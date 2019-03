Mercedes-Benz introduceert nieuwe GLC Coupe

20 maart 2019 | Enkele weken na de presentatie van de GLC SUV onthult Mercedes-Benz nu de GLC Coupé. De nieuwe generatie van dit succesvolle model combineert het sportieve karakter van een Coupé met de functionaliteit van een SUV. De GLC Coupé onderscheidt zich met zijn markante uitstraling, innovatieve rijassistentiesystemen, nieuwe motoren en het nieuwste multimediasysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), dat op talrijke manieren kan worden bediend. De rijassistentiesystemen zijn flink uitgebreid en aangevuld met de uitstapwaarschuwingsfunctie, noodrijbaanfunctie en file-noodstopfunctie. Ook nieuw is de aanhangwagenassistent die ondersteuning biedt bij het achteruitrijden met een aanhanger achter de auto.

De GLC Coupé wordt gekenmerkt door een dynamisch uiterlijk en elegante lijnen. Het dominante front, de krachtige vormen en de standaard chromen details, zoals de bodembeschermingsplaat voor en achter, verraden de offroad-capaciteiten van deze auto. Anderzijds illustreren het gedrongen silhouet met de aflopende daklijn en de afgeronde achterruit het Coupékarakter. De bijzonderheden van het model omvatten het front met geprononceerde diamond grille met geïntegreerde Mercedes-Benz ster en, typerend voor alle Coupés, één enkele lamel, aangevuld door grote luchtinlaten en nieuw vormgegeven LED-koplampen.

Het interieur van de GLC Coupé ligt de focus op het dashboard en de vloeiend vormgegeven middenconsole. Het uit één stuk bestaande bovenste gedeelte van de console loopt elegant over van de middelste luchtuitstroomopeningen naar de middenarmsteun. De interieurkleuren zijn uitgebreid met het nieuwe magmagrijs. Het stuurwiel is leverbaar in twee uitvoeringen en compleet nieuw vormgegeven.

Het multifunctionele touchpad op de middenconsole vervangt de draai-/drukknop. Het infotainmentsysteem heeft grotere displays met touchbediening gekregen: één van 12,3 inch voor het instrumentcluster en één van 7 inch (960 x 540 pixels) of 10,25 inch (1920 x 720 pixels) voor het centrale display. De nieuwste generatie MBUX( Mercedes-Benz User Experience) multimediasysteem valt op door de logische indeling en talrijke bedieningsmogelijkheden. Er zijn vijf verschillende manieren om het infotainmentsysteem van de GLC te bedienen:

Via touchbediening op het centrale display

Via de touch control-buttons op het multifunctionele stuurwiel

Via het multifunctionele touchpad op de middenconsole

Via gebaren met de MBUX-interieurassistent

Via de spraakbediening, ofwel met de spraakknop op het stuurwiel ofwel met het trefwoord "Hey Mercedes"

Het ENERGIZING-comfortprogramma (optie) koppelt tal van comfortsystemen aan elkaar. Het maakt gebruik van muziek- en lichtsferen, klimaatregeling, passende muziek/video's alsmede massagefunctie, verwarming en ventilatie van de stoelen. De ENERGIZING COACH gebruikt daarbij data van de auto en de omgeving, en adviseert een programma op basis van de situatie en de persoon.

De rijassistentiesystemen zijn uitgebreid en aangevuld met onder meer de uitstapwaarschuwingsfunctie, noodrijbaanfunctie en file-noodstopfunctie. Ook nieuw is de aanhangwagenassistent die ondersteuning biedt bij het achteruitrijden met een aanhanger achter de auto. Het systeem maakt gebruik van sensoren in de kogelkop en een magneetring om de hoek tussen de auto en de aanhangwagen te meten. De 360°-camera biedt een beter zicht rondom en de beeldkwaliteit is verbeterd.

De reeks nieuwe motoren die bij de marktintroductie wordt aangeboden voor de GLC Coupé zal in de loop van het jaar worden uitgebreid. Alle dieselmotoren voldoen nu al aan de Euro 6d-norm (emissie onder reële rijomstandigheden van niveau 2) die in 2020 van kracht wordt. Dit resultaat kon worden behaald dankzij een uitlaatgasnabehandelingssysteem dat geïsoleerd vlakbij bij de motor is gemonteerd. Dit systeem bestaat uit een oxidatiekatalysator, een partikelfilter met SCR-katalysatorfunctie en een SCR-katalysator (Selective-Catalytic-Reduction) met AdBlue-inspuiting. Ten slotte is er ook nog een ammoniakslipkatalysator (ASC) geplaatst in de uitlaat van de GLC.

De benzinemotoren zijn geëlektrificeerd door de inbouw van een 48V-boordnet (EQ Boost). De riemaangedreven startdynamo regelt de hybride functies zoals 'Boost' of de energierecuperatie en zorgt voor een verlaging van het brandstofverbruik die voorheen slechts mogelijk was met behulp van hybride hoogspanningstechnologie. Naast verlaging van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, verhoogt de nieuwe technologie het comfort en de prestaties.