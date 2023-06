Mercedes-Benz DRIVE PILOT krijgt certificaat

Wanneer DRIVE PILOT geactiveerd is, kan de bestuurder zich afkeren van de rijtaak en zich concentreren op bepaalde andere activiteiten. DRIVE PILOT maakt het mogelijk om de rijtaak onder bepaalde omstandigheden aan het systeem over te dragen bij druk verkeer of files op geschikte snelwegtrajecten in Duitsland (tot 60 km/h) of snelwegtrajecten in de VS (tot 40 mph). Zodra aan de voorwaarden voor hooggeautomatiseerd rijden is voldaan, geeft het systeem de beschikbaarheid aan op twee DRIVE PILOT-toetsen in de stuurwielrand. Eenmaal geactiveerd, regelt DRIVE PILOT de snelheid en afstand tot de voorligger en geleidt het systeem het voertuig binnen de rijstrook. Het verloop van de weg, gebeurtenissen op de route en verkeersborden worden geëvalueerd en er wordt rekening mee gehouden. Het systeem reageert ook op onverwachte verkeerssituaties en handelt deze zelfstandig af, bijvoorbeeld door uitwijkmanoeuvres binnen de rijstrook of door remmanoeuvres.

Veilig rijden door redundantie

DRIVE PILOT bouwt voort op de omgevingssensoren van het rijassistentiepakket en bevat extra sensoren die Mercedes-Benz onmisbaar acht voor een veilige werking. Naast LiDAR zijn dit microfoons en een camera in de achterruit om hulpvoertuigen te detecteren en een vochtsensor in de wielkast. Een voertuig dat is uitgerust met DRIVE PILOT heeft ook redundante stuur- en remsystemen en een redundant boordnet, zodat het ook in het onwaarschijnlijke geval van een storing wendbaar blijft en DRIVE PILOT kan zorgen voor een veilige overdracht aan de bestuurder.

Als de bestuurder niet in staat is om aan het overnameverzoek te voldoen, bijvoorbeeld vanwege een medische noodsituatie, zal DRIVE PILOT na 10 seconden onmiddellijk een noodstop starten en de noodknipperlichten inschakelen. Zodra het voertuig tot stilstand is gekomen, wordt het Mercedes-Benz noodoproepsysteem geactiveerd. Het voertuig ontgrendelt ook de portieren om de toegang tot het interieur te vergemakkelijken voor eerstehulpverleners.

Samenwerkingsverbanden

Mercedes-Benz heeft de ambitie om tegen het einde van dit decennium hooggeautomatiseerd rijden op de snelweg tot 130 km/h mogelijk te maken. Als tussenstap wil Mercedes-Benz zijn klanten in Duitsland een uitbreidingsfase aanbieden die het mogelijk maakt om tot circa 90 km/h een voorganger op de snelweg hooggeautomatiseerd te volgen. Om zijn langetermijndoelen te bereiken, werkt de onderneming samen met sterke partners zoals NVIDIA en Luminar, die een perfecte aanvulling vormen op de bestaande eersteklas samenwerkingen met innovatieve technologiebedrijven.