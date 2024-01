Mercedes-Benz voegt AI toe aan MBUX

De MBUX Virtual Assistant op basis van MB.OS is de meest mensachtige interface met een Mercedes tot nu toe. Hij verbindt alle systemen van MBUX in één enkele eenheid en presenteert klanten een nieuw design met empathische interactie. De MBUX Virtual Assistant is een doorontwikkeling van het systeem dat voor het eerst werd getoond in de VISION EQXX. Hij maakt gebruik van generatieve AI en proactieve intelligentie om het leven zo gemakkelijk, aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Zo kan hij bijvoorbeeld nuttige suggesties doen op basis van aangeleerd gedrag en de context van de situatie. Voorbeelden hiervan zijn het weergeven van het laatste nieuws in de ochtend of het starten van een gewenst massageprogramma aan het einde van de werkdag. En als de bestuurder te laat is voor een vergadering die in de agenda staat, kan het systeem aanbieden om direct vanuit het voertuig in te bellen. Desgewenst kunnen klanten deze processen ook automatiseren. De ervaring kan verder worden verbeterd door de sfeerverlichting en het audio system te integreren. Warm licht en zachte muziek kunnen bijvoorbeeld een ontspannende massage begeleiden.

Afgestemd op behoeften en voorkeuren

De MBUX Virtual Assistant heeft vier 'persoonlijkheidskenmerken' die samensmelten tot een geheel: natuurlijk, vooruitziend, empathisch en persoonlijk. Het onderliggende principe is altijd natuurlijk en biedt een interactie die gebruikmaakt van het beste van spraak- en grafische interfaces. De klant kan ervoor kiezen om met de assistent te spreken met of zonder het activeringswoord "Hey Mercedes". De MBUX Virtual Assistant benut de voordelen van grote taalmodellen (LLM's). Daardoor kan hij met een natuurlijke dialoog vragen en opdrachten beantwoorden. Dit lijkt op een gesprek met een vriend(in). De assistent beantwoordt vragen op basis van algemene kennis en kan ook vragen stellen om duidelijkheid te krijgen over wat de klant wil en conclusies te trekken. Door zijn vooruitziende 'karakter' kan de MBUX Virtual Assistant ook proactieve suggesties en routines aanbieden op basis van de context van de situatie, aangeleerd gedrag en het gebruik van generatieve AI. Tegelijkertijd genereert een emotionelere neurale stem, die verschillende manieren van spreken kan hebben, een gevoel van empathie. En om ervoor te zorgen dat het altijd een zeer persoonlijke assistent is, kan de bestuurder hem met een scala aan opties aanpassen aan de eigen voorkeuren.

3D-graphics

De holistische benadering verbindt een natuurlijker dialoog met visuele feedback via 3D-graphics van de Unity game engine. In de nieuwe MBUX Virtual Assistant maakt een 'levende' steravatar gebruik van animaties om verschillende stemmingen en gemoedstoestanden uit te drukken. De emoties variëren van kalm tot opgewonden en zelfs gevoelig. Andere animaties geven aan of de assistent spreekt, luistert, nadenkt, een suggestie doet of een waarschuwing geeft. De beweging, helderheid, intensiteit en kleur zijn naadloos op elkaar afgestemd om intuïtief met de bestuurder te communiceren.

MBUX Surround Navigation

De geïntegreerde visuele communicatie bereikt ook een nieuwe dimensie met MBUX Surround Navigation. Dankzij de diep geïntegreerde gebiedsarchitectuur van MB.OS verbindt de navigatie een reëel beeld van de omgeving van het voertuig met zijn reacties daarop in realtime. De bestuurder profiteert van een verbeterd situationeel bewustzijn doordat hij of zij kan 'zien wat het voertuig ziet'. De integratie van informatie met 3D-graphics van de Unity game engine in het combi-instrument belooft een intuïtief overzicht. Het belooft alles wat de bestuurder moet weten in één oogopslag. Het toont bijvoorbeeld het type verkeer, of dat nu een andere personenwagen, bestelwagen, vrachtwagen of een fietser is. Het geeft ook voetgangers langs de kant van de weg en andere potentiële gevaren weer.

Het systeem toont de routegeleiding in een realistische weergave van de omgeving, wat vooral bedoeld is voor drukke stedelijke omgevingen. De bestuurder kan zien wat er achter de volgende afslag ligt. Gebouwen en andere infrastructuur zijn snel te herkennen. Het systeem biedt ook een geïntegreerd overzicht van de voertuigstatus door middel van virtual reality-visualisatie in realtime. Dit omvat knipperende richtingaanwijzers, grootlicht en dimlicht. Acceleratie of vertraging worden gevisualiseerd door draaiende wielen.

