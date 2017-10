Mercedes-Benz Museum toont historie van AMG

5 oktober 2017 | Een halve eeuw passie voor topprestaties en sportiviteit: van 20 oktober 2017 t/m 8 april 2018 vindt in het Mercedes-Benz Museum de speciale tentoonstelling '50 jaarAMG' plaats. Niet alleen worden tien race- en productiemodellen tentoongesteld, er zijn ook motoren en andere zaken te zien uit de rijke historie van het performance- en sportwagenmerk dat in 1967 werd opgericht, alsmede het designmodel van de Mercedes-AMG Project ONE. Op 21 en 22 oktober 2017 vinden er voor bezoekers bovendien DTM-talks plaats en staan er tal van klantenauto's opgesteld rond het museum tijdens 'AMG & Friends'.

Het Mercedes-Benz Museum presenteert van 20 oktober 2017 tot eind 2017 het designmodel van de Mercedes-AMG Project ONE als een van de hoogtepunten van de nieuwe tentoonstelling. Dit studiemodel van een supersportwagen met de hybride technologie uit de Formule 1-Silberpfeilen wordt als designmodel getoond tijdens de speciale tentoonstelling '50 jaar AMG'. Ook kan de aandrijflijn met zijn high-performance plug-in hybrid-technologie nader worden bekeken door de bezoekers.

De drie letters AMG staan voor een verhaal dat begint in 1967. In dat jaar richtten Hans Werner Aufrecht en Erhard Melcher hun ingenieursbureau op. Indertijd bouwden medewerkers van Mercedes-Benz in hun vrije tijd racewagens op basis van de standaardmodellen van hun werkgever, dit was in het begin de core business van het nieuwe bedrijf. Al snel werden ook klantenauto's sportiever gemaakt. Dit leidde tot de ontwikkeling van een omvangrijke reeks racewagens en high-performance productiemodellen.

De samenwerking tussen AMG en Mercedes-Benz begon in 1990. In 2005 werd Mercedes-AMG volledig dochter van Daimler AG. Het bedrijf uit Affalterbach heeft bewezen over bijzonder veel ontwikkelingsexpertise te beschikken met twee in eigen huis ontwikkelde sportwagens, de SLS AMG en AMG GT (AMG GT-modelserie: gecombineerd brandstofverbruik: 11,4-9,3 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 259-216 g/km).

Het Mercedes-Benz Museum blikt met een speciale tentoonstelling terug op de vijf decennia lange geschiedenis van Mercedes-AMG. Deze vindt van 20 oktober 2017 t/m 8 april 2018 plaats in Collection-ruimte C5. In het eerste weekend na de opening van de tentoonstelling, vinden er op 21/22 oktober 2017 DTM-talks plaats met Ellen Lohr, Klaus Ludwig en andere Mercedes-AMG coureurs. Onder het motto AMG & Friends' kunnen bezoekers van het museum ook hun eigen AMG meenemen en tussen 9.00 uur en 18.00 uur op de hiervoor bestemde gedeelten rond het Mercedes-Benz Museum parkeren.

Het tentoonstellingsgedeelte is vormgegeven volgens de dynamische Mercedes-AMG designtaal. De tentoonstelling is ingedeeld aan de hand van vier thema's: autosport, standaard productiemodellen, technologie en toekomst. Bij Mercedes-AMG is bijzonder veel expertise voorhanden op het gebied van motoren. Om deze reden worden er als onderdeel van de tentoonstelling acht buitengewone high-performance motoren getoond.

De passie voor technologie wijst de weg naar de toekomst van het bedrijf. Dat wordt duidelijk gemaakt door het designmodel van de Mercedes-AMG Project ONE. De showcar beleefde zijn première in september 2017 tijdens de IAA in Frankfurt. Na de AMG GT Concept was de conceptcar die tijdens de show werd gepresenteerd de tweede ambassadeur voor de Driving Performance van de toekomst en verwijst op diverse manieren naar het feit dat er een productiemodel in de pijplijn zit.

