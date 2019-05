Mercedes-Benz opent eerste Europese flagshipstore

24 mei 2019 | Het merk met de ster brengt zijn nieuwe retailconcept naar Europa en heeft daarbij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven in Den Haag gekozen als locatie voor de eerste Europese flagshipstore. Met dit concept, dat onderdeel is van de wereldwijde marketing- en verkoopstrategie 'Best Customer Experience', moderniseert Mercedes-Benz de architectuur van dealerlocaties en retailprocessen. Het doel is een fascinerende merkbeleving op een fysiek verkooppunt te creƫren, dankzij een combinatie van ruimtelijk design, innovatieve adviesprocessen en uitgebreide digitalisering van advies, verkoop en service. Het nieuwe retailconcept maakt het mogelijk om de online en offline merkbeleving naadloos op elkaar te laten aansluiten.

Digitalisering en steeds veranderende klantbehoeften leiden tot grote veranderingen in de autobranche. Dit vraagt om een herdefiniëring van de rol van de analoge en digitale wereld op verkoop- en servicegebied. De voordelen van beide worden samengebracht op de verkooppunten van Mercedes-Benz. Met het nieuwe, toekomstbestendige retailconcept haakt de nieuwe Mercedes-Benz flagshipstore in Den Haag hierop in. Het is onderdeel van de door Mercedes-Benz gelanceerde marketing- en verkoopstrategie 'Best Customer Experience' en markeert een nieuw hoofdstuk in het realiseren van een ultieme en holistische premium merkbeleving.

"Door de combinatie van persoonlijk contact en digitale elementen in advies, verkoop en service is ons traditionele verkooppunt getransformeerd naar een belevings- en ervaringswereld . Een nieuwe en vooruitstrevende manier om onze klanten te benaderen", aldus Sander van Kouwen, CEO Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. (MBDB).

Het bijna twintig jaar oude bedrijfspand van MBDB, onderdeel van Mercedes-Benz in Nederland, aan de Donau in Den Haag was toe aan een renovatie. De logistiek en uitstraling voldeden niet optimaal meer aan de hedendaagse eisen en wensen. De lancering van het nieuwe Mercedes-Benz retailconcept kwam dan ook op het juiste moment. Bovendien konden alle kernelementen van de nieuwe merkprofilering, inclusief de nieuwe processen op het gebied van verkoop en service, hier consequent worden geïmplementeerd.

Bij de totstandkoming van het nieuwe retailconcept is vooral gekeken naar de weg die een klant in een dealerbedrijf aflegt. Hierdoor konden functionele domeinen worden benoemd, zoals de Welcome Area, de Consulting Area en de Service Lobby. Dit met als doel de dienstverlening naadloos te laten aansluiten op de wensen van de klant. De vele digitale hulpmiddelen zorgen er vervolgens voor dat klanten en geïnteresseerden de voertuigen virtueel en in het echt kunnen ervaren. Met als voordeel dat alle informatie over een voertuig nog tastbaarder wordt.

Al bij het binnenlopen van de showroom is de nieuwe merkarchitectuur te ervaren. De entree is vormgegeven als persoonlijk welkomstgedeelte. Zo vindt de begroeting en het eerste informele klantgesprek plaats aan speels geplaatste statafels, en onafhankelijk van de overige touchpoints in de flagshipstore krijgt de klant uitgebreid advies. De Star Assistant in zijn/haar nieuwe rol als gastheer/-vrouw en 'eerste gezicht' van het merk begroet de klanten persoonlijk.

Het adviesproces op het gebied van verkoop en service is nieuw vormgegeven, waardoor er beter op klantwensen zou worden toegespitst. De processen zijn in ruimtelijk opzicht van elkaar gescheiden, zodat klanten situatieafhankelijk van advies kunnen worden voorzien. De traditionele inrichting met bureaus is verleden tijd. De medewerkers in de showroom maken op flexibele wijze en al naargelang de behoefte gebruik van media-interfaces en mobiele apparaten. Afhankelijk van het soort gesprek en de behoefte die er al dan niet is aan een persoonlijk gesprek, wordt hiervoor een locatie gekozen. In speciaal ingerichte loungegedeelten kan zo in een ontspannen sfeer worden overlegd.

