Mercedes print onderdelen 3d

27 november 2018 | Mercedes-Benz breidt het aanbod originele onderdelen dat uit de 3D-printer komt uit. Het merk biedt al sinds 2016 onderdelen aan die additief worden geproduceerd. Inmiddels hebben nog meer componenten de kwaliteitstests bij Mercedes-Benz doorstaan en kunnen op de markt worden gebracht.

De binnenspiegelvoet voor de Mercedes-Benz 300 SL Coupé (W 198), de bougiehouder uit de gereedschapskist van deze iconische sportwagen en de schuifdakgeleiders voor de modelseries W 110, W 111, W 112 en W 123 het zijn onderdelen om de klassiekers van het merk in originele staat te houden. Ze zijn nu weer leverbaar in originele kwaliteit. Mercedes-Benz Classic produceert ze opnieuw met behulp van de 3D-printer. Dit proces is met name geschikt voor kleine aantallen en wanneer bijvoorbeeld het originele gereedschap niet langer beschikbaar is. Hiermee kunnen hiaten in het onderdelenassortiment voor klassiekers worden opgevuld.

Daimler heeft al bijna dertig jaar ervaring met 3D-printen, bijvoorbeeld voor de productie van onderdelen voor prototypes. Dit is de basis voor gerichte toepassing van dit proces voor de productie voor seriemodellen. De kwaliteit en de uitstraling van de componenten is ontwikkeld door Daimler Group Research, dat is gevestigd in het Duitse Ulm. Hier wordt al vele jaren gewerkt met het 3D-printen van serie-onderdelen.

De samenwerking tussen Mercedes-Benz Classic en Group Research op het gebied van 3D-printen zorgt ervoor dat het onderdelenaanbod verder kan worden uitgebreid. In technisch opzicht is er veel mogelijk, van motorcomponenten tot kunststof afdichtingen en kleine rubberen onderdelen. Zelfs bijzonder verfijnde en complexe onderdelen, bijvoorbeeld een combi-instrument, worden getest. De onderdelen van het combi-instrument worden gefabriceerd volgens het productieproces dat zich hier het beste voor leent. 3D-printing leent zich vooral voor gevallen waarin de conventionele processen voor kleine aantallen in technisch of economisch opzicht niet geschikt zijn.

Alle geprinte onderdelen voldoen aan de strenge kwaliteitsnormen van Mercedes-Benz en zijn in alle opzichten gelijkwaardig aan het originele onderdeel. Dit maakt het mogelijk om state-of-the-art digitale productietechnologie in te zetten voor het vervaardigen van onderdelen om de klassiekers rijdend te houden: "Future meets Classic".

Door de wijze waarop lagen materiaal worden toegevoegd aan een onderdeel, wordt 3D-printing ook wel additieve productie genoemd. Over het algemeen wordt het 'poederbed'-proces toegepast waarbij door middel van één of meer laserstralen het gewenste component wordt gefabriceerd door middel van sinteren of smelten. Bij dit proces kunnen tal van materialen worden verwerkt, zoals metalen en kunststoffen. In het geval van oudere onderdelen, waarvan alleen tweedimensionale tekeningen beschikbaar zijn, moet er eerst een driedimensionale digitale dataset worden vervaardigd. De 3D-printer kan vervolgens direct met deze data worden aangestuurd.