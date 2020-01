Mercedes-Benz toont VISION AVTR

8 januari 2020 | Mercedes-Benz tootn de VISION AVTR. De naam van de concept car staat niet alleen voor de nauwe samenwerking bij de ontwikkeling van de showcar met het AVATAR-team, maar ook voor ADVANCED VEHICLE TRANSFORMATION. Deze concept car belichaamt de visie van Mercedes-Benz designers, engineers en trendwatchers op mobiliteit in de verre toekomst.

De VISION AVTR belichaamt met zijn vier krachtige, in de wielen geplaatste elektromotoren een dynamische visie van een luxe limousine. Het een gecombineerd motorvermogen bedraagt 350 kW. Dankzij de slimme en volledig variabele koppelverdeling wordt het vermogen van de vier volledig individueel regelbare motoren niet alleen op het gebied van rijdynamiek optimaal beheerd, maar vooral ook op een zeer efficiënte manier. Dit betekent dat elk wiel afzonderlijk en afhankelijk van de rijsituatie kan worden aangedreven. Door de mogelijkheid om de voor- en achteras gelijktijdig of tegengesteld aan te drijven, kan de VISION AVTR, in tegenstelling tot conventionele voertuigen, ongeveer 30 graden zijwaarts voortbewegen. De zogeheten krabbenloop geeft de concept car in zijn manier van voortbewegen een reptielachtig uiterlijk.

De VISION AVTR beschikt over een nieuwe elektroaandrijving. Deze is gebaseerd op een compacte hoogspanningsaccu. De accutechnologie is voor het eerst gebaseerd op organische celchemie op basis van grafiet, waardoor zeldzame, giftige en dure aardmetalen niet nodig zijn. De elektromobiliteit wordt zo onafhankelijk van fossiele grondstoffen. Een revolutie is ook de recyclebaarheid door compostering, wat een volledige recycling mogelijk maakt. Daarmee onderstreept Mercedes-Benz de grote relevantie van een toekomstige circulaire economie in de grondstoffensector.

Naast een hoge energiedichtheid, in vergelijking met de huidige accusystemen met een dichtheid tot 1200 Wh/liter, overtuigt de technologie ook met een snelle laadcapaciteit met behulp van geautomatiseerde, geleidende laadtechniek. Dit betekent dat de accu in minder dan 15 minuten volledig kan worden geladen. De technologie maakt ook maximale flexibiliteit met betrekking tot de inbouwruimte mogelijk: met een lokaal minimum van 94 mm past de accu zich optimaal aan het shared space-voertuigconcept aan, waardoor het multifunctionele interieur maximale ruimte biedt. Met een capaciteit van circa 110 kWh maakt de VISION AVTR een elektrische actieradius van meer dan 700 km mogelijk.

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het echte potentieel van deze technologie. Al met al markeert de VISION AVTR een nieuwe belangrijke stap op weg naar duurzame emissievrije mobiliteit in het topsegment. Met de concept car toont Mercedes-Benz compleet nieuwe mogelijkheden om grote en luxe auto's in de toekomst verkoopbaar, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord te maken.

Bij Mercedes-Benz gaat de aandacht voor efficiëntie veel verder dan het aandrijfconcept, want met de toenemende digitalisering komt de focus ook te liggen op de prestaties van het grote aantal zogeheten secundaire verbruikers; naast hun efficiënte energievoorziening, zonder het aandrijfvermogen van de auto zelf negatief te beïnvloeden. Het energieverbruik per computerproces is al een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van nieuwe computerchips. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten met de toename van het aantal sensoren en kunstmatige intelligentie in de auto-industrie. De neurowetenschappelijk geïnspireerde aanpak bij de ontwikkeling van de VISION AVTR, inclusief zogeheten neuromorfe hardware, zorgt ervoor dat de energiebehoefte van sensoren, chips en andere componenten tot een paar watt wordt geminimaliseerd. Hun energievoorziening wordt verzorgd door de cache-stroom die de geïntegreerde zonnecellen aan de achterzijde van de VISION AVTR opwekken. De 33 in meerdere richtingen beweegbare oppervlakte-elementen fungeren als 'bionische kleppen'.

Dankzij de 'Vehicle to Grid'-functie past de VISION AVTR in het toekomstige, elektromobiele ecosysteem door het terugbrengen van energie naar het openbare stroomnet met zijn zeer accu's, aangestuurd door zijn kunstmatige intelligentie wanneer dat nodig is.

