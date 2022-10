Mercedes-Benz opent Magical Garage in Parijs

In de zogenaamde "brand experience" van Mercedes-Benz staat de artistieke enscenering van de campagne 'Showcasing Innovation 2' centraal. Het is de eerste keer dat Mercedes-Benz een merkcampagne op grote schaal fysiek tot leven brengt. De 'Magical Garage', een walk-in installatie van 6 bij 6 meter, zweeft als het ware boven een fontein in de tuinen van het Musée Rodin. Mediacontent en gespiegelde gevels interageren met de omgeving waardoor de installatie een levend kunstwerk wordt dat bezoekers uitnodigt om de surrealistische wereld van de campagne te betreden.

De installatie trakteert bezoekers op een ware 360°-ervaring. Net als de hoofdpersoon van de campagne zitten bezoekers op een autostoel en worden ze ondergedompeld in de vier abstracte werelden van de 'Magical Garage'. Elke wereld is een ervaring van een baanbrekende innovatie voor een nieuw tijdperk van mobiliteit: het ENERGIZING-comfortprogramma voor alle zintuigen, Dolby Atmos voor een indrukwekkende 3D-geluidservaring, DRIVE PILOT voor hooggeautomatiseerd rijden op SAE-level 3 en digitale extra's voor nog meer exclusief comfort. De filmische ervaring geeft bezoekers het gevoel dat ze op hun stoel in de ruimte zweven, terwijl een interactief element hen in staat stelt op speelse wijze het landschap dat ze zien zelf vorm te geven.

De artistieke enscenering van de campagne symboliseert de missie van Mercedes-Benz om via innovatieve technologieën het verlangen bij de klant op te wekken naar een exclusieve en naadloze rij- en comfortervaring voor alle zintuigen. In lijn hiermee geeft de fabrikant in Parijs een voorproefje van een moderne nieuwe muziekervaring via Dolby Atmos© in Mercedes-Benz voertuigen.

Paintings, Concepts and a Bicycle

De kunstexpositie 'Paintings, Concepts and a Bicycle - Insights into the Mercedes-Benz Art Collection' in de tuinen van Musée Rodin biedt bezoekers een gelegenheid om een unieke kunstcollectie te bekijken. Op 22 en 23 oktober toont het merk een twintigtal werken uit de eigen collectie. De werken zijn gemaakt door vijftien Franse kunstenaars of kunstenaars die met de taal en cultuur van Frankrijk verbonden zijn. Alle kunstenaars hebben in de twintigste of eenentwintigste eeuw niet alleen op de kunst in Frankrijk maar ook op internationale ontwikkelingen in de kunst hun stempel gedrukt. Het spectrum van getoonde werken loopt uiteen van schilderkunst en fotografie tot lichtobjecten, video en sculpturen.

De expositie begint met een schilderij van Georges Vantongerloo uit 1944, een van de grondleggers van de abstracte schilderkunst en de kunstbeweging De Stijl. Verena Loewensberg en François Morellet (laatstgenoemde was ook verbonden aan de Europese Zero-beweging van de jaren zestig) waren beoefenaars van de concrete kunst. Elaine Sturtevant, Daniel Buren, Michel Verjux en Olivier Mosset waren belangrijke vertegenwoordigers van een nieuwe, conceptuele benadering van de schilderkunst die van de jaren zestig tot de jaren negentig populair was. Daarnaast zijn er voorbeelden van de hedendaagse Franse kunst die internationale aandacht kreeg en kunst die met Frankrijk geassocieerd wordt, van de hand van Sylvie Fleury, Clément Cogitore, Philippe Parreno, Bethan Huws, Philippe Decrauzat, Saâdane Afif, Ugo Rondinone en Xavier Veilhan. Sommige werken zijn vanaf 27 oktober ook te zien tijdens de tentoonstelling 'Moving in Stereo. Highlights of the Mercedes-Benz Art Collection' in het Mercedes Benz Museum in Stuttgart.

De in 1977 opgerichte Mercedes-Benz Art Collection is vandaag de dag een van de belangrijkste bedrijfskunstcollecties in Europa met een museale kwaliteit en een internationale reputatie. De collectie belichaamt de brede maatschappelijke betrokkenheid van Mercedes-Benz bij cultuur en onderwijs. Met de Mercedes-Benz Art Collection wil de onderneming het algemeen belang dienen. De collectie omvat ongeveer 3.000 werken van ongeveer 800 kunstenaars , waaronder wereldberoemde kunstenaars als Andy Warhol, Keith Haring, Charlotte Posenenske en Andrea Zittel. Doordat de werken zowel door het merk zelf als in internationale musea worden tentoongesteld, kan een breed kunstminnend publiek kennismaken met de collectie. De Mercedes-Benz Art Collection richt zich op abstract-constructieve beeldconcepten, kritisch geëngageerde kunst en representatieve werken met als onderwerpen automobiliteit, design en constructie.

e mensen achter de Art Collection hechten naar eigen zeggen veel belang aan de aankoop van recente werken van jonge kunstenaars om nieuwe talenten te steunen. Daarnaast is de verzamelfilosofie consequent gericht op diversiteit en ondersteuning van internationale kunstenaars, de diversiteit van culturen, oriëntaties en opvattingen, een breed scala aan media en de verdere versterking van de positie van vrouwen in deze context.