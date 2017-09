Mercedes-Benz werkt samen met Via

20 september 2017 | Mercedes-Benz Vans doet zijn intrede in de deelautosector. Daarvoor gaat de Vans-divisie van Daimler AG een joint venture aan met de Amerikaanse start-up Via. Daimler Mobility Services sluit zich daar aanvullend bij aan als strategisch investeerder in Via. De overeenkomst werd begin september ondertekend in Stuttgart. In tegenstelling tot andere deelautodiensten heeft Via zich vanaf het begin volledig gefocust op de ontwikkeling van een schaalbaar, on demand deelautoconcept. Het algoritme van Via maakt slim openbaar vervoer mogelijk door in te zetten op een dynamisch massavervoerssysteem dat de verkeersdruk in stedelijke gebieden beperkt. De combinatie van Via's technologie met de engineering van Mercedes-Benz Vans creëert de perfecte match voor efficiënt, betaalbaar en duurzaam autodelen. Als onderdeel van de samenwerking investeert Mercedes-Benz Vans 50 miljoen dollar in de nieuwe joint venture. Namens Daimler Mobility Services treedt Volker Mornhinweg toe tot de raad van bestuur van Via.

De autodeelservice van het in New York gevestigde Via is inmiddels een groot succes in New York, Chicago en Washington D.C. Via verzorgt ruim een miljoen ritten per maand en de revolutionaire technologie die aan de service ten grondslag ligt, wordt inmiddels wereldwijd door partners in licentie gebruikt.

Mercedes-Benz Vans en Via willen gezamenlijk on demand autodelen in Europa introduceren. Via's revolutionaire technologie verandert de wijze waarop mensen door de stad reizen. Dankzij het intelligente deelrittenconcept van Via worden passagiers die dezelfde richting op reizen aan elkaar gekoppeld via één enkele personenbus, waarmee de capaciteit van een auto beter wordt benut en de druk op binnenstedelijke wegen afneemt. Londen wordt de eerste stad waar de nieuwe gezamenlijke service nog dit jaar wordt gelanceerd. Andere Europese steden volgen kort daarna.

"On demand autodelen biedt vele nieuwe manieren om stadsverkeer efficiënter, relevanter en duurzamer te maken; vooral wanneer het gebruik van ruime, veilige en comfortabele personenbussen daar onderdeel van is", aldus Volker Mornhinweg, Hoofd Mercedes-Benz Vans. "Via is een van de succesvolste aanbieders binnen de groeimarkt voor autodelen, terwijl Mercedes-Benz voor dit doel de perfecte bestelwagens heeft die continu voor deze taak worden geüpdatet. Door onze samenwerking met Via te verdiepen, zetten we zo de volgende logische stap in onze toekomststrategie en breiden we ons aanbod aan nieuwe mobiliteitsdiensten verder uit." De overeenkomst markeert opnieuw een mijlpaal in de adVANce strategy van Mercedes-Benz Vans, waarbij de focus ligt op de transformatie van autofabrikant naar aanbieder van holistische oplossingen voor bestelwagensystemen.

De investering maakt deel uit van de strategie van Daimler en is specifiek geënt op pionierende innovaties en digitalisering, vooral op de vier toekomstige werkgebieden connectiviteit (Connected), autonoom rijden (Autonomous), flexibel gebruik en diensten (Shared & Services) en elektrische aandrijvingen (Electric).

"Met onze mobiliteitsdiensten car2go, mytaxi en moovel bereiken we nu al meer dan 15 miljoen klanten wereldwijd. Als een van de grootste aanbieders van digitale mobiliteitsdiensten is onze investering in Via een logische stap voorwaarts om ons portfolio verder uit te breiden op basis van de behoeften van onze klanten," aldus Klaus Entenmann, vooorzitter van de raad van bestuur van Daimler Financial Services AG. "Hiermee vergroten we ons pakket aan digitale mobiliteitsdiensten. Bovendien beschikken we over de financiële middelen die nodig zijn voor dit groeiplan."

"We zijn verheugd om de Daimler Group als investeerder en strategisch partner aan boord te hebben. Het combineren van Via's technologie met het design van en de engineering achter Mercedes-Benz Vans is ideaal voor onze visie op het aanbieden van efficiënt, betaalbaar, duurzaam en comfortabel autodelen," aldus Daniel Ramot, co-oprichter en CEO van Via. "Dankzij meer dan twintig miljoen ritten weten we bij Via dat de juiste auto cruciaal is voor het bewerkstelligen van de beste klantervaring. We kijken er naar uit om onze succesvolle overeenkomst met Daimler, die in 2015 werd opgestart, verder uit te breiden en gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de optimale auto voor de mobiliteit van de toekomst," licht Oren Shoval, CTO en co-oprichter van Via, toe.

Via geeft een nieuwe invulling aan openbaar vervoer: van een gereguleerd systeem van vaste routes en dienstregelingen naar een volledig dynamisch, on demand netwerk dat een innovatieve aanvulling vormt op de bestaande vervoersnetwerken. Reizigers vragen vervoer aan via een mobiele app, waarop Via's geavanceerde algoritme direct een auto vindt die het beste past bij de route van de reiziger. Dat maakt vervolgens snelle en efficiënte gedeelde ritten mogelijk, zonder omrijden.

Mercedes-Benz Vans en Via werken sinds 2015 succesvol samen. De joint venture tussen Mercedes-Benz Vans en Via gaat op in een nieuwe onderneming waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam wordt gevestigd. Het gezamenlijke doel van de partijen is het introduceren van on demand deelritten in Europa. De joint venture gaat niet alleen zijn eigen service lanceren in Europese steden, maar stelt de technologie van Via - het On-Demand Shuttle Operating System - via licenties ook beschikbaar aan derden, zoals vervoersmaatschappijen en lokale openbaarvervoersdiensten. Door personenbussen geschikt te maken om dynamisch tussen duizenden virtuele bushaltes in de stad te pendelen, helpt deze innovatieve benadering van openbaar vervoer de hoeveelheid verkeer in de stad te beperken, zonder de kostbare aanleg van een nieuwe infrastructuur. Langdurige strategische samenwerking voor doorontwikkeling mobiliteitsconcept

Mercedes-Benz Vans en Via gaan in de toekomst gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van intelligente mobiliteit, inclusief het optimaliseren van het design van de Mercedes-Benz bestelwagens voor gedeeld rijden. De modellen die hiervoor hoofdzakelijk ingezet gaan worden, zijn de Vito Tourer (maximaal negen stoelen) en de V-Klasse (maximaal acht stoelen). Voor dit doel worden de modellen continu verder aangepast. Naast de ontwikkeling van geavanceerde software en sensoren ligt de focus van de langdurige strategische samenwerking op het gebruik van de lokaal emissievrije, elektrisch aangedreven Mercedes-Benz Vito en autonoom rijden.