Ondanks de nieuwe aanpak is de VISION AVTR ontworpen volgens de designtaal van het product- en technologiemerk EQ: schoonheid gecombineerd met digitale elementen creëert spanning, technologie uit de verre toekomst onderstrepen de progressieve, luxueuze vormentaal.

Bij het ontwerpen van de VISION AVTR heeft Mercedes-Benz voor het eerst gekozen voor een volledig nieuwe designbenadering. Het concept combineert de designdisciplines interieur, exterieur en UX vanaf de eerste schets. De mens en diens perceptie vormen het uitgangspunt van een designproces dat van binnenuit plaatsvindt. Het designproces begint met de ervaring van de passagiers en richt zich bewust op hun perceptie en behoeften. Het doel was om een auto te creëren die de perceptie van de passagiers verlengt. Daarnaast was het zaak om een alomvattende belevingsruimte te creëren van waarin de passagiers zich op een unieke manier met elkaar, met het voertuig en met de omgeving kunnen verbinden.

De zijdelingse opening in de carrosserie zet zich voort in het interieur en creëert een opvallende lus-structuur, die is geïnspireerd op de verbinding tussen de Na'vi in AVATAR en hun natuurlijke omgeving op Pandora. Hierdoor is er maar één lijn zichtbaar, die nergens stopt. Met zijn nieuwe, uitgerekte 'One Bow'-design en duidelijke, organische designtaal toont de VISION AVTR de volgende fase van autodesign. Van mindful perception via perfecte aanpassing tot versmelting van mens en machine met behulp van de control unit van de VISION AVTR. De zintuigen van de passagiers versmelten niet alleen met de auto, maar ook met de buitenwereld.

De natuur vormde de belangrijkste inspiratiebron voor het interieur van de VISION AVTR: de gehele structuur is ontworpen vanuit één lijn en kenmerkt zich door organische vormen. Bloemachtige en geweven elementen in het interieur contrasteren met dynamische vormen. Lichtstrips in de stoelen worden visueel verlengd in projecties op de middenconsole.

Het interieur wordt verlevendigd met energielijnen en realtime graphics. Zodra de passagiers instappen en plaatsnemen, worden ze één met het voertuig en kunnen ze de wereld om hen heen letterlijk voelen en nog bewuster ervaren. De technische en functionele elementen kunnen intuïtief worden bediend. Deze auto heeft geen zichtbare toetsen of schakelaars, de functies worden op het lichaam of de hand van de bestuurder of de passagier geprojecteerd. De technologie is alleen zichtbaar wanneer de bestuurder deze echt nodig heeft en wil gebruiken.

Met de band die de Na'vi met aspecten van hun natuurlijke wereld hebben als inspiratiebron, hebben de designers van Mercedes-Benz een hoofdlijn gecreëerd die spiraalvormig door het interieur loopt. De VISION AVTR verandert door de grote ovale opening in een 'inside-out' sculptuur: het interieur en het exterieur zijn visueel met elkaar verbonden, van de hoofdsteun via de portieropening tot de instaplijst. Deze spiraalvorm omvat ook de achterzitplaatsen en omsluit de passagiers op de achterbank. Eén enkele lijn strekt zich van hier naar de hoofdsteun van de voor passagier uit.

De voorstoel doet met zijn zeer organische vorm denken aan de blad-hangmatten in Home Tree, die te zien waren in de eerste AVATAR-film; de impulsen die de stoel voortbrengt, maken het rijden tot een unieke ervaring. De middenconsole symboliseert de zogeheten Tree of Souls, de heilige plaats van de Na'vi. De middenconsole strekt zich uit tot de A-stijl en creëert de dakstructuur, die de passagiers op de achterbank subtiel omsluit als een cocon. Ook de hoofdsteunen van de speciale kinderzitjes reiken zo ver naar voren dat ze tegelijkertijd dienen als hoofdsteun van de voorstoelen.

De A-stijl bestaat uit verschillend gekleurde onderdelen, waarvan de kleuren naadloos in elkaar overgaan. De oppervlakken ervan zijn in uiteenlopende mate transparant. Hierdoor ontstaat een magisch hologram-effect in het hoofdprojectiegebied.

