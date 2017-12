Mercedes-Benz opent Advanced Design Center

15 december 2017 | Mercedes-Benz breidt zijn wereldwijde netwerk van Advanced Design Center uit. In 2018 opent het merk een nieuw designcentrum in Frankrijk's 'Silicon Valley' aan de Côte d'Azur. Met het Design Center in het technologie- en wetenschapspark Sophia Antipolis vergroot Mercedes-Benz het creatieve en innovatieve potentieel van zijn wereldwijde designnetwerk. Het concern volgt daarbij de wereldwijde trends en past nieuwe ideeën vanuit verschillende continenten en uit verschillende culturen toe bij het autodesign. Zo'n vijftig designers zullen hun bijdrage leveren aan het creëren van een uniek en tijdloos design voor de modellen van Mercedes-Benz.

Met het nieuwe Design Center aan de Middellandse Zeekust keert Mercedes-Benz terug naar een van de geboorteplaatsen van het merk. In 1899 nam Emil Jellinek, een zakenman uit Nice, voor het eerst deel aan autoraces aan de Côte d'Azur onder het pseudoniem 'Monsieur Mercédès', de naam van zijn dochter. In 1902 liet Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) de naam 'Mercedes' registreren.

"Met het nieuwe Design Center in Frankrijk breiden we het aantal 'creative spaces' in ons wereldwijde designnetwerk verder uit. Doordat we wereldwijd over Design Centers beschikken, voelen we ons overal ter wereld thuis. Ook werken en leven we constant in de toekomst. De komende jaren willen we nog meer focussen op strategieën en visies voor duurzame mobiliteit en fascinerende klantervaringen", aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer bij Daimler AG. "Het nieuwe Advanced Design Center is een strategische mijlpaal in de realisatie van onze designfilosofie van sensuele puurheid. We creëren ideale werkomgevingen waarin onze designers en hun ideeën alle vrijheid hebben", voegt Wagener daaraan toe.

Het Advanced Design Center in de buurt van Antibes gaat de nieuwe thuisbasis vormen voor de designers in Frankrijk. Het cilindervormige gebouw is 50 meter lang, 20 meter breed en omring door een dennenbos. Het gebouw kenmerkt zich door een strakke architectuur en is hoofdzakelijk afgewerkt met beton en glas. Dankzij het glas rondom worden alle kamers gevuld met het zachte, mediterraanse licht - ideale werkomstandigheden voor de designers. Het gebouw heeft een oppervlak van meer dan 3.000 vierkante meter en verschaft circa vijftig designers een werkplek. Aan alle aspecten van het Mercedes-Benz design wordt hier gewerkt: van het conventionele exterieur- en interieurdesign tot digitaal en UI/UX-design, dat steeds belangrijker wordt in tijden van autonoom rijden en mens-machinecommunicatie.

Nieuwe werkwijzen en creatieve methodes worden hier aan de Côte d'Azur ook toegepast. Platte hiërarchie- en besluitvormingsstructuren, flexibel werken qua tijdstip en ruimte alsmede een hoge mate van interdisciplinaire en internationale connectiviteit zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de eisen van holistisch design in het digitale tijdperk. Met nieuwe benaderingswijzen kunnen complexe zaken worden opgelost en snel resultaten worden bereikt, zo is de verwachting. Op deze manier speelt het Design Center een belangrijke rol bij de continue doorontwikkeling van de Mercedes-Benz designfilosofie van sensuele puurheid, ook worden trends gezet met nieuwe artistieke ideeën.

Het nieuwe Advanced Design Center bevindt zich midden in het technologie- en wetenschapspark Sophia Antipolis, Frankrijks 'Silicon Valley'. Dit park werd in 1969 geopend, vandaag de dag werken er circa 36.300 mensen voor de ongeveer 2.230 bedrijven die zijn gevestigd in het circa 2.400 hectare grote park, waaronder Amadeus, SAP, Huawei, Hewlett Packard, Bayer en Thales.

Het Mercedes-Benz designteam houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van auto's die pas jaren later op de weg verschijnen. Hun collega's van het Advanced Design Center werken nóg verder vooruit. Ze kijken naar wereldwijde trends en integreren ideeën van andere continenten en culturen.

Wereldwijd heeft Mercedes-Benz diverse Advanced Design Centers opgezet, waar de nieuwste trends op lokaal niveau worden opgepikt, geanalyseerd en toegepast in het creatieve proces. Op deze wijze zijn de designers een soort scouts op gebieden als kunst, cultuur en architectuur. Zo wordt er gekeken naar ontwikkelingen die een rol zouden kunnen vervullen bij het realiseren van een tijdloos design. Ook heeft men hier een instinct voor belangrijke, blijvende trends. De Design Centers verschaffen belangrijke input bij de continue ontwikkeling van de Mercedes-Benz designfilosofie van sensuele puurheid en hier worden nieuwe designideeën toegepast die ervoor zorgen dat een Mercedes Benz er ook in de toekomst sensueel en esthetisch puur uitziet, zonder zijn roots en merkidentiteit te verloochenen.

Het wereldwijde netwerk van Mercedes-Benz Design omvat verschillende Advanced Design Centers. Met de opening van het nieuwe Design Center in Frankrijk beschikt deze tak nu over vestigingen op drie continenten: in de VS, in Europa en in Azië. In deze creatieve centra werken auto-, mode- en industrieel ontwerpers alsmede grafici, modelleurs, bekleders en 3D-specialisten samen op een connected en interdisciplinaire wijze. Zodoende vervult het nieuwe Design Center in Frankrijk de rol van Creative Lab, waar nieuwe werkmethoden en -processen worden toegepast.

De locatiekeuze voor het nieuwe Design Center vormt ook een terugkeer naar de roots van het merk Mercedes-Benz. Naast Mannheim en Bad Cannstatt speelde Nice ook een belangrijke rol in de beginjaren van het merk. Bijna 120 jaar geleden maakte zakenman en marketingstrateeg Emil Jellinek reclame voor de 'paardloze' Daimler-automobielen in de hoogste maatschappelijke kringen. Zijn huis was indertijd een ontmoetingsplaats voor de 'Haute Volée' van Frankrijk en Europa, met name in de wintermaanden. Tot zijn klantenkring behoorden de Rothschilds en andere beroemdheden. Jellinek had ambitieuze plannen: al in 1901 verkocht hij de krachtige Mercedes-modellen ook in de Nieuwe Wereld, onder meer aan de Amerikaanse miljardairs John D. Rockefeller, John Jacob Astor en John Pierpont Morgan.