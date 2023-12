Mercedes-Benz krijgt goedkeuring voor gebruik markeringslichten

Beide vergunningen zijn bedoeld om belangrijke inzichten te verwerven in het gebruik van geautomatiseerde voertuigen. De markeringslichten kunnen de acceptatie en veiligheid verhogen, omdat een geautomatiseerde rijmodus van buitenaf duidelijk kan worden herkend. Dit creëert transparantie en maakt een natuurlijker gebruik van geautomatiseerde voertuigen mogelijk. Ook verkeershandhavers en politieagenten kunnen daardoor de systeemstatus makkelijker herkennen en bepalen of bestuurders bij geactiveerde DRIVE PILOT tijdens de hooggeautomatiseerde rit nevenactiviteiten mogen verrichten. De markeringslichten voor geautomatiseerd rijden worden geïntegreerd in de koplampen, achterlichten en buitenspiegels. Ze krijgen in Californië turquoise verlichting.

Eerste toepassing: DRIVE PILOT

De markeringslichten voor geautomatiseerd rijden worden in eerste instantie geïntegreerd in testvoertuigen in Californië, die zijn uitgerust met DRIVE PILOT. 's Werelds eerste SAE-Level 3-systeem voor hooggeautomatiseerd rijden met een internationaal geldige systeemgoedkeuring werd in 2021 in Duitsland gecertificeerd. In 2023 werd het gecertificeerd in de Amerikaanse staten Nevada en Californië. In de VS vereist elke staat een afzonderlijke certificering. In Duitsland is DRIVE PILOT al sinds 2022 te bestellen en in de VS maakten onlangs de eerste productievoertuigen hun debuut op de wegen van Californië en Nevada.

Kleurkeuze van de markeringslichten

Turquoise voldoet aan twee van de belangrijkste criteria die hebben bijgedragen aan deze kleurkeuze. De zichtbaarheid ervan maakt betrouwbare en snelle detectie voor andere weggebruikers mogelijk. Bovendien is turquoise duidelijk te onderscheiden van bestaande voertuigverlichting, verkeerslichten of noodverlichting. Dit kan de kans op verwarring aanzienlijk verkleinen.

Daarnaast hebben onderzoeken onder proefpersonen aangetoond dat turquoise de optimale kleur is voor geautomatiseerd rijden: deze kleur scoorde zowel fysiologisch als psychologisch op vrijwel alle gebieden beter dan andere kleuren. Turquoise wordt in de SAE J3134 'Automated Driving System (ADS) Marker Lamp' ook beschreven als een kleur die de systeemstatus aangeeft. Voor de ontwikkeling en goedkeuring van het nieuwe verlichtingsconcept hebben engineers, compliance managers en deskundigen op het gebied van gegevensbescherming en ethiek als een interdisciplinair team samengewerkt.

Standaardisatie en harmonisatie

Mercedes-Benz zet zich naar eigen zeggen in voor het standaardiseren van turquoise als kleur om geautomatiseerd rijden mee te visualiseren, om zo wereldwijd begrip voor en acceptatie van deze technologie te bevorderen. Tot nu toe bestaat er in de VS, China of de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) geen uniform kader voor het gebruik van turquoise verlichting in productievoertuigen. Californië en Nevada hebben met de nu verleende vrijstellingen de eerste belangrijke stap gezet. Een toekomstige, mondiaal geharmoniseerde regelgeving voor turquoise markeringslichten voor geautomatiseerd rijden vormt de basis voor meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en voor verdere technische innovaties.