Een belangrijke rol bij het nieuwe retailconcept is weggelegd voor de samensmelting van de analoge en digitale wereld. De digitale media en de mogelijkheden daarvan worden visueel en tijdens het persoonlijke gesprek ter ondersteuning ingezet. Ze creëren vooral in advies- en aankoopsituaties een geheel nieuwe mate van merk- en productbeleving voor de klanten. Door op de beeldschermen afwisselend merk-, techniek- en lifestylethema's weer te geven, wordt niet alleen de weergave en toelichting van de modellen en services ondersteund, het zorgt ook voor een hoge mate van emotionaliteit en individualiteit bij advies en verkoop.

De entree van de flagshipstore is volledig vernieuwd. Een rondom volledig glazen pui zorgt binnen voor veel licht en geeft bezoekers die het terrein oprijden al meteen een blik op de voertuigen in de showroom. Wat direct opvalt, is de riante trap met aangrenzende helling, die ook van buiten duidelijk zichtbaar is. De trap en de helling vormen een visueel aantrekkelijke verbinding tussen de begane grond en de eerste verdieping, waar het AMG Performance Center is gehuisvest. Een tweede trap met hellingbaan leidt omhoog naar de showroom voor de occasions. De verdiepingen worden bovendien verbonden door een glazen lift.

Op de begane grond bevinden zich grote beeldschermen voor productpresentaties en exclusieve ruimtes voor een adviesgesprek. Ook een special vertrek voor de overhandiging van auto's ontbreekt niet. Direct daarnaast is een speciale showroom voor bestelwagens gesitueerd. Een nieuwe showcase, met plaats voor zestig auto's, is aan de snelwegzijde gelegen. Het zijn vier etages over de volledige breedte van het gebouw. Op deze manier is ook de achterzijde van het gebouw een echte eyecatcher. Het middendeel van het bedrijfspand, met werkplaatsen en kantoor, is gehandhaafd.

Het gebouw is rondom volledig voorzien van een grote luifel, die alle gebouwdelen met elkaar verbindt. Boven de entree naar de showroom en de werkplaats stulpt het nieuwe dak, met 72 led-spot, extra ver uit, waardoor klanten een beschutte plek hebben om hun auto bij de werkplaats af te leveren en over te stappen in een vervangend voertuig. "De architectuur van dit pand, de digitale hulpmiddelen en de vernieuwde processen zijn zodanig ontworpen, dat ze voor een optimale en individuele klantondersteuning zorgen", meldt Sander van Kouwen. "We creëren op deze manier een innovatieve belevingswereld voor onze klanten, waarbij de focus ligt op de kwaliteit van het persoonlijke advies. Onze flagshipstore in Den Haag is dan ook een inspirerend podium voor onze premium producten en services."

Het ontwerp voor de nieuwe flagshipstore kwam tot stand in nauwe samenwerking met Mercedes-Benz, Daimler AG, Ibelings van Tilburg architecten, interieurarchitect Buro Loods en het Duitse bureau Graft. Het concept is modulair opgezet, waardoor de afzonderlijke elementen op vele manieren in diverse ruimtes toepasbaar zijn.

Het nieuwe retailconcept van Mercedes-Benz is een wereldwijd initiatief en wordt nu fasegewijs uitgerold. De eerste verkooppunten in Azië en Duitsland zijn inmiddels omgebouwd. In Nederland is het retailconcept al deels zichtbaar bij Rüttchen in Den Bosch en Wensink in Arnhem en binnenkort bij Smeets Autogroep in Venlo. De flagshipstore in Den Haag herbergt ten opzichte van de genoemde verkooppunten alle kernelementen van de nieuwe merkprofilering, inclusief de nieuwe verkoop- en serviceprocessen.

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. (MBDB) is onderdeel van Mercedes-Benz in Nederland en al ruim 100 jaar een begrip in Zuidwest-Nederland. Met in totaal zes vestigingen en 420 medewerkers zorgt MBDB voor de verkoop en het onderhoud van Mercedes-Benz personen- en bestelwagens, smart en AMG. Bovendien is MBDB als enige in Nederland erkend reparateur van Mercedes-Benz Guard en daarnaast partner van het Mercedes-Benz Classic Center. De hoofdvestiging bevindt zich op het bedrijventerrein Forepark in Den Haag. De overige vestigingen van MBDB zijn gesitueerd in Alphen a/d Rijn, Leiden, Maasdijk, Naaldwijk en Roelofarendsveen.