Apps en content van derden

Over-the-air (OTA) updates zorgen ervoor dat klanten toegang krijgen tot de nieuwste content en functies die desgewenst zijn afgestemd op hun wensen en regionale voorkeuren. De nieuwe E-Klasse biedt deze voordelen al; het infotainmentsysteem is een voorloper van de MB.OS-technologie. In het eerste kwartaal van 2024 kan de MBUX Meeting-app worden geïntegreerd. Deze kan worden gebruikt om de productiviteit in de E-Klasse verder te verhogen en deel te nemen aan Teams-vergaderingen. Samen met het bestaande aanbod voor Zoom en WebEx komen daarmee diverse aanbieders op het gebied van videoconferenties aan bod.

De update omvat ook de toevoeging van andere apps voor dagelijks gebruiksgemak. Hiertoe behoren Booking.com, getAbstract, Just Eat Takeaway.com en meer. Op het gebied van entertainment is cloud-gebaseerde retro gaming van Antstream Arcade en nog meer gepland.

Sony Pictures

Mercedes-Benz verrijkt zijn videostreamingaanbod met de integratie van de RIDEVU-dienst van Sony Pictures Entertainment (SPE). RIDEVU belooft de entertainmentervaring voor klanten te optimaliseren. Daarvoor krijgen ze rechtstreeks in hun voertuig toegang tot een scala aan video-entertainment. De bedieningselementen en functies zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in het voertuig. Gebruikers kunnen content van Sony Pictures Entertainment direct in het voertuig huren of kopen. Daartoe behoort een samengestelde bibliotheek met films die beschikbaar zijn voor streaming en die het entertainmentaanbod van Mercedes-Benz verrijken.

Personalisatie en digitale kunst

MBUX Collectibles is de eerste in-car-app van Mercedes-Benz die digitale kunst en collector's items op basis van NFT's (non-fungible tokens) kan tonen. Dit maakt het mogelijk om een privé-kunstgalerij te creëren door de persoonlijke NFT-wallet van de klant te verbinden met de user interface. Gebruikers kunnen ook een tentoonstelling bekijken die is samengesteld door Mercedes-Benz. Tijdens CES worden in de app NFT-collecties getoond van Mercedes-Benz NXT, de nieuwe speciale afdeling van de onderneming met focus op digitale objecten. De Mercedes-Benz NXT Icons Era 1 Luxury'-collectie is de eerste 'Era' in een serie van zeven over het designerfgoed van Mercedes-Benz. Tijdens CES is er ook een eerste sneak peek van Era 2 Technology, die nog zal worden uitgebracht. En als eerbetoon aan de CES van vorig jaar krijgen bezoekers een eerste glimp van de Superdackel NFT (superteckel) van Mercedes-Benz NXT. Een gelimiteerde oplage van 1.000 Superdackel NFT's by Mercedes-Benz NXT zal binnenkort worden uitgebracht.

Concept CLA Class

De voertuigen op het komende MMA-platform zullen de eerste zijn die volledig op MB.OS draaien. De Concept CLA Class, die zijn Noord-Amerikaanse debuut maakt tijdens CES 2024, biedt een bijna productierijp inzicht in de toekomstige familie van vier voertuigen. Om de centrale rol van MB.OS bij het vormgeven van de klantervaring te benadrukken, biedt het interieur van het conceptvoertuig een visualisatie ervan. De meerlaagse architectuur van het besturingssysteem wordt weergegeven door een van de vele hardwarecomponenten; de krachtige watergekoelde chip van samenwerkingspartner NVIDIA. Het MBUX Superscreen met drie displays verwijst naar de rol van de Mercedes van de toekomst als hyper-gepersonaliseerd onderdeel van het digitale leven van de klant.

MB.OS biedt de basis om dit te bereiken. Het besturingssysteem omvat vier gebieden - infotainment, geautomatiseerd rijden, carrosserie & comfort alsmede rijden & laden. Aangevuld met de connectiviteitsmodule voor verbinding met de Mercedes-Benz Intelligent Cloud. De chip-to-cloud architectuur zorgt voor een verregaande integratie met het voertuig en geeft Mercedes-Benz de volledige controle over alle sensoren en actuatoren. Door de innovatiecycli van software en hardware los te koppelen, kan Mercedes-Benz er bovendien voor zorgen dat de voertuigen altijd up-to-date zijn.