De control unit vormt het intuïtieve hart van de auto. Deze is geïntegreerd in de middentunnel en kan zowel door de bestuurder als de passagier worden bediend, om vervolgens door te gaan naar de achterbank. De versmelting van mens en machine gebeurt door de hand op de middenconsole te leggen: het interieur komt tot leven en de auto herkent de bestuurder aan zijn ademhaling. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het combi-instrument en op de hand van de gebruiker. Zo brengt de VISION AVTR een nauwe biometrische verbinding met de bestuurder tot stand en verhoogt daarmee het bewustzijn van de omgeving. De digitale neuronen stromen van binnen naar buiten en visualiseren de energie-uitwisseling die plaatsvindt vanuit de symbiose tussen bestuurder en auto.

Het materiële concept van de gehele auto is gericht op een versmelting van de analoge en digitale wereld en focust op een elementaire kern: duurzaamheid. De VISION AVTR verbindt futuristische technologie met ecologie en een hoge aantrekkingskracht en laat zien hoe een natuurlijk interieur van de toekomst eruit zou kunnen zien. Het merk past consequent traditionele en technologisch baanbrekende veganistische of ecologische oppervlakken en de bijbehorende materialen toe. Technische structuren in combinatie met warme en haptisch zachte materialen zorgen voor contrasten en dus voor spanning op materiaalgebied. De VISION AVTR maakt indruk met een vloeibaar ogende, zilverkleurige buitenkant. Dit contrasteert met het warme roségoud van de designtaal van het product- en technologiemerk EQ, dat als accent in de zogeheten woodsprite-wielen wordt gebruikt. Ook in het interieur komen subtiele roségouden accenten terug. De focus in de elegante technoïde cockpit ligt op het grote UX-oppervlak. Door gebruik te maken van verschillende witte, semi-transparante lagen kan een extreme diepte van de projectie worden gerealiseerd.

Grote oppervlakken zoals de achterzijde van de stoelen en de interieurhemel zijn bekleed met een van kleur veranderende stof, geïnspireerd op de kleurenwereld van de zee. Afhankelijk van het licht verandert de stof van donkerblauw naar subtiel lichtblauw. De stoelen zijn bekleed met veganistisch DINAMICA-leder. DINAMICA is de eerste en enige microvezel die ecologische duurzaamheid gedurende de gehele productiecyclus garandeert. Het is gerecycled materiaal, gemaakt van oude kleding, vlaggen en PET-flessen. Bij de productie wordt aandacht besteed aan een lage uitstoot van schadelijke stoffen en een laag energieverbruik. Dankzij zijn veelzijdigheid, maximale prestaties en kwaliteit is DINAMICA geschikt voor gebruik in luxe auto-interieurs. Het garandeert met zijn slipvastheid ook dat de passagiers niet heen en weer glijden op de stoelen. De zachtheid van het materiaal geeft de inzittenden een 'welcome home'-gevoel.

Op het kristalwitte DINAMICA is een abstracte bladgrafiek met een subtiel kleurverloop gedrukt. Het versterkt de verbinding met de natuur op visuele wijze opnieuw. De vloer is gedecoreerd met een innovatieve houtsoort, Karuun® genaamd. Het materiaal geeft het interieur warmte en straalt natuurlijkheid uit. De combinatie van technische en natuurlijke materialen zorgt voor een aangename ambiance.

Karuun vindt zijn oorsprong in de officiële Indonesische taal Bahasa Indonesia en wordt 'verborgen schat' genoemd. De grondstof voor Karuun (rotan) komt uit Indonesië. Rotan groeit zeer snel en heeft grote voordelen met betrekking tot de groeiwijze ten opzichte van andere houtsoorten of niet-houtproducten. Rotan is afhankelijk van de biodiversiteit en gedijt niet in een monocultuur. Daarom helpt actieve ondersteuning van de teelt om de regenwouden te beschermen en zorgt het voor een duurzaam inkomen voor de lokale bevolking. Een natuurlijk kenmerk van de plant is de symbiose met de omringende bomen. Rattan heeft het regenwoud nodig om te gedijen. Als natuurlijke grondstof groeit rotan zeer snel en het wordt meestal met de hand gekapt door lokale boeren.

