert het fysieke comfort en de alertheid tijdens het rijden en het pauzeren. Het ENERGIZING-comfortprogramma is leverbaar in combinatie met het AIR BALANCE-pakket en de nieuwe uitgebreide sfeerverlichting met 64 kleuren en 10 kleurwerelden.

Alle S-Klasses Coupé en Cabriolet zijn standaard voorzien van het infotainmentsysteem COMAND Online van de nieuwste generatie alsmede smartphone-integratie. Dit maakt het gebruik van Apple CarPlay en Google Android Auto mogelijk. Als een geschikte smartphone met het systeem wordt verbonden via de usb-aansluiting, kan gebruik worden gemaakt van de CarPlay- of Android Auto-interface.

Vanaf de marktintroductie is de S 63 4MATIC+ Coupé zes maanden lang leverbaar als exclusieve Yellow Night Edition, die een vanafprijs inclusief kosten rijklaarmaken van € 244.992 heeft. Dit speciale model wordt geleverd in selenietgrijs magno of nachtzwart magno en is te herkennen aan de subtiele gele sierstreep op de buitenspiegels.

De exclusieve uitstraling wordt versterkt door zevenspaaks lichtmetalen velgen matzwart met glanzende velgrand, en de gele remklauwen van het keramisch AMG-remsysteem met composietremschijven, dat bij de Edition standaard is. Het bijzondere karakter van de Yellow Night Edition wordt verder aangezet door het aerodynamicapakket, met een grote frontsplitter in hoogglanzend zwart (van carbon bij het carbonpakket) en een spoilerrand op het kofferdeksel in hoogglanzend zwart (van carbon bij het carbonpakket) alsmede AMG-racestriping op de flanken.

Het interieur is eveneens voorzien van gele accenten. De AMG-sportstoelen voorin en de achterbank zijn hiervan voorbeelden, net als het AMG Performance-stuurwiel met 12-uur-markering, het combi-instrument, de bovenkant van de portieren, het middendeel van de portieren, de armsteunen, middenconsole voorin en de vloermatten. Het Edition-embleem op het stuurwiel is een verwijzing naar de bijzondere uitusting. Sierdelen in AMG-carbon mat/pianolak zwart vormen de finishing touch.

Het exclusiefpakket behoort tot de standaarduitrusting. Dit omvat onder andere stoelbekleding nappaleder Exclusief met AMG-ruitdessin en gedeeltelijke perforaties plus nappaleder met contrastsiernaden op de bovenzijde van het dashboard, de middenarmsteun, de armleuningen voor en achter en het middendeel van de portieren. Ook AMG-badges op de hoofsteunen voor en achter, verlichte AMG-instaplijsten en speciale AMG-vloermatten maken deel uit van dit pakket.