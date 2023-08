Mercedes-Benz opent eerste eigen snellaadparken

De laadstations bieden, afhankelijk van de regio, laadcapaciteiten tot 400 kW via de standaard laadsystemen CCS1, CCS2, NACS en GB/T. Dankzij laadmanagement kan elk voertuig met het maximale capaciteit worden geladen. Hierdoor wordt de laadtijd voor klanten tot een minimum beperkt.

De laadstations bevinden zich op belangrijke verkeersknooppunten of bij eigen Mercedes-Benz vestigingen en bieden andere voorzieningen in de directe omgeving, zoals accommodaties, restaurants en sanitaire voorzieningen. Om de veiligheid te garanderen, is het de bedoeling om de laadparken uit te rusten met bewakingscamera's. Op geselecteerde locaties zorgen lichtmasten niet alleen voor een goede verlichting, ze beschikken ook over functionele LED-elementen die informatie geven over de beschikbaarheid van het laadstation en de laadstatus van het voertuig. Bij sommige laadstations bieden overkappingen bescherming tegen slecht weer.

Het laadnetwerk is toegankelijk voor bestuurders van alle merken. Mercedes-Benz klanten profiteren van speciale voordelen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een laadstation te reserveren via de Mercedes-Benz me Charge-service om zo de wachttijden te verkorten. Het Mercedes-Benz laadnetwerk is hier geïntegreerd en vormt een aanvulling op de meer dan 1,3 miljoen laadstations waartoe gebruikers wereldwijd al toegang hebben.

Met behulp van het navigatiesysteem van Mercedes-Benz worden de laadstations direct geïntegreerd in de routeplanning om de beste weg naar het laadstation te bepalen. Om het laden nog comfortabeler te maken, zullen de laadstations extra comfortfuncties bieden, zoals de Plug & Charge-service. Hiermee kunnen Mercedes-Benz klanten het laad- en betaalproces automatisch afhandelen zodra de laadkabel is aangesloten.

Duurzame mobiliteit met groene energie

Mercedes-Benz stelt klanten, in het kader van de duurzame bedrijfsstrategie 'Ambition 2039' ook in staat om milieuvriendelijk te laden met 100% groene stroom binnen dit laadnetwerk. Dit gebeurt bij voorkeur via groene stroomleveringscontracten (waar mogelijk) of door het gebruik van hernieuwbare energiecertificaten van een gecertificeerde leverancier. Geselecteerde laadstations zullen ook worden uitgerust met fotovoltaïsche systemen.