De control unit is een multifunctionele (polyvalente) interface die het mogelijk maakt om mens en machine samen te laten vloeien. De control unit wordt gebruikt om de VISION AVTR te bedienen, kan zowel door de bestuurder als door de voorpassagier worden gebruikt en indien nodig worden verhoogd of verlaagd door er kort op te tikken, zodat de bedieningsunit alleen zichtbaar is wanneer deze nodig is. Afhankelijk van de stemming en de vitaliteit van de bestuurder biedt de auto verschillende rijmogelijkheden: in de comfortmodus rijdt de auto autonoom. Desgewenst komt de control unit voor de helft omhoog, zodat de bestuurder de snelheid kan beïnvloeden. Als de bestuurder de volledige controle over de auto wil hebben, kan de control unit volledig worden uitgeschoven om te sturen.

De visuele verbinding tussen passagiers en buitenwereld wordt gecreëerd door de gebogen displaymodule, die een conventioneel dashboard vervangt. De buitenwereld rond de auto en de omgeving wordt realtime in 3D weergegeven en laat tegelijkertijd zien wat er op de weg voor de auto gebeurt. In combinatie met de energielijnen laten deze gedetailleerde realtime beelden het interieur tot leven komen en stellen ze de passagiers in staat om de omgeving op een natuurlijke manier te ontdekken en met de buitenwereld te communiceren. Drie natuurwonderen - de Huangshan Mountains (China), de 115 meter hoge Hyperion Tree (VS) en het roze zoutmeer Hillier (Australië) - kunnen tot in detail worden verkend. Passagiers worden zich bewust van verschillende natuurkrachten die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog, zoals magnetische velden, bio-energie of ultraviolet licht.

In de VISION AVTR past de interface zich aan de gebruiker aan en niet andersom. Door simpelweg de hand op te tillen, wordt een interface op de handpalm geprojecteerd, waardoor passagiers kunnen communiceren met het interieur van de VISION AVTR. Door middel van eenvoudige gebaren kunnen de passagiers de juiste ambiance kiezen of een keuze maken uit verschillende meeslepende ervaringen. Zo kan de wereld van Pandora in de VISION AVTR worden verkend. Daarbij versmelten het eigen perspectief met dat van een fee of een 'direhorse' en ervaart de inzittende een vlucht of een wandeling door het Pandora-bos.

De stoelen maken de omgeving rond de auto tastbaar door middel van haptische feedback. Trillingen die zijn afgestemd op de situatie brengen informatie over op een niet-visuele manier en maken objecten waarneembaar. Elke stoel heeft acht zogeheten exciters. Deze genereren trillingen waardoor de inzittenden de buitenwereld of hun eigen polsslag voelen. Ondersteund door realistisch 360°-geluid versmelten realiteit en fictie tot een unieke ervaring. Levensechte geluiden die perfect zijn afgestemd op de verschillende situaties laten de passagiers hun omgeving aan den lijve ervaren. Door het ruimtelijke 3D-geluid kan een geluidsbron precies worden gelokaliseerd, net als in de natuur. Op volledig intuïtieve wijze herkent de gebruiker aan welke kant van de auto bijvoorbeeld een beekje stroomt of waar vogelgeluiden klinken. In plaats van de inzittenden af te schermen van de buitenwereld, brengt de VISION AVTR de omgeving in de auto en versterkt daarmee de band tussen mens en natuur.

De VISION AVTR herkent automatisch wanneer er een gezin aan boord is en past zijn functies dienovereenkomstig aan. De voorstoelen zijn bijvoorbeeld via de Child Connect-functie verbonden met de achterzitplaatsen. De ouders kunnen via monitoren vanuit hun voorstoelen kijken hoe het met de kinderen achterin gaat. Als verdere verbinding tussen de voorstoelen en de achterbank wordt de polsslag van de voorpassagiers aan de achterzijde van hun stoelen door licht gevisualiseerd. Dit geeft met name jongere inzittenden op de achterbank een gevoel van verbondenheid en veiligheid.

De zogeheten Magic Pool is geïntegreerd in de achterkant van de voorstoelen en maakt leergericht gamen mogelijk, net als een kindvriendelijke augmented reality-ervaring van de omgeving voor de passagiers achterin. Interessante punten langs de route, zoals bergen, rivieren of bezienswaardigheden, worden op informatieve wijze en leeftijdsgebonden gepresenteerd. Deze hoogtepunten kunnen als herinneringen worden verzameld en opgeslagen.

