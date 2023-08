Mercedes-Benz vernieuwt EQA en EQB

Met een nieuw ontworpen Black Panel met "star pattern" op het front sluiten de EQA en EQB optisch aan op hun grotere broers en zussen. Een lichtband verbindt de dagrijverlichting van de koplampen, terwijl de nieuwe bumper het front breder doet lijken. De designers hebben ook het binnenwerk van de achterlichten veranderd. Tot de innovaties in het interieur behoren het stuurwiel van de huidige generatie met touch-bedieningspanelen en de sierdelen in openporig bruin lindehout, Mercedes-Benz pattern van achteren verlicht.

Actieradius en technische optimalisatie

De engineers van Mercedes-Benz zijn er door het verbeteren van tal van details in geslaagd om de actieradius van de EQA te vergroten tot 560 km volgens de WLTP-norm. De verbeteringen omvatten onder meer een aerodynamische optimalisatie en banden met geoptimaliseerde rolweerstand. De nieuwe functie actieradiusmaximalisatie is handig in het dagelijks verkeer: energieverbruikers zoals het display of de airconditioning kunnen worden uitgeschakeld of hun functionaliteit kan worden beperkt om de actieradius te vergroten.

Trekhaak voor EQB

Voor de EQB met vijf zitplaatsen is voor het eerst een trekhaak inclusief ESP-aanhangwagenstabilisatie als optie leverbaar. De maximale aanhangwagenbelasting bedraagt 1.400 of 1.700 kg (cijfers voor versies met voorwielaandrijving/4MATIC).

Opladen met Plug & Charge

Met de Plug & Charge-functie van Mercedes me Charge kunnen de nieuwe EQA- en EQB-modellen comfortabeler worden geladen bij openbare laadstations die geschikt zijn voor Plug & Charge: wanneer de laadkabel wordt gekoppeld start het laadproces automatisch; klanten hoeven zich niet extra te authenticeren. Het voertuig en het laadstation communiceren vervolgens rechtstreeks via de laadkabel.

Uitrusting

De EQA en EQB zijn voorzien van een vernieuwde generatie MBUX. Het uiterlijk van de displays kan worden aangepast met behulp van drie weergavestijlen (subtiel / sportief / klassiek) en drie modi (navigatie / assistentie / service). Het centrale display behoort nu tot de standaarduitrusting. De laadfuncties worden in MBUX overzichtelijker weergegeven. Door het activeren van online services in de Mercedes me-app is de intelligente spraakassistent beter in staat tot dialoog. Ook het zelflerende vermogen is verhoogd.

Het optionele Burmester surround audio systeem biedt in combinatie met de nieuwere generatie MBUX Dolby Atmos audio. Het audiosysteem belooft meer ruimte, helderheid en diepte. Dolby Atmos past zich bovendien aan de afspeelomgeving aan.

De verbeterde sensortechnologie omvat een nieuwe mono-multipurpose-camera en een nieuwe achteruitrijcamera. Het optionele rijassistentiepakket bevat functies die in detail verbeterd zijn. De actieve spoorassistent werkt nu comfortabeler met stuuringrepen in plaats van ESP-ingrepen.

CO2-neutrale productie

Sinds 2022 is de productie in alle Mercedes-Benz personen- en bestelwagenfabrieken wereldwijd CO2-neutraal. Dit omvat de fabrieken in Rastatt (Duitsland) en Kecskemét (Hongarije) die verantwoordelijk zijn voor de productie van de EQA en EQB, en de accufabrieken in Kamenz (in de Duitse deelstaat Saksen) (Mercedes-Benz dochteronderneming Accumotive) en in Jawor (Polen). Mercedes-Benz heeft ook bij de keuze van strategische partners op het gebied van accucellen een CO2-neutrale productie als een belangrijke vereiste gemaakt. Hierdoor kan de productie-uitstoot van een cel met ongeveer 30 procent worden verminderd.

Een verdere reductie van de CO2-voetafdruk wordt nagestreefd door de emissiereductie in het kathodemateriaal en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bij de productie en raffinage van grondstoffen.