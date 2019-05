Mercedes-Benz toont ESF 2019

20 mei 2019 | Elektrische aandrijflijnen en volledig autonoom rijden zijn belangrijke technologieën voor de mobiliteit van de toekomst. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan de veiligheidstechnologie in auto's: ten eerste vereist de veel flexibelere zitpositie in het interieur van dergelijke auto's een andere vorm van inzittendenbescherming. En ten tweede zijn empathie en vertrouwen cruciale factoren voor de acceptatie van zelfrijdende auto's. Andere weggebruikers moeten intuïtief kunnen inschatten wat een volledig autonoom rijdende auto gaat doen, aangezien er in veel situaties geen bestuurder is om mee te communiceren. Met het nieuwe Experimental Safety Vehicle ESF 2019 geeft Mercedes-Benz inzicht in de ideeën waaraan de veiligheidsexperts van de onderneming werken en waar ze onderzoek naar doen. Van de vele innovaties nadert een deel het productiestadium, een ander deel is gericht op de toekomst.

Het ESF 2019 is gebaseerd op de nieuwe Mercedes-Benz GLE. Het model kan in veel situaties volledig autonoom rijden en heeft een plug-in hybrid aandrijflijn. In juni 2019 wordt het ESF 2019 getoond aan experts tijdens de ESV-conferentie (Enhanced Safety of Vehicles) in Eindhoven. Vervolgens maakt hij zijn publieke debuut in september 2019 tijdens de IAA in Frankfurt. In sommige opzichten vormt het ESF 2019 een voorproefje van wat er komen gaat, in andere opzichten is het een visie of een hulpmiddel om de verkeersveiligheid te verbeteren, in lijn met de traditie van Mercedes-Benz.

Een overzicht van de belangrijkste zaken die het ESF 2019 kenmerken:

Allround bestuurdersveiligheid: als het ESF 2019 in de volledig geautomatiseerde modus rijdt, worden het stuurwiel en de pedalen ingetrokken om het risico op letsel tijdens een botsing te verminderen. De grotere interieurflexibiliteit vereist nieuwe concepten voor veiligheidssystemen als gordels (geïntegreerd in de stoel) en airbags met alternatieve inbouwplekken (bestuurdersairbag in het dashboard, integrale sidebag in de zijkanten van de rugleuningen). Het ESF 2019 beschikt echter ook over toepassingen voor een handmatige rijmodus: met behulp van daglichtachtig licht vanuit de zonneklep kan vitaliserende interieurverlichting helpen om de bestuurder alert te houden.

Coöperatieve samenwerking met de omgeving: om ervoor te zorgen dat mensen vertrouwen krijgen in de autonoom rijdende auto, moeten ze onmiddellijk en intuïtief kunnen herkennen wat de auto wil gaan doen. In dit opzicht houdt het ESF 2019 veel rekening met andere weggebruikers. Zijn sensoren houden niet alleen het verkeer in de gaten, het model communiceert in alle richtingen en kan ook andere weggebruikers waarschuwen. Het ESF 2019 is tevens voorzien van de revolutionaire koplamptechnologie DIGITAL LIGHT, het nagenoeg verblindingsvrije grootlicht met HD-kwaliteit en een resolutie van meer dan 2 miljoen pixels.

Bescherming van kinderen: met het kinderzitjesconcept PRE-SAFE Child wordt voor een botsing de gordel preventief aangetrokken en worden elementen uitgeschoven die bescherming bieden bij een botsing van opzij. Het kind wordt door de aangespannen gordel steviger en met een grotere precisie in het zitje gehouden, terwijl de speling van de gordel wordt verminderd. Dit zorgt ervoor dat de krachten die op het kind worden uitgeoefend aanzienlijk worden beperkt. Andere functies die in de stoel zijn geïntegreerd zijn de controle van de stoelplaatsing en het monitoren van de gezondheid van het kind.

Bescherming bij gevaarlijke situaties: met innovaties zoals een kleine robot, die bij een ongeval of bij pech onderweg zelfstandig uit de achterzijde van de auto rijdt en een gevarendriehoek aan de kant van de weg plaatst, laat het ESF 2019 zien hoe de pechlocatie nog beter kan worden beschermd. Andere innovaties zijn een gevarendriehoek, die op hetzelfde moment uit het dak van de auto wordt geklapt, en de achterruit die dienstdoet als communicatieoppervlak.

