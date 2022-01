Mercedes-Benz werkt samen met ProLogium

27 januari 2022 | Mercedes-Benz en ProLogium, leverancier van solid-state accu's, zijn een technologisch partnership aangegaan voor de ontwikkeling van de volgende generatie accucellen. De eerste testvoertuigen van Mercedes-Benz met solid-state accu's die samen met ProLogium worden ontwikkeld, komen naar verwachting in de komende jaren op de markt. De bedrijven zijn het ook eens geworden over de mijlpalen die de integratie van solid-state accutechnologie in bepaalde modellen in de tweede helft van het decennium mogelijk moeten maken.

Tegen het einde van het decennium wil Mercedes-Benz klaar zijn om een volledig elektrisch modellengamma aan te bieden(daar waar de omstandigheden dat toelaten). Via partnerships met andere bedrijven stimuleert Mercedes-Benz actief zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het snel evoluerende gebied van solid-state technologie, om snelle vooruitgang te boeken in accutechnologie en om toegang tot de nieuwste technologieën te garanderen. Met de expertise van de nieuwe partner ProLogium op het gebied van ontwikkeling en productie van solid-state accu's, versterkt Mercedes-Benz zijn ambitie om leidinggevend te zijn in accutechnologie.

Als onderdeel van het ontwikkelingspartnership zal Mercedes-Benz zitting nemen in de raad van bestuur van ProLogium. Met de kapitaalinvestering versterkt Mercedes-Benz de verdere ontwikkeling van de accutechnologie en de geplande uitbreiding van de productiecapaciteit van de partner naar Europa.

Met de solid-state technologie kunnen de kosten, schaalbaarheid en energiedichtheid van accu's voor elektrische voertuigen opnieuw worden gedefinieerd. De solid-state elektrolyt maakt het mogelijk om materialen te gebruiken met een hoge opslagcapaciteit, een hoge ionische geleidbaarheid en een betere chemische stabiliteit. Solid-state accucellen hebben, vanwege de innovatieve materialen en het ontwerp, een actieradius die bijna twee keer zo hoog is als die van conventionele lithium-ion-accucellen.

Mercedes-Benz heeft de koers uitgezet naar een volledig elektrische toekomst. Met de strategische stap van 'Electric First' naar 'Electric Only' versnelt de onderneming de transformatie naar een emissievrije en softwaregedreven toekomst. Door continu de meest geavanceerde accuceltechnologie in zijn personen- en bestelwagens toe te passen, wil Mercedes-Benz de actieradius van de voertuigen gedurende hun levenscyclus vergroten. Op het gebied van solid-state technologie werkt Mercedes-Benz samen met partners aan de ontwikkeling van accu's met een nog hogere energiedichtheid en veiligheid. Meer informatie is hier te vinden.

ProLogium Technology is een wereldwijde leverancier van accuceltechnologieën van de volgende generatie voor voertuig-, consumenten- en industriële toepassingen. ProLogium werd opgericht in 2006 en is het eerste bedrijf dat solid-state lithium-keramische accu's in massa produceert. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 480 patenten op zijn eigen technologieën (aangevraagd of toegekend). Op de geautomatiseerde pilot-productielijn van ProLogium zijn al zo'n 8.000 accucelmonsters geproduceerd ten behoeve van testen en moduleontwikkeling voor wereldwijde voertuigfabrikanten. Tegen eind 2022 zal ProLogium de bouw van een GWh-fabriek nabij Taipei voltooien. Het bedrijf heeft ook plannen om de capaciteit uit te breiden in belangrijke landen over de hele wereld.

Mercedes EQS slaagt voor milieuaudit

27 januari 2022

Mercedes EQS nu ook als 350 en 53 AMG

25 januari 2022

Mercedes werkt samen met Luminar

21 januari 2022

Mercedes presenteert EQXX Concept

3 januari 2022