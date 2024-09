Mercedes-Benz verhoogt snelheid Level 3

De hogere snelheid van DRIVE PILOT biedt aanzienlijk meer toepassingsmogelijkheden voor klanten. DRIVE PILOT kan onder bepaalde omstandigheden in normaal doorstromend verkeer ook worden gebruikt achter een voorligger op de rechter rijstrook. De voorheen beschikbare mogelijkheid om het systeem te gebruiken bij hoge verkeersintensiteit en in files op geschikte snelwegen blijft bestaan. Bovendien kan tijdens de hooggeautomatiseerde rit de rijtaak aan het systeem worden overgedragen, zodat klanten hun tijd efficiënter of aangenamer kunnen besteden door bijvoorbeeld te werken, internetten, tv te kijken of nu ook een film te streamen via RIDEVU van Sony Pictures Entertainment. Deze nieuwste toevoeging aan het Mercedes-Benz app-portfolio is nu in geselecteerde landen beschikbaar voor bepaalde modellen.

Redundante systeemarchitectuur voor veiligheid

Mercedes-Benz gebruikt voor DRIVE PILOT een redundante systeemarchitectuur. Dit betekent dat vitale systemen zoals besturing, remmen en boordsysteem functioneel redundant zijn om manoeuvreerbaarheid te garanderen in het zeldzame geval dat een van deze systemen uitvalt. Deze redundanties helpen om een ​​veilige overdracht aan de bestuurder te garanderen. Camera's, radars, ultrasoonsensoren en LiDAR worden gebruikt om de omgeving van het voertuig te registreren en te verwerken. Dankzij een nauwkeurig positioneringssysteem kan een Mercedes-Benz uitgerust met DRIVE PILOT zijn exacte locatie tot op enkele centimeters nauwkeurig bepalen. Voor een optimale lokalisatie vraagt het voertuig doorlopend zijn positie op via alle beschikbare satellietsystemen. DRIVE PILOT berekent de positie van het voertuig op basis van de gegevens die van de verschillende satellietsystemen worden ontvangen. Bovendien biedt een uiterst gedetailleerde en continu bijgewerkte HD-kaart een 3D-beeld van straten en omgevingen; allemaal belangrijk voor veilig hooggeautomatiseerd rijden.

Volgende stappen in hooggeautomatiseerd rijden

De ontwikkeling bij Mercedes-Benz vordert in rap tempo om in de toekomst hogere snelheden en langere overdrachtstijden mogelijk te maken. In Duitsland is de toegestane topsnelheid voor hooggeautomatiseerd rijden momenteel 130 km/h. Mercedes-Benz streeft ernaar om deze mijlpaal tegen het einde van het decennium te bereiken met een stapsgewijze aanpak gericht op veiligheid.

Bij de R&D-activiteiten wordt ook rekening gehouden met sociale en ethische aspecten. Zo heeft Mercedes-Benz voor hooggeautomatiseerd rijden al speciale turquoise markeringslichten ontwikkeld (gebaseerd op de SAE J3134-aanbeveling) die aangeven dat DRIVE PILOT actief is. De onderneming vindt het belangrijk om andere weggebruikers te laten weten dat de hooggeautomatiseerde rijfunctie geactiveerd is. De Amerikaanse staten Nevada en Californië hebben al vrijstellingen verleend voor deze technologie. Er wordt momenteel getest en de eerste resultaten zien er, zoals verwacht, veelbelovend uit. De turquoise markeringslichten zijn geïntegreerd in de voor- en achterlichten en de twee buitenspiegels van de Mercedes-Benz testvoertuigen. In Duitsland is er nog geen wettelijk kader vastgesteld voor deze technologie. Mercedes-Benz is van plan om de systeemarchitectuur van DRIVE PILOT aan te passen in overeenstemming met de gedefinieerde normen naarmate deze evolueren.