Mercedes-Benz

Mercedes-Benz brengt Dolby Atmos naar de auto

28 oktober 2021 | Mercedes-Benz AG zal in de toekomst Dolby Atmos aanbieden in een aantal van zijn topmodellen om de passagiers een betere geluidservaring te geven. De Dolby Atmos-technologie is geïntegreerd in het optionele Burmester 4D- en 3D-audiosysteem en wordt aanvankelijk aangeboden in de Mercedes-Maybach. Kort daarna is ook de Mercedes-Benz S-Klasse om te toveren in een concertzaal op wielen.