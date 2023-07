Mercedes-Benz Vans aangepast voor modeljaar 2024

Een van de kenmerken van de nieuwe middelgrote bedrijfswagenmodellen met de ster is een nieuwe uitstraling. Het nieuwe design van de voorzijde wordt gekenmerkt door een opvallende grille in verschillende vormen en een krachtig gelijnde bumper. Afhankelijk van de uitrusting wordt de grille van de EQV en V-Klasse omgeven door een nieuwe LED-lichtstrip. De topuitvoering V-Klasse EXCLUSIVE heeft voor het eerst ook een rechtopstaande Mercedes-ster op de motorkap, voor extra status.

Adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen zijn afhankelijk van de uitrustingslijn standaard of als optie verkrijgbaar. Aan de achterkant zorgen de bumper en de nieuw ontworpen LED-achterlichten voor een onmiskenbaar uiterlijk. De contouren van de achterlichten zijn donkerder gemaakt. Dit zorgt voor een preciezere lichtsignatuur. De EQV en V-Klasse hebben ook een nieuwe chromen sierstrip met Mercedes-Benz belettering aan de achterzijde. Het vernieuwde uiterlijk wordt gecompleteerd door nieuwe lichtmetalen wielen met een aerodynamisch geoptimaliseerd design in de maten 17, 18 en 19 inch en vijf nieuwe lakkleuren.

Interieur

Het nieuwe interieurontwerp rondt de opgewaardeerde uitstraling af en staat in het teken van digitalisering. In het interieur van de nieuwe middelgrote bedrijfswagens van Mercedes-Benz wordt de aanblik bepaald door een vernieuwd dashboard met touchscreen, nieuwe ventilatieroosters en een nieuwe generatie stuurwielen met capacitieve hands-off herkenning. Voor het eerst hebben de EQV en V-Klasse twee 12,3-inch breedbeeldschermen aan boord. De Vito en eVito zijn uitgerust met een 10,25-inch centraal scherm en een nieuw dashboard met een 5,5-inch kleurenscherm.

De nieuwe middenconsole ondersteunt tegen meerprijs het draadloos opladen van smartphones. Andere nieuwe comfortfuncties, waarvan sommige optioneel zijn, zijn de KEYLESS startfunctie, een verwarmbaar stuurwiel en nieuwe, gedimde verlichting van het achter compartiment voor rijden in het donker. Voor een eenvoudige toegang tot de achterzijde hebben de V-Klasse en EQV nu ook standaard een schuifdeur aan de linkerkant van het voertuig. Voor het eerst is de elektrische EASY-PACK achterklep beschikbaar voor de Vito Tourer en voor de eVito Tourer, voor het in- en uitladen. Daarnaast is de elektrische parkeerrem nu ook standaard in uitvoeringen met automatische transmissie, afhankelijk van de uitrusting.

MBUX infotainmentsysteem

De nieuwe reeks middelgrote bedrijfswagens van Mercedes-Benz is standaard uitgerust met de huidige generatie van het MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimediasysteem, een primeur voor de Vito en eVito. Met het nieuwe MBUX profiteren bestuurders van de V-Klasse en EQV van extra functies zoals muziekstreaming, de ENERGIZING comfortbesturing en navigatie met augmented reality.

Het weergave- en bedieningsconcept komt met gepersonaliseerde suggesties voor een groot aantal infotainment-, comfort- en voertuigfuncties. Het wordt bediend op het centrale scherm, de touch control buttons op het stuurwiel of via de dialoog- en spraakassistent "Hey Mercedes". Andere voordelen van de nieuwe MBUX-generatie zijn de grotere rekenkracht, extra elektro-specifieke functies en weergaven voor de EQV en eVito. Eveneens nieuw zijn de parkeerondersteunende functies die voortaan ook worden weergegeven op het centrale scherm.

