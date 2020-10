Mercedes-Benz kondigt 6 nieuwe EQ-modellen aan

6 oktober 2020 | Mercedes-Benz kondigt zes nieuwe EQ-modellen aan. De nieuwe generatie elektrische auto's in het luxe- en topsegment is gebaseerd op een speciaal ontwikkelde architectuur, die in elk opzicht schaalbaar is en voor alle modelseries kan worden gebruikt. De wielbasis en spoorbreedte evenals alle andere systeemcomponenten, vooral de accu's, zijn variabel dankzij het modulaire systeem. Het voertuigconcept is geoptimaliseerd om aan alle eisen van een toekomstgerichte, accu-aangedreven elektrische modelfamilie te voldoen. Deze voertuigarchitectuur maakt het voor Mercedes-Benz mogelijk om verschillende elektroauto's te bouwen, van limousines tot grote SUV's.

De EQS biedt klanten in het luxesegment met zijn ruimte en design alle voordelen van een volledige elektroarchitectuur. Met een actieradius tot 700 km (WLTP) voldoet de EQS aan de eisen die aan een progressieve limousine in het S-Klasse segment worden gesteld. Tegelijkertijd blijft Mercedes-Benz trouw aan zijn succesvolle productiestrategie en ontwerpt de auto's en fabrieken zodanig dat verschillende modellen flexibel op dezelfde productielijnen kunnen worden gebouwd. De elektrische auto's maken ook gebruik van bestaande technologieën van Mercedes-Benz, zoals het bedienings- en aanduidingssysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) of de rijassistentiesystemen.

Het studiemodel Mercedes-Benz Vision EQS, dat werd onthuld in september 2019, was de voorbode van het design van de aanstaande EQS. Ook de gecamoufleerde prototypen die nu worden getest, onthullen belangrijke designkenmerken die nieuw zijn voor het luxesegment, zoals het 'cab forward'-design of de coupé-achtige 'one bow'-styling. Andere details van het design van de EQS SUV, de EQE en de EQE SUV die cruciaal zijn voor het succes van het elektro-offensief, blijven voorlopig nog even geheim voor het publiek.

Mercedes-Benz introduceert de volledige elektroarchitectuur in 2021. Parallel daaraan gaat de onderneming door met het elektrificeren van de meest succesvolle platforms. Naast de mid-size SUV EQC (EQC 400 4MATIC, stroomverbruik gecombineerd: 21,3-20,2 kWh/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 0 g/km) en de volledig elektrische MPV EQV (EQV 300, stroomverbruik gecombineerd: 26,4-26,3 kWh/100 km; CO2- emissie gecombineerd: 0 g/km)1 kunnen klanten in het compacte auto-segment uitkijken naar twee volledig elektrische SUV's, de EQA en EQB. Met hun progressieve design zijn ze herkenbaar als volledig elektrische modellen. De productie van de EQA begint nog dit jaar.

De EQS ondergaat momenteel onder meer in het test- en technologiecenter in Immendingen de laatste tests voordat de serieproductie gaat starten. De systematische validatie van de gehele auto dient te worden uitgevoerd om zo de bestaande kwaliteitsnormen te garanderen en is een van de uitgebreide maatregelen in het ontwikkelingsproces van elke Mercedes-Benz modelserie. De verschillende stations omvatten zware wintertests in Scandinavië, onderstel- en aandrijflijntests op testbanen, openbare wegen en op de hogesnelheidstestbaan in Nardo, en daarnaast ook hittetests in Zuid-Europa en Zuid-Afrika. Momenteel worden er ook testritten gemaakt in China en de VS. Bij de EQS wordt natuurlijk speciale aandacht besteed aan de e-aandrijving en de accu. Ook deze worden getest en goedgekeurd volgens de strengste Mercedes-Benz normen.

De EQS wordt samen met de nieuwe S-Klasse geproduceerd in de 'Factory 56' in Sindelfingen. Flexibiliteit in de fabrieken is al geruime tijd een investeringsprioriteit van Mercedes-Benz Operations (MO), dat verantwoordelijk is voor de productie van personenwagens wereldwijd. De technische uitrusting met Industry 4.0-oplossingen is een sleutelfactor voor de flexibiliteit. Dankzij de zeer flexibele structuren zijn alle fabrieken in staat om auto's met verschillende soorten aandrijflijnen te produceren en zo ook snel in te spelen op veranderingen in de vraag in de verschillende landen. Kansen op het gebied van elektromobiliteit zouden op deze manier met een beperkte investering optimaal kunnen worden benut.

Als onderdeel van 'Ambition 2039' werkt Mercedes-Benz aan het aanbieden van een CO2-neutraal modelgamma in minder dan twintig jaar. De onderneming streeft ernaar dat elektrisch aangedreven auto's (volledig elektrisch en plug-in hybrid) al in 2030 goed zijn voor meer dan de helft van de verkopen.

