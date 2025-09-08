Mercedes-Benz introduceert bidirectioneel laden

Om te beginnen wordt een bidirectionele wallbox geleverd via The Mobility House. Ook de koppeling met de energiemarkt wordt door The Mobility House verzorgd, met een speciaal groene-stroomtarief inclusief terugleververgoeding. Advies, installatie en onboarding worden door één en dezelfde partij uitgevoerd, voor een soepele overstap naar een nieuwe laadervaring thuis.

Met MB.CHARGE Home introduceert Mercedes-Benz een digitaal laadecosysteem dat klanten actief betrekt bij de energiemarkt. Het doel is om de energiekosten voor huishoudens te verlagen en tegelijkertijd de stabiliteit van het elektriciteitsnet te ondersteunen.

MB.CHARGE Home Intelligent maakt geautomatiseerd, netvriendelijk en kostenefficiënt laden van elektrische auto's mogelijk. Het systeem houdt rekening met geplande vertrektijden en de gewenste laadstatus en start het laden op momenten met gunstige stroomtarieven - meestal 's nachts, wanneer de vraag laag is of wanneer er veel hernieuwbare energie beschikbaar is en de prijzen dienovereenkomstig laag zijn. Deze flexibiliteit wordt bovendien gecompenseerd via het energietarief van Mercedes-Benz.

MB.CHARGE Home Pro Intelligent breidt dit aanbod uit met een bidirectionele functionaliteit: op momenten met hoge stroomprijzen en een lage beschikbaarheid van hernieuwbare energie kan energie uit de voertuigaccu worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en worden vergoed. Zo wordt de auto een actieve energiebron, die bijdraagt aan lagere energiekosten voor huishoudens en tegelijkertijd de stabiliteit van het elektriciteitsnet ondersteunt.

Het systeem wordt eenvoudig bediend via een smartphone-app, die alle processen op de achtergrond automatisch regelt en gebruikers volledig ontzorgt van technische complexiteit. In combinatie met een geschikte bidirectionele wallbox kan de auto bovendien dienen als energiebron voor thuis, bijvoorbeeld als onderdeel van een bestaand noodstroomsysteem.

Elektrische auto als actieve schakel in energietransitie

Met de introductie van bidirectioneel laden betreedt Mercedes-Benz nieuw terrein en levert het tegelijkertijd een bijdrage aan de energietransitie. Elektrische auto's worden decentrale energieopslagsystemen die helpen schommelingen in het elektriciteitsnet op te vangen. Wanneer er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt, laden de auto's automatisch op en bij een hoge vraag leveren ze elektriciteit terug aan het net. Dit creëert extra opslagcapaciteit, waardoor vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en het gebruik van wind- en zonne-energie wordt geoptimaliseerd, in plaats van dat deze beperkt wordt wanneer het net overbelast is.

Bidirectioneel laden biedt klanten bovendien de mogelijkheid hun energiekosten actief te verlagen. Door intelligent te laden wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn en overtollige energie terug te leveren wanneer de marktprijzen hoog zijn, profiteren ze van een geoptimaliseerd energiebeheer.

De elektrische modellen van Mercedes-Benz zijn klaar voor bidirectioneel laden. Om klanten echter het volledige potentieel van vehicle-to-grid te laten benutten, zijn in sommige landen nog aanvullende wettelijke kaders nodig, met name voor het terugleveren van energie aan het net. Mercedes-Benz werkt daarom samen met partners uit de energiesector om deze voorwaarden te creëren.