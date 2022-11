Mercedes-Benz toont Project SMNR

Het tweezits voertuig heeft een dynamisch silhouet met een centraal geplaatst bestuurderscockpit en een grotere bodemvrijheid. De wielen in de traditionele zin zijn vervangen door energievelden die naadloos zijn geïntegreerd in het algehele voertuigdesign. Door deze flexibele energievelden zijn er geen assen meer nodig en de designers hebben de afwezigheid van deze onderdelen zo goed mogelijk zichtbaar gemaakt. Bovendien lopen de spaken naar binnen en accentueren ze de sculpturale astunnel. In combinatie met de zeer korte achterzijde versterkt dit de krachtige en energieke uitstraling van de showcar.

Op plaatsen waar men draagstructuren of solide materialen zou verwachten, verrast het design met bioluminescente energiedeeltjes en vloeiende structuren. Het voertuigdesign is geïnspireerd op de wereld van computerspellen in het algemeen en LoL Esports in het bijzonder. Het is gebaseerd op twee unieke elementen: de 'Energetic Core' en de 'Zoning Molecules'.

De 'Energetic Core' is de solide kern die het karakter en de dynamische designtaal van Project SMNR definieert. Dit centrale designelement draagt niet alleen de wielen, die uit energievelden bestaan, maar ook het centraal geplaatste passagierscompartiment.

Zoning Molecules: vrij stromende deeltjes als energiebron van het voertuig

De 'Zoning Molecules' is een semi-transparante laag van moleculen die zich constant aanpassen aan de omgeving. Ze kunnen Project SMNR hiermee dus elke denkbare vorm geven en zich altijd aanpassen aan de Energetic Core, het centrale designelement. De semi-transparante laag geeft niet alleen een blik in het interieur van de showcar, maar creëert ook een geheel nieuwe indruk van designtaal en uitstraling. De naam 'Zoning Molecules' komt indirect van de game 'League of Legends'. De 'zone' is het gebied dat wordt bestuurd door een team - 'zoneren' is het bijbehorende werkwoord en beschrijft de beheersing van een bepaald gebied.

De bioluminescente elementen brengen Project SMNR tot leven door vloeiende veranderingen in vorm en beweging mogelijk te maken. Dit komt omdat elk energiedeeltje een speler en diens avatar vertegenwoordigt, wat in League of Legends een 'summoner' wordt genoemd. De afzonderlijke deeltjes zijn dus niet alleen onderdeel van het design, maar ook een bron van energie voor het voertuig.

et zijn de spelers, fans en hun summoners die het ritmisch kloppende hart van Project SMNR aandrijven en zo de verschillende delen van het voertuig kunnen verlichten. Tijdens de Worlds van dit jaar kunnen alle fans deze buitengewone showauto zelf ervaren in het Mercedes EQ House in de Riot Games Fan Village in San Francisco. Project SMNR wordt op een interactieve manier gepresenteerd via een installatie op meerdere schermen die het voertuig vanuit verschillende perspectieven tot in de kleinste details laat zien. Project SMNR biedt de eerste volledig driedimensionale user interface in de virtuele ruimte, waarbij de omgeving wordt weergegeven in een realtime hologram. De designfilm over Project SMNR van Mercedes-Benz is hier te zien.

Samenwerking Mercedes-Benz en Riot Games

De exclusieve samenwerking tussen Mercedes-Benz en de wereldwijde League of Legends Esports-events van Riot Games bestaat sinds 2020. De focus van alle activiteiten van de exclusieve inzet van beide partners is de verdere ontwikkeling van de wereldwijde esports-cultuur en de versterking van de wereldwijde LoL-community.