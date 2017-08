Mercedes-Maybach onthult Vision 6 Cabriolet

19 augustus 2017 | Tijdens de klassiekerbijeenkomst op Pebble Beach in Californië stelt Mercedes-Benz een zeer bijzondere auto aan het publiek voor: de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet. Het is een eerbetoon aan de 'automobiele haute couture' van weleer: handgebouwde exclusieve Cabriolets. De Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet is geconcipeerd als elektroauto die een vermogen van 550 kW (750 pk) levert. De compacte accu in de voertuigbodem maakt een actieradius van meer dan 500 kilometer mogelijk volgens de NEDC-norm.

De bijna 6 meter lange Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet beschikt door zijn extreem lange motorkap en puristische, vloeiende lijnen over de klassieke proporties van het art deco-design. De carrosserie beschikt over een sportief, langgerekt design dat wordt gekenmerkt door krachtige structurele elementen in combinatie met een scherpe karakterlijn. Deze lijn loopt over de gehele zijkant van de auto, van de grille naar de achterzijde.

Het sterke contrast tussen de lakkleur nauticblauw metallic en de chroomaccenten verhoogt het spanningsveld tussen de duidelijk gedefinieerde oppervlakken met organisch gevormde spatschermen en de chroomlijsten. Deze zijn bovenop de spatschermen en in het midden van het kofferdeksel geplaatst, waar ze tevens de verticale remlichten omlijsten. Dit verwijst naar de vorm van de Mercedes-Maybach grille, die met zijn verfijnde verticale spijlen de aandacht trekt aan de voorzijde. Voor de grille diende het traditionele krijtstreeppak als inspiratiebron. De grille rust op twee aerodynamisch gevormde steunen die op de hoeken van de bumper zijn geplaatst.

De nieuwe 24 inch lichtmetalen velgen zijn voorzien van centrale wielmoeren. Deze zijn uitgevoerd in de kleur roségoud en verwijzen daarmee naar de kleur waarin alle elektrische studiemodellen van Mercedes-Benz zijn uitgevoerd.

De lange, afgeronde 'boat tail' achterzijde van de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet doet denken aan de achtersteven van een luxejacht, waarbij de smalle achterlichten de breedte van de auto benadrukken. Andere kenmerkende voorzieningen van de achterzijde zijn de diffusor met aluminium rand en de luchtuitlaten achter de wielkasten.

De overgang tussen de achterzijde van de auto, het gedeelte rond het kofferdeksel en het interieur wordt gekenmerkt door een vloeiend design. Het kristalwitte nappaleder vormt een spannend contrast met de donkere lakkleur. De custom-made stoffen kap met ingeweven draden in de kleur roségoud is perfect afgestemd op de uitstraling van de auto.

De wijze waarop de achterzijde van de auto doorvloeit in het interieur, geeft hem de uitstraling van een jacht. Een gebogen lijn loopt over de portierpanelen en de middenconsole alsmede het zitgedeelte, waarmee een luxueuze ruimte wordt gecreëerd. Het nieuwe 'inside out'-design vormt een bijzonder stijlkenmerk. Het zitgedeelte vormt een horizontaal oppervlak dat overgaat in het verticale vlak van de portieren en uiteindelijk de onderzijde van het dashboard. Naast de vloeiende vormen dragen ook de materialen bij aan een gevoel van luxe.

De voor het merk kenmerkende authentieke materialen en kleuren zijn ook gebruikt voor het interieur van dit studiemodel, zoals het roségoud op de sierdelen, terwijl de oppervlakken die in contact komen met de huid zijn bekleed met gecapitonneerd kristalwit nappaleder. Bij deze van Chesterfield-meubels bekende bekledingstechniek, wordt het leder gevouwen aan de hand van een ruitpatroon en vervolgens aan het frame vastgemaakt met knopen. In het geval van de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet is deze traditionele bekledingsmethode op een moderne wijze geïnterpreteerd; elke knoop is voorzien van een sierlijke Mercedes ster met blauwe verlichting.

De vloer van openporig hout aluminium inleg onderstreept het loungegevoel en de jachtuitstraling. Alle displayelementen zijn opgenomen in het glazen sierdeel. Een contrast vormen de klassieke ronde meters in bijvoorbeeld het combi-instrument die een prominente plek hebben gekregen. De combinatie van digitale displays met echte naalden is ook bijzonder modern. Met 'hyperanaloge' elementen spelen de designers in op de behoefte van mensen om analoge luxe te ervaren in een wereld die alsmaar digitaler wordt. Een klassieke verwijzing naar de luchtvaart vormden de drie luchtuitstroomopeningen die onder de vleugel zijn geplaatst en lijken te zweven. Een ander kenmerk vormt de 'zwevende' transparante middenconsole, die de energiestroom van de aandrijflijn aan de passagiers toont met behulp van blauwe glasvezels. De belangrijkste rijfuncties en omgevingsrelevante informatie (bijvoorbeeld restaurantbeoordelingen of informatie over bezienswaardigheden) wordt op de voorruit weergegeven via twee head-up displays.

De Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet is een elektrische auto. Dankzij de vier compacte permanent magneet synchroon-elektromotoren beschikt dit model over vierwielaandrijving. De platte accu is in de voertuigbodem ondergedracht. De aandrijflijn beschikt over een vermogen van 550 kW (750 pk). Dit zorgt niet alleen voor prestaties van niveau (de acceleratie van 0 naar 100 km/h vergt minder dan 4 seconden, de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/ h), maar ook voor een actieradius van meer dan 500 kilometer volgens de NEDC-norm.

De snellaadfunctie is ook bijzonder: dankzij gelijkstroomladen op basis van de CCS-standaard beschikt het systeem over een oplaadcapaciteit tot 350 kW. In slechts 5 minuten kan de accu worden bijgeladen voor een extra actieradius van circa 100 kilometer.

Met zijn riante afmetingen zet de Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet (lengte/breedte/hoogte: 5.700/2.100/1.340 mm) de reeks visionaire designstudiemodellen van Mercedes-Benz voort, waartoe ook de Vision EnerGForce (Los Angeles, november 2012), AMG Vision Gran Turismo (Sunnyvale, 2013), Vision Tokyo (Tokio 2015) en Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé (Pebble Beach 2016) behoren. Dankzij de internationale oriëntatie van de designafdeling van Mercedes-Benz deden bij de vormgeving van deze concept cars lokale trends op het gebied van design, cultuur en mobiliteit dienst als inspiratiebronnen. Tegelijkertijd kijken deze studiemodellen ver vooruit naar de toekomst.

De tot 300 exemplaren gelimiteerde Mercedes-Maybach SKlasse Cabriolet (gecombineerd brandstofverbruik: 12,0 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 272 g/km) is het eerste open Maybach-model in decennia en een hommage aan de exclusieve Cabriolets van weleer.