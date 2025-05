Mercedes-Benz CLA eerst als Launch Edition

De CLA 250+ Launch Edition heeft een AMG Line exterieur en interieur, 19 inch vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, nightpakket, MULTIBEAM LED-koplampen, KEYLESS GO, verzonken portiergrepen, spiegelpakket en multifunctioneel sportstuur in nappaleder. Daarnaast biedt de Mercedes-Benz CLA comfortstoelen met stoelverwarming, memorypakket en viervoudig verstelbare lendensteun. De automatische airconditioning THERMOTRONIC met twee zones is ook leverbaar voor de tweede zitrij. Daarnaast zijn er vier USB-C-aansluitingen met een vermogen van 100 watt en een selfie- en videocamera met gezichtsherkenning. Ook standaard zijn het grote panoramadak, de frunk voor extra bagageruimte, het frontpanel met verlicht Mercedes Benz pattern en gedeeltelijk verlichte Mercedes Benz ster, MBUX navigatie en de digitale laadservice MB.CHARGE Public.

De nieuwe CLA is het eerste model dat volledig functioneert via het intern ontwikkelde Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Elke auto is uitgerust met een computer die verbonden is met de Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Dit maakt regelmatige over-the-air-updates voor de belangrijkste voertuigfuncties inclusief rijassistentiesystemen mogelijk.

MBUX virtuele assistent

Met MB.OS start de vierde generatie van de Mercedes-Benz User Experience (MBUX). Het is het eerste in-car infotainmentsysteem dat kunstmatige intelligentie (AI) van zowel Microsoft als Google integreert. De nieuwe MBUX virtuele assistent kan complexe, meerledige dialogen voeren en heeft een kortetermijngeheugen. Op basis van ChatGPT4o- en Microsoft Bing-zoekopdrachten verenigt hij de verzamelde kennis van het internet. Dankzij Google Gemini is hij ook op de hoogte van vragen over navigatiebestemmingen. Tijdens een actieve dialoog herkent de MBUX virtuele assistent emoties en kan dienovereenkomstig reageren. Als 'levende' avatar in de vorm van de Mercedes-Benz ster is hij altijd aanwezig op de MBUX zero layer van het centraal display.

De doorontwikkelde MBUX zero layer toont de belangrijkste informatie, suggesties en voor het eerst ook de laatst gebruikte apps. In de app-weergave kunnen apps nu worden verplaatst en in individueel benoemde mappen worden samengevoegd.

In de nieuwe CLA is de navigatie gebaseerd op Google Maps. De in het kader van de samenwerking tussen Google en Mercedes-Benz ontwikkelde navigatieoplossing is een van de eerste systemen die de nieuwe Automotive AI Agent van Google Cloud voor in-car gebruik met Google Maps integreert. De Mercedes-Benz navigatie met Electric Intelligence belooft op basis van talrijke factoren de snelste en meest comfortabele route inclusief laadstops.

800V-architectuur en nieuwe accugeneratie

Dankzij het 800V-systeem en de nieuwe accugeneratie heeft de CLA korte laadtijden. Zo kan bij de CLA 250+ met EQ-technologie onder ideale omstandigheden binnen 10 minuten een actieradius tot 325 km worden bijgeladen. Snel DC-laden is in theorie mogelijk tot 320 kW. De CLA beschikt over een lithium-ion-accu met een bruikbare energie-inhoud van 85 kWh.

De nieuwe tweetraps transmissie aan de aandrijving op de achteras belooft dynamiek en efficiëntie. De eerste versnelling zorgt voor een vlotte acceleratie vanaf de start, een hoge aanhangwagenlast en efficiëntie in stadsverkeer. De tweede versnelling is bedoeld voor hoge snelheden en voor efficiëntie op de snelweg.

Multi-source warmtepomp

Als eerste Mercedes-Benz model beschikt de elektrische CLA standaard over een "luchtzijdige" warmtepomp. Deze kan drie energiebronnen parallel gebruiken: de restwarmte van de elektrische aandrijving en de accu, evenals de omgevingslucht. De luchtzijdige warmtepomp draagt door het gebruik van deze 'gratis' warmte bij aan de efficiëntie van de CLA. Hij heeft volgens de fabrikant ongeveer een derde nodig van de elektrische energie die een vergelijkbare extra verwarming nodig zou hebben om hetzelfde vermogen te leveren.