Mercedes-Benz Museum nu ook digitaal te bezoeken

30 maart 2020 | 160 voertuigen en in totaal 1.500 tentoonstellingsstukken in een gebouw dat in architectonische kringen hoog aangeschreven staat, dat is het Mercedes-Benz Museum, een publiekstrekker waar jaarlijks meer dan 800.000 bezoekers van over de hele wereld op afkomen. Dankzij digitale techniek is het museum nu ook virtueel te bezoeken.

Een rondleiding over de 16.500 vierkante meter aan tentoonstellingsoppervlak kan wel 5 km lang zijn. Op de website van het museum kan de rondleiding met een paar klikken digitaal worden samengesteld. De website bevat informatie en 360°-foto's van alle zeven Mythos- en vijf Collection-zalen met hun voertuigen (http://mb4.me/Rundgang).

Elk bezoek aan het museum is een unieke ervaring. Een webserie biedt verschillende rondleidingen rondom een hoofdrolspeler. Zoals Jutta Benz, die een bijzondere band met het museum heeft omdat ze de achterkleindochter is van de uitvinder van de auto Carl Benz en zijn vrouw Bertha (http://mb4.me/JuttaBenz). Of Bernd Mayländer, die al twintig jaar met de Safety Car in de Formule 1 rijdt (http://mb4.me/BerndMaylaender2). In de webserie komen ook Dr. Ulrike Groos, directeur van het Kunstmuseum Stuttgart, Gorden Wagener, Chief Design Officer van Daimler AG, en Benedikt Weiler, curator van het Mercedes-Benz Museum, aan bod.

De gidsen van het Mercedes-Benz Museum hebben talloze verhalen te vertellen over de tentoongestelde voertuigen van de permanente tentoonstelling alsmede over de architectuur. Ze delen hun enthousiasme en wetenswaardigheden met de bezoekers tijdens rondleidingen ter plaatse en op Instagram. Er zijn verhalen over de highlights van de permanente tentoonstelling (http://mb4.me/MuseumTour) en over de actuele speciale tentoonstelling '40 jaar Mercedes-Benz G-Klasse' met fascinerende feiten over de legendarische terreinwagen (http://mb4.me/40Jahre_G_Klasse). Andere interactieve rondleidingen op het Instagram-kanaal van het @mercedesbenzmuseum staan op de planning.

De YouTuber Shmee150 presenteert vijf onbekende feiten over Mercedes-Benz en de voorgaande merken in 180° virtual reality-format: http://mb4.me/Top5. Kijkers kunnen ook zelf rondkijken in het museum door middel van muisbewegingen of door hun smartphone te verplaatsen.

Voor wie meer tijd wil doorbrengen in het museum, is er een complete toer beschikbaar die laat zien hoe het er 's nachts uitziet in het Mercedes-Benz Museum. De film is gemaakt tijdens het evenement 'Night at the Museum' waar bloggers en influencers in het museum mochten overnachten (http://mb4.me/Nachts_im_Museum).

Mercedes-Benz Classic biedt een grote verscheidenheid aan digitale formats. ALL TIME STARS, het archief en de collectie, het Classic Center, de officiële merkclubs en nog veel meer maken er deel van uit. De website https://www.mercedes-benz.com/en/classic/ toont een overzicht.

De digitale kanalen tonen ook andere zaken met betrekking tot de klassiekers van het merk met de ster. Bij de quiz 'Welke klassieker past bij mij?', die beschikbaar is via http://mb4.me/Quiz, komt de bezoeker met een paar muisklikken te weten welke droomauto uit de ongeveer 135 jaar merkhistorie het beste bij zijn of haar persoonlijkheid past. De gids 'Welke klassieker voor wie' geeft een overzicht met voorbeelden (http://mb4.me/Ratgeber).

