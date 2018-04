Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury debuteert in Bejing

24 april 2018 | Tijdens Auto China 2018 in Beijing presenteert Mercedes-Benz de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Het ontwerp van de cross-over is gebaseerd op dat van een exclusieve limousine en een SUV en is tot stand gekomen volgens de designfilosofie van sensuele puurheid. De showcar combineert het comfort en de sterke punten van beide carrosserievarianten. Hiertoe behoren de hogere zitpositie en de atletische uitstraling. De Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury is een elektrische auto met vier compacte permanent-magneet synchroonmotoren en volledig variabele vierwielaandrijving.

Het studiemodel belichaamt niet alleen de Mercedes-Maybach designtaal, het reflecteert ook de traditionele merkwaarden en is een voortzetting van het Mercedes-Maybach verhaal. Het front wordt gekenmerkt door de markante, verchroomde grille met zijn sierlijke verticale spijlen waarvoor het zakelijke krijtstreeppak als inspiratiebron diende. Het nieuwe grilledesign beleefde zijn wereldpremière bij de Vision Mercedes-Maybach 6, het exclusieve coupé-studiemodel dat de harten van de liefhebbers sneller liet slaan bij zijn debuut in 2016. Het vormde ook de inspiratiebron bij het vernieuwde uiterlijk van de Mercedes-Maybach Sâ€'Klasse.

Samen met de smalle koplampen met drie lichtunits bepaalt de grille de aanblik aan het front. Ook is het een belichaming van de merkidentiteit. De grote luchtinlaten en de horizontale luchtinlaat met geïntegreerde verchroomde lamellen onderstrepen de sportiviteit van de SUV-limousine en zorgen tevens voor een dynamisch uiterlijk. De luchtinlaten zijn voorzien van roosters met het kenmerkende honingraatpatroon van het merk. Een doorlopende sierlijst strekt zich uit van de gedeelde motorkap over het dak naar de achterzijde.

In tegenstelling tot een conventionele limousine beschikt de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury over de voor een SUV typische hogere zitpositie. De zitpositie speelt in op de wens van Chinese klanten om een geborgen en veilig gevoel te krijgen. Zij dienden het vertrouwde 'three-box design' (motorkap, passagierscompartiment en bagageruimte) om te zetten naar een SUV-achtige architectuur. Dit zorgt voor een zekere spanning tussen sportiviteit en de luxe van Mercedes-Maybach.

Markante treeplanken van geslepen aluminium zijn geïntegreerd in het onderste gedeelte van de portieren. Ze zijn wit verlicht en voorzien van het Maybach-logo. Over de gehele lengte van de auto loopt een chromen sierelement, zowel boven de treeplanken als in het onderste gedeelte van de voor- en achterzijde. De elektrisch uitschuivende portiergrepen zijn naadloos geïntegreerd in de flanken. Aan de achterzijde beschikken de achterlichten met drie lichtunits over eenzelfde soort design als de koplampen. Hierboven is de optisch verticaal opgedeelde achterruit geplaatst. Een andere markante feature is de onderrijbeveiliging in diffuserlook.

Het interieur van de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury kenmerkt zich door een contrast tussen sportiviteit en luxueuze ruimtelijkheid. Het doel van de interieurdesigners was elementen van seriemodellen toe te passen en deze tegelijkertijd te transporteren naar een ongekend luxueuze wereld. Hiermee wordt een symbiose van sportiviteit, een modern design en elegantie gecreëerd, wat een voorproefje vormt van het interieur van de komende generaties Mercedes-Maybach modellen.

Omdat de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury hoofdzakelijk is geconcipieerd om te worden bestuurd door een chauffeur, is het design sterk gericht op het welzijn van de achterpassagiers. Het huiselijke gevoel van ruimte is achterin het meest intens.