Nieuwe PRE-SAFE-functies: PRE-SAFE Curve (waarschuwt de bestuurder via de gordelspanner dat deze de scherpte van een naderende bocht mogelijkerwijs onderschat) en PRE-SAFE-zijverlichting met lichtgevende lak kunnen potentieel gevaarlijke situaties minder gevaarlijk maken. PRE-SAFE Impulse Rear kan in de staart van een file extra bescherming bieden voor de passagiers en andere personen die zijn betrokken bij de aanrijding.

Veiligheid en comfort in het achtercompartiment: een innovatieve airbag achter maakt gebruikt van een speciaal nieuw opblaasconcept voor het activeren en positioneren van de airbag. Hiervoor is het systeem voorzien van een speciale buisvormige structuur. Met gordelaanreikers, verlichte gordelsloten, usb-gordelsloten en gordelverwarming maakt het ESF 2019 gebruik van een aantal zaken die de achterpassagiers met behulp van nieuwe methoden kunnen motiveren om hun gordels om te doen.

Actieve veiligheid: de actieve remassistent met extra functies biedt in het ESF 2019 aanvullende bescherming, met name in mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties met kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij het afslaan herkent het systeem nu ook voetgangers en fietsers die parallel bewegen ten opzichte van de oorspronkelijke rijrichting. Als een aanrijding dreigt met een onbeschermde verkeersdeelnemer die de weg oversteekt waar de auto in wil rijden, ontvangt de bestuurder een zicht- en hoorbare waarschuwing. Reageert de bestuurder niet, dan volgt er een autonome remingreep. Dit geldt ook wanneer fietsers zich tijdens het rechts afslaan in de dode hoek bevinden. Dreigt er botsingsgevaar bij het afslaan of oversteken van een weg, dan voorkomt het systeem nu dat de bestuurder gaat rijden en wordt de auto indien nodig tot stilstand gebracht via een autonome remingreep. Het systeem 360°-voetgangersbescherming waarschuwt en assisteert tijdens het parkeren en manoeuvreren als er een aanrijding dreigt met meer kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers). Indien nodig wordt een autonome remingreep uitgevoerd.

Bij het ontwikkelen van veiligheidssystemen maakt Mercedes-Benz gebruik van de kennis die bij echte aanrijdingen is vergaard om alle weggebruikers te beschermen. Deze Real Life Safety-filosofie omvat niet alleen simulaties en botsproeven, wettelijke vereisten en gepubliceerde beoordelingen. Op basis van wat er daadwerkelijk gebeurt bij aanrijdingen, zijn er strenge interne veiligheidsnormen ontwikkeld die in veel gevallen veel verder gaan dan de wettelijke vereisten of beoordelingsvereisten.

Als basis dient het ongevalsonderzoek: al vijftig jaar lang doen interne experts onderzoek naar zware aanrijdingen waarbij actuele modellen van Mercedes-Benz zijn betrokken. Het doel is om hiervan te leren en de bevindingen toe te passen bij het ontwikkelen van nieuwe modellen.

Nieuwe ideeën en veiligheidsconcepten zoals die werden getoond in het ESF 2019, kunnen worden getest en gevalideerd in bijvoorbeeld het Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS). Dit centrum werd geopend in november 2016, maakt deel uit van het ontwikkelingscentrum in Sindelfingen en is een van de modernste crashttestcentra ter wereld. Mercedes-Benz beschikt over een breed scala aan testmogelijkheden in het TFS, om voorop te kunnen blijven lopen op het gebied van voertuigveiligheid.

Met het ESF 2019 zet Mercedes-Benz een lange traditie voort: voor de ESV-veiligheidsconferenties die plaatsvonden van 1971 tot 1975, bouwden de veiligheidsexperts meer dan dertig studiemodellen waarmee botsproeven werden uitgevoerd, zodat ze voldeden aan de visionaire veiligheidsdoelen van Mercedes-Benz. Vier van deze modellen, ESF 5, ESF 13 (beide gebaseerd op het middenklassemodel W 114/'Strich 8'), ESF 22 en ESF 24 (beide gebaseerd op de S-Klasse W 116), werden aan het grote publiek getoond.

Het eerste ESF-model sinds vele jaren en de directe voorganger van het ESF 2019, was het ESF 2009. Dit studiemodel beleefde zijn debuut op 15 juni 2009 tijdens de 21ste ESV-conferentie in Stuttgart. Inmiddels hebben tal van innovaties die werden toegepast in het ESF 2009 het productiestadium bereikt. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de beltbag die leverbaar is voor de S-Klasse, PRE-SAFE Impulse Side voor de E-Klasse, CLS en GLE, en de actieve grootlichtassistent plus die leverbaar is voor tal van modelseries.