Klanten kunnen hun persoonlijke profiel direct in hun Mercedes-Benz aanmaken en synchroniseren met de bestaande profielgegevens die zijn opgeslagen in het Mercedes me account. Per voertuig kunnen maximaal zeven verschillende profielen worden opgeslagen; elk met individuele informatie zoals de laatste navigatiebestemming of favoriete radiozender. Door een QR-code te scannen met behulp van de Mercedes me app wordt het voertuig automatisch verbonden met het Mercedes me account.

Digitale extra's

Via het MBUX-multimediasysteem is een aantal digitale extra's beschikbaar. Denk hierbij aan diensten zoals onderhoud, ongevallen- en pechhulp en diensten op afstand zoals het vergrendelen en ontgrendelen van de portieren en het openen en sluiten van de ramen via de Mercedes me app. Andere diensten zijn navigatie met live verkeersinformatie, Car-to-X communicatie en de uitgebreide MBUX-functies met de "Hey Mercedes" spraakassistent. Indien gewenst kan deze bijvoorbeeld online zoeken naar restaurants of hotels in de buurt.

De digitale service Mercedes me Charge is ook beschikbaar voor de EQV en in de toekomst eveneens voor de nieuwe eVito. Deze service biedt klanten toegang tot openbare oplaadnetwerken in Europa met meer dan 500.000 laadpunten, waaronder het Europese snellaadnetwerk IONITY. Mercedes me Charge maakt laden met stroom uit hernieuwbare bronnen mogelijk bij alle laadstations

Navigatie

Dankzij MBUX is naast de EQV ook de eVito voor het eerst geïntegreerd in het op elektromobiliteit toegespitste ecosysteem van intelligente navigatie met actief actieradiusbeheer en cloudgebaseerde diensten en apps.

Alle elektro-specifieke weergaves en instellingen kunnen worden bediend via het centrale scherm met hoge resolutie in de MBUX. Zo kan de klimaatregeling individueel worden ingesteld, kunnen de laadinstellingen worden aangepast en de navigatie worden bediend met Electric Intelligence en Mercedes me Charge functies.

Rijhulpsystemen

De actieve remassistent omvat nu bijvoorbeeld ook de kruispuntfunctie en kan ook waarschuwen voor kruisende of tegemoetkomende voertuigen en gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Het systeem kan in noodgevallen ingrijpen door te remmen en ondersteuning bieden bij het keren.

De standaarduitrusting omvat:

V-Klasse en EQV: ATTENTION ASSIST, lichtassistent inclusief regensensor, actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve remassistent met kruispuntfunctie, dodehoekassistent, actieve spoorassistent, intelligente snelheidsassistent en parkeerpakket

Vito en eVito: ATTENTION ASSIST, lichtassistent inclusief regensensor, cruise control, actieve remassistent met kruispuntfunctie, dodehoekassistent, spoorassistent, intelligente snelheidsassistent en achteruitrijcamera

De adaptieve MULTIBEAM LED-koplampen met grootlichtassistent Plus zijn voor het eerst leverbaar. De lichtunits zijn elk voorzien van 84 afzonderlijk regelbare LEDs die een snelle aanpassing van de koplampen aan de actuele verkeerssituatie mogelijk maken. De grootlichtassistent Plus verlicht de weg vooruit zonder andere weggebruikers te verblinden.

Andere rijassistentiesystemen zijn gecombineerd in het nieuwe rijassistentiepakket. Het pakket bevat de actieve afstandassistent DISTRONIC met routeafhankelijke snelheidsaanpassing en automatisch optrekken in files, de actieve stuurassistent en de actieve snelheidslimietassistent. Het nieuwe parkeerpakket met 360 graden-camera is beschikbaar voor snel inparkeren. Het biedt een 360 graden-visualisatie van het parkeren met camera-assistentie met behulp van 3D-beelden. Het parkeerpakket omvat de actieve parkeerassistent, Rear Cross Traffic Alert, Pedestrian Emergency Braking en wegrijassistent. Het parkeerpakket met 360 graden camera omvat ook een assistent voor het manoeuvreren met een aanhanger in combinatie met een trekhaak en automatische transmissie.