Het bestuurderscompartiment en de cockpit zijn gereduceerd tot de kern. De luchtuitstroomopeningen, die verwijzen naar de vorm van de grille, omringen de 'zwevende' widescreen cockpit met een 12,3 inch dubbel display. Het ruimtegevoel wordt verder vergroot doordat de onderzijde van het dashboard is uitgevoerd in een lichte, contrasterende kleur. Ook is het dashboard minder hoog. Om de visuele lichtheid te benadrukken, zijn de in de kleur rosé goud uitgevoerde voorstoelconsoles open, zodat het witte leder zichtbaar wordt. Deze kleuren- en materialenwereld onderstreept de ongekende luxe van de Vision Mercedes-Maybach met exquise materialen en adembenemende oppervlakken.

De brede middenconsole loopt door tot in het achtercompartiment. De console is voorzien van een geïntegreerd, verwarmd dienblad met een theepot en bekers, waardoor onderweg op een ontspannen manier van een kopje thee kan worden genoten. Thee speelt in Azië een belangrijke rol bij het in balans brengen van lichaam en geest en laat de gebruiker ook het pad naar innerlijke rust en levendigheid verkennen. De theeservice is geïntegreerd in een houten dienblad van ebbenhout, dat ook bekendstaat als 'Magic Wood'. Met een druk op de knop kan het handgemaakte servies van porselein elektrisch worden opgeborgen in de middenconsole onder een verschuifbare in hoogglans zwart afgewerkte afdekking.

De auto werd geheel ontworpen in een grafische 3D realtime omgeving. Net als een butler speelt de Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury in op de wensen van de inzittenden in plaats van met lange menu's en lijsten te werken. De auto speelt muziek af die past bij de gemoedstoestand van de inzittenden, hij kent de agenda en past de route daar vervolgens op aan. Achterin zijn verschillende smaken thee en ontspanningsprogramma's beschikbaar, afhankelijk van welke passagier achterin zit.

Het ENERGIZING-comfortprogramma is overgenomen van de S-Klasse. Systemen zoals massage, parfumering, licht en muziek worden aangestuurd om de concentratie te verbeteren. Dit holistische comfort- en infotainmentsysteem kan individueel worden geprogrammeerd en worden aangepast op elke wereldmarkt.

Bijzonder is het touch-bedieningsconcept: een combinatie van touchscreen, touchpad op de middenconsole en touch control-buttons op het stuurwiel. Het voordeel hiervan is niet alleen een intuïtieve bediening, maar ook minimale afleiding van de bestuurder. Het bedieningsconcept van de 'zwevende' widescreen cockpit bestaat uit drie niveaus met een toenemende informatiehoeveelheid: het home-scherm, het basisscherm en een submenu. De spraakbediening past zich aan op de stem van de bestuurders en werkt ook met nieuwe modewoorden of een veranderd taalgebruik. Daarnaast komt het systeem niet met standaard antwoorden, het maakt gebruik van interactieve variatie. Qua uiterlijk is het systeem gebaseerd op de traditionele Chinese inktverfstijl met zijn simpelheid, witte oppervlakken en harmonieuze proporties.

De Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury is als elektrische auto bedoeld. Dankzij de vier permanent-magneet synchroonmotoren beschikt dit model over volledig variabele vierwielaandrijving. De aandrijflijn levert een vermogen van 550 kW/ 7 50 pk. De platte accu in de bodemplaat heeft een bruikbare capaciteit van circa 80 kWh, wat voor een NEDC-actieradius van meer dan 500 kilometer zorgt. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h.

Dankzij het DC-laden volgens de CCS-standaard beschikt het systeem over een snellaadfunctie met een laadcapaciteit van maximaal 350 kW. In slechts 5 minuten kan er genoeg stroom worden bijgeladen om de actieradius met 100 kilometer te verhogen. De accu kan met een kabel worden bijgeladen bij openbare oplaadstations, stopcontacten bij de klant thuis of, nog handiger, via inductie. De stroom wordt daarbij draadloos overgedragen door een elektromagnetisch veld onder de auto.