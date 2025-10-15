Mercedes-Benz toont Vision Iconic

De Vision Iconic belichaamt de doorontwikkelde designtaal van het merk op eigen wijze: de grille is verfijnd tot een digitaal statussymbool, aangevuld met de helder verlichte ster op de motorkap. De verlichting van de ster en de chromengrille, gecombineerd met animatiescenario's voor de grille, tonen het belang van lichtintegratie voor het emotionaliseren van digitaal design. Het frontdesign wordt versterkt door slanke, moderne en koplampen met de nieuwste verlichtingstechnologie. De diepzwarte hoogglanslak onderstreept het sculpturale exterieurdesign van de showcar.

Interieur

Met de opkomst van geautomatiseerd rijden verandert ook de rol van het interieur. Het middelpunt van het dashboard is een zwevende glasconstructie, de zogeheten 'Zeppelin'; een sculpturale vorm die een fascinerend binnenwerk onthult met kunstzinnig ontworpen details en een samenspel van analoge en digitale instrumenten.

Zodra het portier wordt geopend, komt het dashboard tot leven met een filmische, volledig analoge animatie geïnspireerd op chronografen. Het concept van een scherm dat het gehele dashboard beslaat, integreert technologie in het interieur. In het midden neemt één van de vier klokken de vorm van het merklogo, dat ook fungeert als een AI-metgezel.

Achter de Zeppelin ontvouwt zich een sieroppervlak met een inleg van glanzend parelmoer, dat zowel visuele diepte als ambachtelijke finesse uitstraalt. Het parelmoer-inlegwerk siert ook de portierpanelen, omlijst bewerkte en gepolijste messing portiergrepen in zilver-goudtinten, voordat het overgaat in een stralend sterpatroon dat de achterbank elegant omlijst. De bestuurder en voorpassagier zitten samen op de ruime, luxueus beklede voorbank in diepblauw fluweel.

Het vierspaaks stuurwiel onderstreept het karakter van de auto. Het Mercedes-'Benz logo lijkt te zweven in een glazen bol als een kostbaar juweel, omsloten door de spaken. De vloer is bekleed met een gedetailleerde stro-marqueterie, een luxueuze decoratietechniek die zijn oorsprong vindt in de 17de eeuw en in de jaren 1920 nieuw leven werd ingeblazen. Deze handgemaakte afwerking, uitgevoerd in een klassiek waaiervormig art-decomotief, brengt historisch vakmanschap naar het moderne tijdperk.

Zonnecoating

Mercedes-Benz doet onderzoek naar zonnemodules die op de carrosserie van elektrische auto's kunnen worden aangebracht, vergelijkbaar met een flinterdunne pasta. Het fotovoltaïsch actieve oppervlak kan aan verschillende ondergronden worden aangepast. Wanneer het op het gehele voertuigoppervlak van de Iconic Vision wordt aangebracht, kan extra actieradius worden gegenereerd door de zon, afhankelijk van de geografische locatie en lokale omstandigheden. Zo zou een oppervlakte van 11 m2 (gelijk aan het oppervlak van een middelgrote SUV) onder ideale omstandigheden1 energie kunnen opwekken voor maximaal 12.000 km per jaar. De zonnecellen hebben een hoog rendement van 20 procent en wekken continu energie op, ook wanneer de auto is uitgeschakeld.

Neuromorphic computing

Toekomstige modellen zoals de Vision Iconic gaan steeds meer functies bevatten, waaronder autonoom rijden. Dit leidt tot een aanzienlijk hogere energiebehoefte, waardoor efficiëntie cruciaal wordt. Samen met onderzoeks- en industriële partners verkent Mercedes-'Benz nieuwe wegen in de ontwikkeling van computerarchitecturen, met focus op kunstmatige neurale netwerken.

Neuromorphic computing bootst de werking van het menselijk brein na en kan AI-berekeningen aanzienlijk energiezuiniger en sneller maken. Veiligheidssystemen zouden zo verkeersborden, rijstroken en andere weggebruikers beter kunnen herkennen en sneller kunnen reageren, zelfs bij slecht zicht - met een efficiëntie die tien keer hoger is dan die van huidige systemen. Neuromorfische technologie heeft het potentieel om de energiebehoefte voor gegevensverwerking bij autonoom rijden met 90 procent te reduceren ten opzichte van de huidige systemen.

Zelfrijdende auto

Dankzij een op veiligheid gerichte aanpak beschikt de Vision Iconic standaard over uitgebreide Level 2 mogelijkheden voor rijden in stedelijke omgevingen. Met dit systeem biedt Mercedes-'Benz ondersteuning in complexe stedelijke verkeerssituaties, met coöperatief sturen en accelereren als unieke functie. Het helpt de bestuurder bij het navigeren door drukke straten in de grootste steden ter wereld. De logische volgende ontwikkelingsstap naar voorwaardelijk geautomatiseerd rijden zou zijn om een auto zoals de Vision Iconic uit te rusten met een Level 4-systeem. Zodra de snelweg wordt bereikt en het Level 4-systeem is geactiveerd, kan de bestuurder ontspannen en het rijden volledig aan de auto overlaten.

Na aankomst op de bestemming stapt de bestuurder ontspannen en uitgerust uit de Vision Iconic, terwijl de Mercedes-Benz de rest regelt. Dankzij de geutomatiseerde parkeerfunctie die gebruikmaakt van de sensorarchitectuur van de auto, wint de bestuurder tijd, aangezien er geen bestuurder nodig is om te parkeren. Zonder beperkingen van de infrastructuur is de Level 4-parkeerfunctie beschikbaar voor vrijwel elke parkeersituatie.