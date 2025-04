Mercedes-Benz toont Vision V

De Vision V Concept Car geeft een voorproefje van de topversie. De automatisch openende 'portaaldeur' aan de rechterzijde en de verlichte, wegklapbare treeplank zorgen voor comfort en een gemakkelijke entree. Een instelbare glazen wand scheidt de 'Private Lounge' van het bestuurdersgedeelte. Desgewenst kan het glas schakelen van transparant naar ondoorzichtig, in zijn geheel of in gedeelten.

Uitrusting

Eén van de kenmerken van het zitgedeelte van de 'Private Lounge' is het uitschuifbare 65 inch bioscoopscherm - met split-screen functies - dat zich onder de vloer bevindt. Zodra de passagiers binnen zijn en de portieren zijn gesloten, schuift het scherm omhoog uit een console die is afgewerkt met wortelnotenhout en nappaleder. Door de transparante lamellen in de vloer kunnen de passagiers volgen hoe het scherm uitschuift en daarmee het 'Private Lounge'-gedeelte scheidt van het bestuurdersgedeelte.

Het surround sound-systeem met Dolby Atmos zorgt voor een ruimtelijk geluid. Het biedt in totaal 42 luidsprekers. Zeven projectoren in de hemel en vloer vergroten het gezichtsveld. De zijruiten veranderen in extra 'schermen' en zorgen zo voor een digitale 360 graden-belevenis. Dit cocon-effect wordt versterkt door het inschakelen van de sfeerverlichting wanneer de inzittenden naar muziek luisteren. De verlichting past de getoonde kleuren aan op het ritme van de muziek. Het 65 inch grote bioscoopscherm wordt bediend via het touchpad in de middenconsole en kan zo worden in- en uitgeschoven.

Vormgeving

Het exterieurdesign van de Vision V belichaamt de volgende stap in de doorontwikkeling van de Mercedes-Benz designtaal 'sensuele puurheid'. Het uiterlijk wordt gekenmerkt door een eigen esthetiek in combinatie met een gunstige aerodynamica. De overhang voor en achter alsmede de voorkant in zijn geheel zijn opvallend kort. De flanken hebben een smalle taillelijn. De strak gespannen daklijn vloeit over in de afgeronde achterzijde.

Het gebruik van verchroomde sierelementen en transparante verlichte lamellen is een uitdrukking van de combinatie van traditie en toekomst. De LED-lichtunits, die vanuit elke hoek zichtbaar zijn, benadrukken de proporties van het voertuig en zorgen voor een elegante verfijning.

Nieuw licht

De opvallend vormgegeven voorzijde wordt gekenmerkt door een chromen grille met een nieuw design, met drie horizontale, verlichte lamellen. Bijna 200 van deze lichtelementen omringen ook de chromen omlijsting. In een opvallende carrosserieopening onder de motorkap bevinden zich nog eens zo'n 190 verlichte lamellen. Ze omlijsten de koplampen aan de zijkanten, die de vorm van de driepuntige Mercedes-ster hebben. Wanneer passagiers de Vision V naderen, worden ze begroet door een lichtshow in alle lamellen.

De sportieve proporties van de Vision V worden onderstreept door twee forse powerdomes op de korte motorkap die zich uitstrekken tot in het interieur, alsmede door grote wielkasten en een expressieve lijn over de zijkanten van de auto. De uitstraling van deze lijn benadrukt in combinatie met de antracietkleurige, metallic alubeam lak. De 24 inch wielen zijn ook voorzien van verlichte lamellen. Het samenspel van licht en beweging zet zich voort aan de achterzijde. De grote achterruit wordt daar omlijst door meer dan 450 driedimensionale verlichte lamellen die dienstdoen als achterlichten en remlichten.