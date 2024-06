Mercedes-Benz rolt automatische rijstrookwissel uit

Mercedes-Benz biedt de 'automatische rijstrookwissel' niet alleen aan op nieuwe modellen, maar ook voor circa 200.000 voertuigen die al in Europa zijn geleverd. De nieuwe assistentiefunctie kan vanaf september 2024 gefaseerd worden geïnstalleerd via een over-the-air (OTA) update, dus via de mobiele telefoonverbinding van het voertuig. Alle modellen van de huidige E-Klasse (214-serie) en de CLE Coupé en Cabriolet kunnen op deze manier worden geüpdatet. Dit is vanaf modeljaar 23/1 ook mogelijk voor de C-Klasse en S-Klasse en de GLC, EQE en EQS (zowel Limousine als SUV). Klanten worden geïnformeerd over de beschikbaarheid in hun regio. De update kan vervolgens worden gestart via de update-assistent op het display van het MBUX infotainmentsysteem of via de Mercedes me-app.

De ALC-functie is de nieuwste uitbreiding van de ruim 40 rijassistentiesystemen die Mercedes-Benz al biedt. Met ALC kan het voertuig automatisch van rijstrook wisselen op geschikte snelwegen bij ingeschakelde actieve afstandsassistent DISTRONIC, om langzamer verkeer in te halen of de route naar de volgende afrit te volgen. Mercedes-Benz introduceerde deze functie in 2023 al in Noord-Amerika. Ook in China bestaat er al een versie van de ALC-functie, die is ontwikkeld door Mercedes-Benz China. De marktspecifieke versies zijn aangepast aan de regionale verkeersomstandigheden en de betreffende wettelijke eisen. Ze verschillen dus op details.

Bediening

De 'automatische rijstrookwissel'-functie is eenvoudig te bedienen: de bestuurder stelt de gewenste snelheid in via de afstandsregeling (actieve afstandsassistent DISTRONIC). De eveneens standaard ingeschakelde actieve stuurassistent neemt het wisselen van rijstrook op de snelweg over. Omdat het om een ​​Level 2-systeem gaat, blijft de bestuurder te allen tijde verantwoordelijk voor het besturen van het voertuig.

Radarsensoren en camera's houden voortdurend de omgeving van het voertuig in de gaten, om langzamer verkeer op de snelweg in te halen en vervolgens terug te keren naar de oorspronkelijke rijstrook. De functie kan bovendien een automatische rijstrookwissel initiëren om bij actieve routegeleiding naar het juiste knooppunt of de juiste afrit te navigeren.

De 'automatische rijstrookwissel' is in Europa actief binnen een snelheidsbereik van 80 tot 140 km/h. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Zo dient het navigatiesysteem eerst te herkennen dat het voertuig op een geschikte snelweg rijdt met bijvoorbeeld minimaal twee gescheiden rijstroken. Verder moeten de rijstrookmarkeringen door de camera's van het voertuig worden herkend en dient er voldoende vrije ruimte beschikbaar te zijn. De 'automatische rijstrookwissel' is een Level 2-systeem, wat betekent dat de bestuurder te allen tijde verantwoordelijk blijft voor het besturen van het voertuig.