Zijn plug-in hybrid-aandrijflijn heeft een systeemvermogen van ruim 740 kW (ruim 1.000 pk) en is gebaseerd op de aandrijflijn van de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagens waarmee het merk uit Stuttgart in de afgelopen drie seizoenen het constructeurs- en het coureurskampioenschap in de Formule 1 won. De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter V6 hybride benzinemotor met directe inspuiting, turbotechniek met elektrische ondersteuning en een elektromotor die is verbonden met de krukas. Twee extra elektromotoren zijn op de vooras geplaatst. De AMG Project ONE accelereert van stilstand naar 200 km/h in minder dan 6 seconden en heeft naar verwachting een topsnelheid van meer dan 350 km/ h.

Ook te zien tijdens de tentoonstelling is de huidige Mercedes-AMG GT R (gecombineerd brandstofverbruik: 11,4 l/100 km; gecombineerde CO2-emissies: 259 g/km), die als totale auto, maar ook als spaceframe en als aandrijflijn te zien is. Tevens kunnen bezoekers drie autosporticonen en vijf productiemodellen bewonderen:

AMG 300 SEL 6.8 (1969): met deze auto, die was gebaseerd op de luxueuze topklasse limousine uit de W 109-serie, behaalde AMG een klasseoverwinning alsmede een tweede plaats in het algemeen klassement tijdens de 24-uursrace in Spa-Francorchamps in 1971.

AMG-Mercedes CLK GTR racetoerwagen (1997): met deze auto nam Klaus Ludwig deel aan het FIA GT-kampioenschap in 1997. In het daaropvolgende jaar won hij het kampioenschap met de opvolger van dit model, de CLK-LM.

Mercedes-AMG GT3 (2016): deze klantensport-racewagen werd gebouwd in 2014 op basis van de Mercedes-AMG GT high-performance sportwagen van de 190-serie. In 2016, het succesvolste seizoen voor het AMG-klantensportprogramma, wonnen Maro Engel, Bernd Schneider, Adam Christodoulou en Manuel Metzger van Team BLACK FALCON met de tentoongestelde auto de 24-uursrace op de Nürburgring.

AMG 300 CE 6.0 (1986): deze auto, die is gebaseerd op de C 124-serie, was een straatauto voor klanten die topprestaties wensten. Amerikaanse autojournalisten gaven deze auto, die op dat moment de sterkst gemotoriseerde auto in de hogere middenklasse was, de bijnaam 'The Hammer'.

Mercedes-Benz C 36 AMG (1995): de high-performance limousine van de W 202-serie was het eerste productiemodel dat gezamenlijk is ontwikkeld door Mercedes-Benz en AMG. Dit model vormde de basis voor een productportfolio dat inmiddels meer dan vijftig modellen omvat.

Mercedes-Benz E 50 AMG (1995): het AMG-topmodel van de E-Klasse (210-serie) werd geïntroduceerd in 1996. De 255 kW/347 pk sterke performancelimousine met V8-motor was standaard voorzien van een sportonderstel, lichtmetalen velgen met brede banden en AMG-styling. De E 50 AMG werd uitsluitend geleverd met de nieuwe, elektronisch geregelde vijftraps automatische transmissie die normaliter was tevinden in de acht- en twaalfcilindermodellen van de S-Klasse en de SL.

Mercedes-Benz SL 55 AMG (2005): de eerste SL (R 230-serie) die gezamenlijk door Mercedes-Benz en AMG was ontwikkeld kwam op de markt in de herfst van 2001. De SL 55 AMG werd aangedreven door een 368 kW/500 pk sterke V8- compressormotor. In 2004 volgde de SL 65 AMG.

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series (2013): de AMG Performance Studio ontwikkelt en produceert speciale modellen in gelimiteerde oplage - de 'Black Series'. Deze bieden AMG-klanten een nog hoger prestatieniveau dan de standaard high-performance auto's van Mercedes-AMG. De eerste high-performance sportwagen die volledig werd ontwikkeld door Mercedes-AMG, de Mercedes-Benz SLS AMG van de 197-serie, is ook verkrijgbaar als Black Series.

Het Mercedes-Benz Museum is dagelijks geopend van dinsdag t/m zondag, van 9.00-18.00 uur.