Mercedes-Benz maakt prijs GLC Electric bekend

De elektrische GLC bouwt voort op de kwaliteiten van de modelserie, en doet er een schepje bovenop. Zijn wielbasis is 84 mm langer dan die van de GLC met verbrandingsmotor. Inzittenden profiteren zodoende van meer interieurruimte en zitcomfort. Zo is er voorin 13 mm meer beenruimte voorhanden en 46 mm meer hoofdruimte. De achterpassagiers hebben 47 mm meer beenruimte en 17 mm meer hoofdruimte. De bagageruimte heeft een inhoud van 570 liter en met neergeklapte rugleuningen neemt dit toe tot 1.740 liter. Daarnaast is er de zogeheten frunk met een inhoud van 128 liter. De klep waaronder deze voorste bagageruimte schuilgaat, is gedeeltelijk elektrisch te openen met behulp van touchbediening. Daar komt een trekgewicht tot 2,4 ton bij.

AMG-Line

De AMG-Line is als optie leverbaar. Tot de exterieurkenmerken behoren 20 inch lichtmetalen velgen, een voorskirt met luchtinlaten en een chromen splitter, evenals een specifieke achterskirt. Bij het openen van het portier worden bestuurders verwelkomd door een animated lichttapijt met sterrenpatroon. In het interieur onderscheiden de uitvoeringen met AMG-Line zich door sportieve accenten, zoals een lederen sportstuur met afgevlakte stuurwielrand en sportpedalen van geborsteld rvs met zwarte rubbernoppen.

Voor exclusievere accenten zijn het AMG-Line sportstoelenpakket en het nightpakket in combinatie met de AMG-Line leverbaar. Het nightpakket omvat designelementen in hoogglanzend zwart op de voor- en achterskirt, dorpelverbreders en bovenkant van de portieren alsmede buitenspiegels in hoogglanzend zwart en donkergetinte achterzijruiten. Het pakket bevat bovendien 20 inch lichtmetalen velgen.

Voor klanten die meer sportiviteit wensen, is de AMG-Line plus leverbaar. Deze vult de uitrusting van de AMG-Line aan met extra designelementen uit het AMG Performance-programma. Daartoe behoren een spoilerrand in hoogglanzend zwart, verlichte instaplijsten in hoogglanzend zwart en exclusieve 21 inch lichtmetalen velgen. Rode MANUFAKTUR veiligheidsgordels en het nightpakket maken de AMG-Line plus compleet.