Mercedes-Benz

Mercedes-Benz gebruikt open source software

13 november 2023 - Mercedes-Benz zet vaart achter de digitale transformatie. Met het slogan 'Enterprise Transformation '100% Digital' wil het concern zich profileren als toonaangevende autofabrikant op het gebied van digitalisering. Het gebruik van Free and Open Source Software (FOSS) speelt al enige tijd een beslissende rol bij de ontwikkeling van voertuigen en geïntegreerde software, maar ook op veel andere gebieden binnen de onderneming. FOSS zit in de voertuigen, in mobiele apps en in de software die binnen de onderneming wordt gebruikt. Mercedes-Benz past opensourcetechnologieën toe om innovatie te versnellen, de efficiëntie van softwareontwikkeling te verhogen en het gebruik van bestaande componenten te bevorderen.