Met het verleggen van de grenzen tussen auto en mens combineert Mercedes-Benz luxe en duurzaamheid waarbij natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk worden ontzien. Met de VISION AVTR laat het merk nu zien hoe een auto harmonieus in zijn omgeving kan opgaan en ermee kan communiceren. In het ecosysteem van de toekomst is ultieme luxe de versmelting van mens en natuur met behulp van technologie. De VISION AVTR is daarmee een voorbeeld van duurzame luxe op het gebied van design. Zodra je instapt, wordt de auto een verlengstuk van jezelf en een hulpmiddel om de omgeving te ontdekken, op dezelfde wijze waarop mensen in de film avatars gebruiken.

Het uiterlijk van de VISION AVTR wordt gekenmerkt door een bionische, door de natuur geïnspireerde designtaal. Het sensuele, innovatieve design met de EQ-typische 'seamless' designtaal maakt de show car tot een bijzondere, sculpturale voertuigvisie. De langgerekte, dynamische 'one-bow'-carrosserie versmelt met de krachtige, uitgebouwde wielkasten. Aan de zijkant wordt de VISION AVTR door een grote ovale opening een 'inside-out'-sculptuur. De spiraalbeweging het interieur onlosmakelijk met het exterieur - komende vanuit de hoofdsteun via de portieropening naar de instaplijst.

De transparante portierframes ondersteunen de indruk van lichtheid en efficiëntie van de bionisch ogende carrosserie. Tegelijkertijd bieden ze zicht op het interieur en onderstrepen daarmee de holistische designbenadering: de versmelting van exterieur, interieur en UX. Alle transparante oppervlakken worden met de grootste precisie omlijst door decoratieve ornamenten. Het spectaculaire openen en sluiten van de portieren is geïnspireerd op de vleugels van een banshee of ikran uit de film.

De VISION AVTR maakt indruk met vloeibaar ogende, zilverkleurige oppervlakken en blauwe, lichtgevende accenten, zoals bekend van het EQ-typische front. Dit staat in contrast met het warme roségoud van de expressieve spaken, eveneens kenmerkend voor de designtaal van het product- en technologiemerk EQ. De indruk van een levendig object wordt aan de buitenkant nog versterkt door enscenering van het licht. Pulserende elementen van glasvezel functioneren visueel als zenuwbanen, verbinden het exterieur met het interieur en maken ook in de wielen de energie- en informatiestromen zichtbaar. Hun esthetiek doet denken aan de bioluminescentie van de nachtelijke natuur op Pandora, waar veel levende wezens en planten 's nachts kunnen gloeien.

Met zijn 33 multi-directioneel beweegbare elementen aan de achterzijde van de auto kan de VISION AVTR op een geheel nieuwe manier communiceren met zijn omgeving. Deze 'bionische kleppen' doen denken aan verschillende Pandora-dieren en communiceren via natuurlijk vloeiende bewegingen in subtiele gebaren. Zowel de 'bionische kleppen' als de 'zenuwbanen' reageren op de nadering van buitenaf en reflecteren - door contact te maken met de bestuurder - ook de emoties en activiteiten van de inzittenden. Natuurlijke energie stroomt zichtbaar door de auto. De bionische kleppen veranderen hun oriëntatie in onderling overleg om de auto optimaal te ondersteunen tijdens manoeuvres en om de verbinding tussen mens en auto ook aan de buitenkant tot uitdrukking te brengen. Bovendien kunnen ze worden gebruikt als zonnepanelen.

Voor de wielen lieten de designers van Mercedes-Benz zich inspireren door de zogeheten houtsprieten, de zaden van de Tree of Souls in AVATAR. De wielen van de VISION AVTR belichamen de intelligentie van de natuur. De banden en de verlichte spaken versmelten tot een volledig nieuw wieldesign dat er uitziet alsof het organisch is gegroeid. De zes organisch ogende segmenten van de velg zijn afgewisseld met blauwe lichtgeleiders. Dankzij de bijna bolvormige wielen kan de VISION AVTR nieuwe rijbewegingen en een kleine draaicirkel maken en het contactoppervlak van de banden met de ondergrond minimaliseren. Alle vier de wielen van de auto kunnen van richting veranderen. In combinatie met de as-opstelling van de VISION AVTR is het mogelijk om de auto niet alleen naar voren en naar achteren te bewegen, maar ook diagonaal. De VISION AVTR heeft daarmee een extreem hoge wendbaarheid en de zogeheten krabbenloop geven de concept car een reptielachtig uiterlijk.