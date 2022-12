Mercedes-Benz EQS nu ook met Manufaktur

Gelijktijdig met de uitbreiding van het aanbod is het MANUFAKTUR team verhuisd naar een groter en moderner pand in de fabriek in Sindelfingen. Hier bekleden Mercedes-medewerkers bijvoorbeeld de stuurwielrand handmatig met leder.

Met de bijzondere lakken en interieurafwerkingen is de EQS nu nóg meer naar persoonlijke smaak te configureren. Een greep uit de mogelijkheden uit het MANUFAKTUR programma voor de EQS: