Mercedes-Benz toont EQS

10 september 2019 | Mercedes-Benz toont tijdens de IAA Frankfurt (12-22 september 2019) de EQA. Hier laat Mercedes-Benz de uitdagingen van de toekomst zien: duurzaamheid is een centraal onderdeel van de merkfilosofie en een belangrijk aspect van de bedrijfsstrategie. De showcar is het resultaat van de nieuwe doelstellingen en biedt een vooruitblik op de grote, elektrische limousines van de toekomst.

Met zijn langgerekte 'one bow'-proporties brengt de VISION EQS de designfilosofie 'progresieve luxe' van de EQ-modellen van Mercedes-Benz naar een nieuwe dimensie. Het vloeiende, maar ook krachtige sculpturale exterieurdesign geeft de showcar zijn uitstraling. De prominente, doorlopende lichtstrook ('lightbelt') structureert het exterieur op een nieuwe manier. De daardoor ontstane kleurscheiding ter hoogte van de taillelijn wekt de indruk van een 'Black Panel'-glaslandschap dat op de zilverkleurige carrosserie van de auto zweeft; een naadloos aansluitend voertuigoppervlak dat van de opvallende EQ-grille tot aan de achterzijde van de auto loopt.

Technologisch futuristische kenmerken zijn onder andere de DIGITAL LIGHT-koplampen, elk met twee holografische lensmodules, die zijn geïntegreerd in de doorlopende 360°-lichtstrook. Deze geven de auto niet alleen de uitstraling die zo kenmerkend is voor een Mercedes-Benz, maar bieden ook een vrijwel onbeperkt aantal weergavemogelijkheden die een vooruitblik bieden op de toekomstige lichtsignatuur van Mercedes-Benz.

Het merklogo kreeg ook een nieuwe taak mee: 229 verlichte sterren vormen samen de geïntegreerde lichtstrook aan de achterzijde, waardoor het logo op een geheel nieuwe manier tot zijn recht komt.

De interactie tussen de auto en zijn omgeving beperkt zich niet alleen tot de verlichting van de VISION EQS. De digitale grille, die als wereldprimeur een lichtmatrix van 188 individuele leds realiseert, biedt een nieuw niveau wat betreft nauwkeurige signalering. Zodra het Black Panel tot leven komt, zorgen de schijnbaar vrij zwevende sterren en pixels voor een fascinerend 3D-effect.

Voor het eerst vloeit het gehele dashboard over in de portierpanelen en vormt zo een interieursculptuur. De diepe en open ruimtelijke architectuur van de VISION EQS omsluit de inzittenden als het dek van een boot. De volledig geïntegreerde, omarmende totaalsculptuur, die bestaat uit een combinatie van dashboard, middenconsole en armleuningen, zweeft als het ware boven het royale interieur en biedt voor het eerst een voorproefje van het interieur van de toekomstige luxe limousines van het merk.

Ook de materiaalkeuze voor het interieur van de showcar zorgt voor een bijzondere sfeer. Mercedes-Benz heeft het gebruik van duurzame materialen systematisch doorontwikkeld en gebruikt zowel traditionele als technologisch geavanceerde materialen. Naast esdoornhout wordt ook microvezel DINAMICA in kristalwit toegepast. Dit is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Ook wordt kunstleder gebruikt, met een fijn gestructureerd oppervlak dat lijkt op dat van nappaleder. Het gebruikte materiaal voor de interieurhemel komt voort uit een speciaal project: door de toevoeging van een hoeveelheid gerecycled plastic 'oceaanafval' werd een hoogwaardige textuur gecreëerd, waardoor het gebruik van duurzame materialen naar een geheel nieuw niveau wordt getild.

De VISION EQS presenteert een grote interieursculptuur als podium voor de toekomst: digitale content wordt zichtbaar gemaakt op het totale oppervlak, waardoor een alomvattende ambiance ontstaat. De versmelting van materialen en informatie biedt een voorproefje van wat er in de toekomst aan intuïtieve interactie mogelijk is.

Organisch geïntegreerde displays en projectieoppervlakken bieden veel ruimte voor glasheldere weergave, evenals het intelligente CONNECTED LIGHT dat de inzittenden ruimtelijk omgeeft. Haptische blikvangers zoals de luchtuitstroomopeningen die als inlegwerk in de sierdelen zijn geïntegreerd, de luidsprekerafdekkingen in roségoud en de parfumfles die als een juweel in een sierdeel gevat is, ronden het interieur van de VISION EQS af.

Met elektromotoren op de voor- en achteras en een accu in de voertuigbodem beschikt de VISION EQS over een uitgebalanceerd voertuigconcept. De basis voor een rijdynamiek en rijveiligheid wordt gevormd door de elektrische vierwielaandrijving met asvariabele koppelverdeling en de diep in de voertuigbodem tussen de assen ingebouwde accu. Dankzij een vermogen van meer dan 350 kW/476 pk en een direct beschikbaar koppel van circa 760 Nm accelereert de VISION EQS van 0-100 km/h in minder dan 4,5 seconden. Dankzij een intelligente bedrijfsstrategie heeft de showcar een actieradius van 700 km volgens WLTP. Met een laadcapaciteit van 350 kW laadt de showcar de accu in minder dan 20 minuten op tot 80%.

Met het VISION EQS-technologieplatform kiest Mercedes-Benz voor een volledig nieuwe, volledig variabele elektrisch aandrijftechnologie met accu's. Deze is in veel opzichten modulair en inzetbaar bij meerdere modellen: dankzij het moderne modulaire systeem zijn de wielbasis en de spoorbreedte, evenals alle andere systeemcomponenten, en dan met name de accu, variabel en dus geschikt voor uiteenlopende voertuigconcepten.

Mercedes-Benz profiteert daarbij niet alleen van de eigen ontwikkelings- en productie-expertise, maar ook van een concern- en modelserie-overkoepelende modulaire strategie voor alternatieve aandrijfsystemen en directe toegang tot belangrijke componenten voor elektromobiliteit. Zo is de zeer efficiënte lithium-ion-accu bijvoorbeeld afkomstig van Daimler-dochteronderneming ACCUMOTIVE.

Net als bij de moderne seriemodellen van Mercedes-Benz is de voertuigstructuur gebaseerd op een multimaterialenmix van staal, aluminium en carbon plus duurzame, gerecyclede materialen. Deze constructie voldoet het beste aan de eisen op het gebied van lichtgewicht constructie, stabiliteit, kostenefficiëntie en duurzaamheid.

Nu al ondersteunt de showcar VISION EQS de bestuurder bij het verregaand geautomatiseerd rijden op niveau 3, bijvoorbeeld tijdens langere ritten op de snelweg. Dankzij de modulaire sensorsystemen kan de mate van autonomie in de toekomst worden uitgebreid tot volledig geautomatiseerd rijden.