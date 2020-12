Mercedes-Benz verkoopt Smart-fabriek

8 december 2020 | Op weg naar CO2-neutraliteit investeert Mercedes-Benz AG massaal in de transformatie van de onderneming. Dit efficiëntieverhogende proces omvat ook structurele aanpassingen en de herschikking van capaciteiten en productievolumes binnen het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars. In dat kader hebben Mercedes-Benz AG en INEOS Automotive een overeenkomst gesloten over de verkoop van de fabriek in Hambach.

INEOS Automotive neemt alle aandelen van smart France S.A.S. over en zal dus in de komende weken, nadat er over de laatste details is onderhandeld, de fabriek in Hambach overnemen. Op basis van de onderhandelingen over de toekomst van de werknemers en de voortzetting van de productie in de fabriek in Hambach worden in het vierde kwartaal van 2020 geen significante negatieve effecten verwacht die de resultaten van Mercedes-Benz Cars & Vans negatief zouden kunnen beïnvloeden. Het gemeenschappelijke doel van Mercedes-Benz AG, INEOS Automotive, de werknemers en de politiek was het veiligstellen van de werkgelegenheid in de fabriek. De productie van de huidige tweezits elektrische smart EQ-modellen in de Hambach-fabriek wordt voortgezet.

Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en COO van Mercedes-Benz Cars: "We zitten middenin een grote transformatie van de onderneming en willen deze met succes uitvoeren. Hiervoor investeren we fors in ons elektro-offensief en de uitgebreide digitalisering. Om dit te realiseren, moeten we de onderneming nog efficiënter maken en de optimalisatie van ons wereldwijde productienetwerk is daarbij een cruciale factor. De verkoop van onze fabriek in Hambach is dan ook een belangrijke stap in deze richting. Voor ons was het erg belangrijk om dit op een maatschappelijk verantwoorde manier te doen en banen veilig te stellen. Samen met de sociale partners, de politiek en de koper INEOS Automotive hebben we voor Hambach een haalbare oplossing gevonden die de locatie een duidelijk toekomstperspectief biedt."

De besprekingen met de sociale partners en de politici hebben een belangrijke rol gespeeld bij het tijdig vinden van een oplossing, waarvoor deze met een positief advies kwamen na voltooiing van het consultatieproces. Het comité vertegenwoordigt de belangen van de werknemers in het bedrijf.

Dankzij de constructieve samenwerking van alle betrokken partijen werd een essentiële onderhandelingsdoelstelling bereikt: het veiligstellen van de werkgelegenheid bij smart France S.A.S. en bij de systeempartners op de productielocatie. Samen betreft dit ongeveer 1.300 medewerkers.

Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Production and Supply Chain Management: "De fabriek in Hambach is onderdeel geweest van het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz Cars. Het zeer bekwame team heeft tal van productiestarts van nieuwe modellen met succes uitgevoerd en staat garant voor ervaring en kwaliteit. Ik ben daarom erg blij dat we met INEOS Automotive een koper hebben gevonden die de fabriek in Hambach naar de toekomst zal leiden. Door de herschikking en verschuiving van capaciteiten binnen ons wereldwijde productienetwerk verhogen we op duurzame wijze de efficiëntie van de productie van Mercedes-Benz AG. Onze doelstellingen bij de verkoop van de Hambach-fabriek waren het voortzetten van de productie van de huidige elektrische smart EQ-modellen en het veiligstellen van de werkgelegenheid op de locatie. We hebben beide doelen bereikt. Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van de Hambach-fabriek, die met hun knowhow en inzet jarenlang hebben bijgedragen aan het succes van Mercedes-Benz en smart en nu voor een nieuwe eigenaar auto's van topkwaliteit zullen blijven produceren."

Mercedes-Benz AG en INEOS Automotive voerden tijdens het verkoopproces van de fabriek in Hambach ook nauw overleg met vertegenwoordigers van de Franse overheid en de regionale en lokale autoriteiten, die het proces actief ondersteunden.

Op 27 oktober 1997 waren de toenmalige Franse president Jacques Chirac en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl aanwezig bij de start van de productie in Hambach, Lotharingen. De productie begon in 1998 met de bouw van de eerste smart fortwo. In 2012 startte de fabriek in Hambach als eerste in Europa de serieproductie van elektrisch aangedreven auto's, parallel aan de modellen met verbrandingsmotoren. Sinds 2019 produceert de fabriek de vierde generatie tweezits elektrische smart modellen: de smart EQ ForTwo.

