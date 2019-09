Mercedes-Benz toont Vision Simplex

15 september 2019 | Met de 'Vision Mercedes Simplex' presenteert Mercedes-Benz Design tijdens Design Essentials 2019 een sculptuur die voor de afkomst en toekomst van het luxemerk Mercedes-Benz staat. De sculptuur symboliseert de overgang naar een nieuw tijdperk van design en technologie. Tegelijkertijd is het een hommage aan het historisch erfgoed en de geboorte van het merk.

In het voorjaar van 1901 veranderde de geschiedenis van de mobiliteit fundamenteel. Bij de raceweek in Nice verscheen een auto aan de start die de wereld nog nooit eerder had gezien: een snelle auto, ontwikkeld door Daimler-Motoren-Gesellschaft op verzoek van de visionair Emil Jellinek. De destijds gebruikelijke constructies waren nog steeds nauw verwant aan gemotoriseerde koetsen. De Mercedes 35 pk, vernoemd naar Jellineks dochter Mercedes, beschikte over een compleet nieuwe voertuigarchitectuur en domineerde de wedstrijden van de raceweek, die plaatsvonden op het beroemde raceparcours van Nice naar La Turbie, vlakbij het huidige Mercedes-Benz International Design Center Europe in de buurt van Nice. De constructie werd beschouwd als de eerste moderne auto en luidde een nieuw tijdperk in. De transformatie van een hoog gemotoriseerde koets naar een laag voertuigdesign met een lichte, diep in het frame ingebouwde high-performance motor en een organisch in het front geïntegreerde honingraatgrille, vormde bijna 120 jaar geleden de basis voor het succes van het merk. Het model vormde de inspiratiebron voor alle volgende auto's, van welk merk dan ook. De voertuig lay-out die meer dan een eeuw geleden voor het eerst werd gepresenteerd, vormt tot op de dag van vandaag de technische basis van alle auto's.

De sculptuur 'Vision Mercedes Simplex' herinnert aan deze historische gebeurtenis en draagt de pioniersgeest en het design van de tijd tot ver in de 21ste eeuw met zich mee. De boodschap: passie voor luxe en innovatie maakt deel uit van het DNA van Mercedes-Benz. Dit merk-DNA geeft Mercedes-Benz de kracht om gisteren, vandaag en morgen steeds weer nieuwe maatstaven te creëren op mobiliteitsgebied. Tegelijkertijd laat de sculptuur zien dat Mercedes-Benz een pionier is bij de transformatie van de auto en de mobiliteit.

De 'Vision Mercedes Simplex' herinterpreteert de historische Simplex als een tweezitter met vrijstaande wielen en alternatieve aandrijving. De carrosserie met zijn dominante horizontale lijnen bevindt zich als een monocoque te midden van de vier grote wielen die de buitenste punten van het voertuig vormen. De consequente verticale kleurscheiding met een wit front en een zwarte achterzijde volgt het historische voorbeeld. De transparante wieldeksels reflecteren lichtheid en efficiëntie, evenals de aerodynamische oppervlakken tussen de voorwielen en de voertuigcarrosserie. De gehele sculptuur schittert door het samenspel van strakke, krachtig getekende oppervlakken en nauwkeurige technische details.

De grille combineert een geprononceerde rand in de kleur roségoud, geïnspireerd op de messing grille van het historische model, met een opening in de vorm van een groot, lensvormig Black Panel/3D-display. Daarin wordt het beroemde opschrift 'Mercedes' digitaal weergegeven, evenals animaties die informatie geven over de voertuigstatus. Dit detail staat ook symbool voor de transformatie van het luxemerk Mercedes Benz naar de digitale wereld.

De decentrale wieldraagarmen combineren esthetiek en techniek op een bijzondere manier. De afwezigheid van een voorruit, net als bij het historische model, versterkt het karakter en maakt een naadloze overgang van de motorkap naar het dashboard mogelijk. De smalle achterlichten die horizontaal in de achterzijde zijn geïntegreerd, scheiden het bovenste deel van het onderste deel van de carrosserie, dat de inzittenden omhult als een beschermende cocon.

Het gehele interieur is een eerbetoon aan de geschiedenis van Mercedes-Benz en het DNA van de Simplex-racewagen. Een naadloze overgang tussen exterieur, interieur en user interface weerspiegelt de holistische benadering van de Mercedes-Benz designfilosofie. Dit blijkt vooral uit de vloeiende, bekervormige overgang tussen de motorkap en het dashboard met zijn gereduceerde interface die met projecties werkt.

Het design van de stuurkolom en de schakelaars op het dashboard zijn geïnspireerd op zowel motorfietsen als boten. Luxe komt tot uiting in de vele hoogwaardig afgewerkte, juweelachtige details, zoals het horloge in het dashboard, de precisieschroeven en het gordeldesign. Er zijn bewust sterke contrasten gecreëerd tussen een sensuele sculptuur en geraffineerde details, maar ook in de kleurstelling, bijvoorbeeld met het zwart-wit contrast tussen de voor- en achterzijde of met de azuurblauwe bekleding.

Het interieur is voorzien van exclusieve accessoires zoals de grepen op de opbergvakken. Voor het ontwerp van de zitbank dienden stijlvolle meubels als inspiratiebron, het handgemaakte Chesterfield-patroon is een uiting van klassiek luxueus vakmanschap, geïnterpreteerd op een moderne manier. Het kleuren- en sierdelenconcept, waarbij de azuurblauwe bekleding naadloos in de beenruimte overgaat, is geïnspireerd op de kleurenwereld van de Côte d'Azur.

Het UI/UX-design van de Vision Mercedes Simplex toont de visie van Mercedes-Benz op digitale luxe. De bestuurder krijgt alleen informatie te zien die hij nodig heeft in de specifieke rijsituatie. Het hart van het combi-instrument is een fysiek rosé-goudkleurig instrument waarop dynamische digitale content wordt geprojecteerd.

Deze combinatie van mechanische schoonheid en intelligente digitale content wordt door de Mercedes-Benz designers beschreven als 'hyper analoog'. De juiste informatie wordt op het juiste moment op het display weergegeven, bijvoorbeeld de snelheid, navigatie-aanwijzingen of voertuiginformatie. Andere informatie wordt weergegeven afhankelijk van de situatie. Een sterpatroon versmolten met het materiaal van het combi-instrument creëert een groot oppervlak waarop gegevens worden geprojecteerd. Dankzij de heldere presentatie en de grootte van het display kan de bestuurder relevante informatie opnemen en zich tegelijkertijd volledig op de weg concentreren.